Καταιγίδα προστίμων 350 ευρώ για αυτά τα αξεσουάρ των αυτοκινήτων

Ο νέος Κώδικας Οδικής φέρνει ριζικές αλλαγές στην αντιμετώπιση εκείνων των «after-market» παρεμβάσεων στα Ι.Χ. που μέχρι τώρα θεωρούνταν συχνά ως «αθώες» ή «διακοσμητικές». Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων, που αλλοιώνουν την εργοστασιακή λειτουργία, την ασφάλεια ή την αναγνώριση του οχήματος, δεν τιμωρείται πλέον με μια απλή σύσταση, αλλά με πρόστιμα που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τακαι με πιθανότητα αφαίρεσης διπλώματος ή και πινακίδων...