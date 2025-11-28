Καιρός-Κακοκαιρία Adel: Αναποδογυρισμένα παιχνίδια από παιδική χαρά και λασπόνερα παντού στα Τζουμέρκα - Δείτε φωτογραφίες
Παραμένουν τα προβλήματα στο ορεινό δίκτυο της περιοχής
Η κακοκαιρία Adel πλήττει από χθες τη χώρας μας και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της δυτικής Ελλάδας, στα νησιά του Ιονίου και της Πελοποννήσου.
Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα, όπου και την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές κατολισθήσεις.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων υπερχείλισαν τα ποτάμια και τα ορμητικά νερά παρέσυραν παιχνίδια από παιδική χαρά, καθώς και δέντρα που βρίσκονταν κοντά στις όχθες.
Δείτε φωτογραφίες:
Παράλληλα, οι κατολισθήσεις στην περιοχή εξακολουθούν να επηρεάζουν το ορεινό οδικό δίκτυο, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο για οδηγούς και κατοίκους.
«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα μετά από κατολίσθησηΗ Περιφέρεια Ηπείρου έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε τουλάχιστον έξι επικίνδυνα σημεία στα Τζουμέρκα
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο χωριό Άγναντα, όπου ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων κινδυνεύει με κατάρρευση.
Πρόκειται για χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν άφησε ανέγγιχτο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.
Η κατολίσθηση στα Τζουμέρκα είναι σε αγροτεμάχια και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από κατοικίες στα Άγναντα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης (27/11) κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.
Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα διυπουργική σύσκεψη με θέμα τις εκτεταμένες ζημιές στην Ήπειρο, με στόχο να αποτυπωθεί με αριθμούς η κατάσταση και το εύρος της κρατικής ενίσχυσης.
Ο Περιφερειάρχης εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
