Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, καθυστερήσεις έως 35΄ στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, καθυστερήσεις έως 35΄ στην Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Δευτέρας.

Στον Κηφισό οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο από την Πέτρου Ράλλη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15'-20' από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.



Αυξημένη κίνηση και σε Μεσογείων, Κηφισιάς προς το κέντρο της Αθήνας, την ανηφόρα του Καρέα και τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο

