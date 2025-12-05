Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Καταιγίδα προστίμων 350 ευρώ για αυτά τα αξεσουάρ των αυτοκινήτων
Σε μια περίοδο όπου η καθημερινότητα των οδηγών αλλάζει διαρκώς, πολλοί εξακολουθούν να αγνοούν βασικούς κανόνες που αφορούν το ίδιο τους το αυτοκίνητο. Η άγνοια για το τι επιτρέπεται και τι όχι αποδεικνύεται συχνά πιο επικίνδυνη από την ίδια την παράβαση.
Ο νέος Κώδικας Οδικής φέρνει ριζικές αλλαγές στην αντιμετώπιση εκείνων των «after-market» παρεμβάσεων στα Ι.Χ. που μέχρι τώρα θεωρούνταν συχνά ως «αθώες» ή «διακοσμητικές». Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων, που αλλοιώνουν την εργοστασιακή λειτουργία, την ασφάλεια ή την αναγνώριση του οχήματος, δεν τιμωρείται πλέον με μια απλή σύσταση, αλλά με πρόστιμα που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τα 350 € και με πιθανότητα αφαίρεσης διπλώματος ή και πινακίδων...
δειτε εδω
