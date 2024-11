Αντωνία Φογκτ - Κίμωνας Φογκτ: Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα «30 Under 30» του Forbes

Κλείσιμο

«Aυτός που θα καταφέρει να κρατήσει το όραμα και το όνειρο ζωντανό μέσα του, είναι σίγουρο και ότι θα το κατακτήσει», αυτό το άσβεστο όνειρο και η προσήλωση στους στόχους της, όπως περιέγραψε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οδήγησαν τηνκορυφαία επιστήμονα στονκαι κατά του καρκίνουστην πρώτη θέση της λίστας Forbes 30 Under 30 για την έρευνα.Η νεαρή γυναίκα μάλιστα, κατάφερα να αποκτήσει μιαμε διακρίσεις, ενώ σε ηλικίααπέκτησε τηντης, την οποία μεγαλώνει μόνη της. Αξιοσημείωτο είναι, πως η οικογένεια τηςαισθάνεται μεγάλη αλλά και διπλή περηφάνια, διότι στην ίδια λίστα, περικλείεται και ο αδελφός της,που σπόυδασε στο Harvard, όπου και δίδαξε ωςστητουJohn A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences και δραστηριοποιείται με δική του εταιρεία που αναπτύσσει AI λύσεις (τεχνητής νοημοσύνης) που αντιμετωπίζουν καίριες προκλήσεις στον τομέα της υγείας.«Ένιωσα πολύ χαρούμενη και ιδιαίτερα ευγνώμων», σημείωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Αντωνία Φογκτ εξηγώντας πως, με την ανάδειξη της στην πρώτη θέση της λίστας Forbes 30 Under 30, «μου δίνεται η ευκαιρία να εμπνεύσω κι άλλους νέους και να τους παρακινήσω να μην πτοούνται από τα εμπόδια που εμφανίζονται στον δρόμο τους, γιατί αυτός που θα καταφέρει να κρατήσει το όραμα και το όνειρο ζωντανό μέσα του είναι σίγουρο και ότι θα το κατακτήσει».Η Αντωνία Φογκτ είναι 27 ετών αποφοίτησε από το λύκειο στη Θεσσαλονίκη και το 2020 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στον κλάδο των Ιατρικών και Θετικών Επιστημών,. Από το Πανεπιστήμιο του Στερλίνκ στην Σκωτία απέκτησε πτυχίο Κυτταρικής καιενώ ταυτόχρονα επιλέχθηκε ως βοηθός καθηγητή για διδασκαλία και έρευνα κατά του καρκίνου. Το 2018 εργάστηκε στο Institute Curie στη Γαλλία, συμμετέχοντας σε έρευνα κατά του καρκίνου, και το 2019 επιλέχθηκε για να σπουδάσει και να εκπροσωπήσει το πανεπιστήμιό της στο Πανεπιστήμιο τουστηνμε πλήρη υποτροφία, όπου συνέχισε την έρευνα για το Glioblastoma. Το 2020, ξεκίνησε το διδακτορικό της στη χειρουργική στοτουόπου φοιτά μέχρι σήμερα με πλήρη υποτροφία και ως υπότροφος τουταυτόχρονα επιλέχθηκε ως βοηθός καθηγητή για διδασκαλία.Η Αντωνία έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε διάφορες ιατρικές εταιρείες υψηλού κύρους και ίδρυσε την Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής του Cambridge University το 2021, της οποίας είναι και πρόεδρος. Παράλληλα, είναι πρόεδρος στη Νευρολογική Εταιρεία του Cambridge, ενώ, από το 2020 είναι, εστιάζοντας στην υποστήριξη φοιτητών, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων για υποτροφίες. Ως επιστήμονας στον τομέα της υγείας και των θετικών επιστημών και ούσα ταυτόχρονα φοιτήτρια και μόνη μητέρα από την ηλικία των 17 ετών, η κορούλα της Ιόλη είναι εννέα ετών, αγωνίζεται να προσφέρει ευκαιρίες σε ταλαντούχους φοιτητές. Μέσα από το έργο της, έχει ξεκινήσει μια υποτροφία στο κολέγιο της για φοιτητές που είναι γονείς.Απευθυνόμενη στους νέους η 27χρονη επιστήμονας είπε: «Δείτε κάθε δυσκολία με ευγνωμοσύνη ως ευκαιρία να μάθετε κάτι που θα σας φέρει πιο κοντά στον στόχο σας. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο,, για όσους έχουν όραμα και πίστη. Μείνετε ταπεινοί, βοηθήστε τους γύρω σας, και χρησιμοποιήστε τη γνώση σας για το κοινό καλό».