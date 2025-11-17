Έξι συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή έξω από μπαρ στο Μουζάκι - Πήραν εξιτήριο οι τρεις τραυματίες
Έξι συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή έξω από μπαρ στο Μουζάκι - Πήραν εξιτήριο οι τρεις τραυματίες
Δύο ομάδες ατόμων ηλικίας 18-19 ετών συμμετείχαν στο επεισόδιο - Η Αστυνομία αναζητά τα αίτια του επεισοδίου
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από μπαρ στο Μουζάκι, όπου περισσότερα από δέκα άτομα ενεπλάκησαν, με αποτέλεσμα τρεις νεαροί να τραυματιστούν από μαχαίρι και να μεταφερθούν στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέες νεαρών που φέρονται να είχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφορές ήρθαν στα χέρια έξω από το μπαρ στο κέντρο της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τρία άτομα δέχθηκαν χτυπήματα από μαχαίρι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Πύλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και οι τρεις έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, καθώς τα τραύματά τους δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή τους.
Στο σημείο έσπευσαν ενισχυτικές αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να ερευνήσουν τις συνθήκες του επεισοδίου. Από την προανάκριση προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν δύο ομάδες νεαρών ηλικίας 18 έως 19 ετών.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, τα οποία οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη συμπλοκή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέες νεαρών που φέρονται να είχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφορές ήρθαν στα χέρια έξω από το μπαρ στο κέντρο της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τρία άτομα δέχθηκαν χτυπήματα από μαχαίρι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Πύλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και οι τρεις έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, καθώς τα τραύματά τους δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή τους.
Στο σημείο έσπευσαν ενισχυτικές αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να ερευνήσουν τις συνθήκες του επεισοδίου. Από την προανάκριση προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν δύο ομάδες νεαρών ηλικίας 18 έως 19 ετών.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, τα οποία οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη συμπλοκή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα