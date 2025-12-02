Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών στη Ζάκυνθο
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη βάρους 73,4 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 161,75 γραμμάριων και ζυγαριά ακριβείας
Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 38χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- 73,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 161,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
ζυγαριά ακριβείας,
- 2 κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
