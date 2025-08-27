Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
«Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν»: Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συνελήφθη 35χρονος
«Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν»: Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συνελήφθη 35χρονος
Η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής τραυματίστηκε στον αυχένα - Καθόταν στη θέση του συνοδηγού, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε αυτό που επέβαινε - Πώς περιέγραψε το συμβάν
Τροχαίο ατύχημα είχε η ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν 35χρονος οδηγός χτύπησε με το ΙΧ όχημά του, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εκείνη και, αντί να σταματήσει, εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Ο ασυνείδητος οδηγός εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τις Αρχές και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Η ίδια τραυματίστηκε στον αυχένα. Όπως εξηγούν οι γιατροί, οι κακώσεις αυτής της φύσης δεν γίνονται πάντα αντιληπτές άμεσα στις εξετάσεις, γι’ αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή.
Μιλώντας στο protothema.gr, η κ. Λατινοπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης: «Ήμουν στην Κηφισίας και πάμε να σταματήσουμε στο φανάρι πορτοκαλί. Εγώ συνοδηγός. Ξαφνικά έρχεται με ταχύτητα όχημα από πίσω και μας τρακάρει. Πάνω στο σοκ και στο τράνταγμα – ήταν και κόκκινο το φανάρι – γυρίζω πίσω να δω και το όχημα είχε ανάψει αλάρμ. Πάμε στην άκρη και αυτός αντί να μας ακολουθήσει πατάει γκάζι και φεύγει. Κάλεσα το 100, ήρθαν, κινήθηκαν οι διαδικασίες, έδωσα κατάθεση κ.λπ.».
Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν. Βρίσκομαι για τρία 24ωρα υπό στενή παρακολούθηση, καθώς ο γιατρός συνέστησε μεγάλη προσοχή. Από τις εξετάσεις δεν φαίνεται άμεσα η κατάσταση στον αυχένα, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΛ.ΑΣ. που ανταποκρίθηκε αμέσως και κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες».
Η ευρωβουλευτής που νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ, επέστρεψε στο σπίτι της αργά το βράδυ αλλά παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου. Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.
