Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών στη Ζάκυνθο
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Διακίνηση ναρκωτικών Ναρκωτικά Αστυνομία

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη βάρους 73,4 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 161,75 γραμμάριων και ζυγαριά ακριβείας

Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 38χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- 73,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 161,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
ζυγαριά ακριβείας,
- 2 κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

