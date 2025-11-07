Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Τηλεφωνική απάτη στην Πιερία: Απέσπασαν από ηλικιωμένη 1.000 ευρώ και κοσμήματα για δήθεν χειρουργείο της κόρης της
Μία σύλληψη - Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του
Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, για εξαπάτηση ηλικιωμένης.
Ειδικότερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, συνεργός του τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Πιερίας, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι δήθεν η κόρη της έχει τραυματιστεί και πρέπει να υποβληθεί σε άμεση χειρουργική επέμβαση.
Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 500 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας.
Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Κατερίνης, εντοπίστηκε λίγο αργότερα να οδηγεί όχημα και σε έρευνα του οχήματος βρέθηκαν τα χρήματα, τα κοσμήματα και τα ρολόγια που είχε αποσπάσει νωρίτερα και αποδόθηκαν στη γυναίκα.
Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στο εσωτερικό του, καθώς και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
