Καιρός-Κακοκαιρία Adel: Αναποδογυρισμένα παιχνίδια από παιδική χαρά και λασπόνερα παντού στα Τζουμέρκα - Δείτε φωτογραφίες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο χωριό Άγναντα, όπου ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων κινδυνεύει με κατάρρευση.Πρόκειται για χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν άφησε ανέγγιχτο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.Η κατολίσθηση στα Τζουμέρκα είναι σε αγροτεμάχια και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από κατοικίες στα Άγναντα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης (27/11) κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα διυπουργική σύσκεψη με θέμα τις εκτεταμένες ζημιές στην Ήπειρο, με στόχο να αποτυπωθεί με αριθμούς η κατάσταση και το εύρος της κρατικής ενίσχυσης.Ο Περιφερειάρχης εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.