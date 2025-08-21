Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ρόδος: 21χρονη από τη Δανία κατήγγειλε βιασμό από Γερμανό σε πλατεία στο Φαληράκι
Σύμφωνα με την καταγγελία της 21χρονης όλα συνέβησαν στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης
Στην καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από Γερμανό που της συστήθηκε ως Nedim σε πλατεία στο Φαληράκι της Ρόδου προχώρησε μια 21χρονη από την Δανία.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 21χρονης όλα συνέβησαν στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης όταν ο άνδρας την προσέγγισε, τη φίλησε στο στόμα και την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο όπου προέβη σε συνουσία παρά τη θέλησή της.
Μετά την καταγγελία κατασχέθηκε ένα εσώρουχο προκειμένου να εξεταστεί για βιολογικό υλικό ενώ διατάχθηκε και ιατροδικαστική εξέταση της 21χρονης.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα στοιχεία που έδωσε ο άνδρας στην νεαρή από τη Δανία να είναι ψευδή και γι' αυτό αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής καθώς και τυχόν ηλεκτρονικά ίχνη (π.χ. σήματα κινητών τηλεφώνων στον κρίσιμο χρόνο).
