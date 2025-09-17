Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μυθιστόρημα της Σίνα Μακέυ «Φωτιά στο περιβόλι»

Η υποψηφιότητα της Σίνα Μακέυ για το περίφημο βραβείο λογοτεχνίας Μπούκερ ήταν μία επιπλέον επιβεβαίωση ότι το «Φωτιά στο περιβόλι» είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό μυθιστόρημα. Η Σίνα Mακέυ, μία από τις εξέχουσες σύγχρονες Βρετανίδες συγγραφείς, αναθέτει στην Έιπριλ, την κεντρική ηρωίδα της αφήγησής της, να οδηγήσει τον αναγνώστη σε ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στη μαγεία της παιδικής ηλικίας. Αυτό όμως δεν είναι παρά απλώς η εξωτερική «κρούστα» των γεγονότων που καθορίζουν τη ζωή ενός κύκλου προσώπων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις πολύ πιο περίπλοκες -και πολύ πιο σκοτεινές- από όσο αφήνουν να εννοηθεί οι πρώτες σελίδες του βιβλίου. Όπως χαρακτηριστικά γράφει η Σίνα Μακέυ, «το 1953, τη χρονιά της πλημμύρας στην ανατολική Αγγλία και της κατάκτησης του Έβερεστ, τη χρονιά του θανάτου του Στάλιν, η οικογένειά μου μετακόμισε από το Λονδίνο σε ένα μικρό χωριό, το Στόουνμπριτζ. Εκεί τότε υπήρχαν περίπου μία ντουζίνα άνθρωποι που πηγαινοέρχονταν στη δουλειά τους με το τρένο και που τα σκληρά στρογγυλά καπέλα τους χοροπηδούσαν πάνω κάτω στο λόφο του Σταθμού, κάτω από τις πελώριες αγριοκαστανιές και τις οξιές που πλαισίωναν το δρόμο. Κανένα από τα κορίτσια του χωριού δε θα σκεφτόταν ποτέ, ούτε καν στον ύπνο του, να κατηφορίσει το λόφο του Σταθμού τη νύχτα, διαφορετικά θα ήταν ένας ύπνος γεμάτος εφιάλτες, γιατί όλοι ήξεραν ότι εκεί τριγύριζε ένας άνθρωπος μ' ένα σακί κι ένα μαχαίρι, που παραμόνευε για να σου επιτεθεί. Ακόμα και τη μέρα ο δρόμος του λόφου ήταν ατέλειωτος και σιωπηλός κάτω από τις βαριές φυλλωσιές». Άραγε η ειδυλλιακή εικόνα θα μετατραπεί σε κόλαση; Πόσο γρήγορα και βίαια χάνεται η αθωότητα της παιδικής ηλικίας όταν το κακό και ο θάνατος καραδοκούν; Ερωτήματα που αναζητούν απάντηση ως την τελευταία σελίδα ενός εξαιρετικού βιβλίου.Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο βιβλίο «Φωτιά στο περιβόλι» της Σίνα Μακέυ είναι στο ΘΕΜΑ.