Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί
Τζακ ποτ είχαμε την Κυριακή στην κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε 3,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 20, 21, 22, 35, 37 και τζόκερ.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.
