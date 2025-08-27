Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Όταν ο Φλωράκης επισκέφτηκε τη Σωτηρία Μπέλλου στο νοσοκομείο - Η ανάρτηση του φωτορεπόρτερ Χρήστου Ζουλιάτη
Ο φωτορεπόρτερ έκανε την ανάρτηση με αφορμή τα 104 χρόνια από τη γέννηση της Σωτηρίας Μπέλλου
Μια επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Χαρίλαος Φλωράκης στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» που νοσηλευόταν η Σωτηρία Μπέλλου, τον Ιούνιο του 1994, επαναφέρει στις μνήμες ο φωτορεπόρτερ Χρήστος Ζουλιάτης με ανάρτησή του στο Facebook.
Ο κ. Ζουλιάτης έκανε την ανάρτηση αυτή με αφορμή τα 104 χρόνια από τη γέννηση της σπουδαίας τραγουδίστριας, ενώ παραθέτει και ένα βίντεο από την παρουσία του Φλωράκη σε νυχτερινό κέντρο μαζί με τη Μπέλλου.
Στην ανάρτησή του, ο φωτογράφος αναφέρει:
«Ανοίγει η πόρτα και ξαφνικά βλέπει τον Χαρίλαο μπροστά της. Σύξυλη, παραλίγο να μείνει, όχι από τα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα για τα οποία νοσηλευόταν αλλά, από πρωτόγνωρη και βαθιά συγκίνηση. Συγκινημένοι και οι δυο, πλημμυρισμένοι από μνήμες αγώνων στα μετερίζια όπου κλήθηκαν να αγωνιστούν. Βλέπεις, όταν έσφιγγαν τα χέρια, ο ήλιος ήταν βέβαιος για τον κόσμο!
_🔴Ήταν 15 Ιουνίου 1994, όταν η Σωτηρία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», κυρίως, με αναπνευστικά προβλήματα και την επισκέφτηκε ο Χαρίλαος. Μετά από τρία χρόνια, στις 27/8/1997, έφυγε απ΄τη ζωή. Ήταν γεννημένη σαν σήμερα, 22/8/1921.
_🔴Τι να πρωτογράψεις γι αυτούς τους ανθρώπους... Η Μπέλλου μάς άφησε έναν πλούτο για παρακαταθήκη, με τη φωνή της να κελαηδάει τα τραγούδια που όλοι τραγουδήσαμε, ενώ ο Χαρίλαος δεν άφησε ..τίποτα, γιατί απλά, τα είχε δώσει όλα, όπως έγραψε στη διαθήκη του «Δεν το ονοματίζω τούτο το χαρτί διαθήκη για το λόγο ότι δεν έχω τίποτα να διαθέσω...».
_🔴ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ. Μια ζωή γεμάτη βάσανα, τραύματα, μα και «θάματα», μιας ανθρώπινης φύσης «εκρηκτικής», ανυπότακτης, καθ' όλα και αδιαπραγμάτευτα ελεύθερης και μιας ψυχής που έγινε «φωνή λαού».
Και το βίντεο που παραθέτει:
