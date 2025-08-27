«Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν»: Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συνελήφθη 35χρονος

Η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής τραυματίστηκε στον αυχένα - Καθόταν στη θέση του συνοδηγού, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε αυτό που επέβαινε - Πώς περιέγραψε το συμβάν