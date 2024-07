Τουρκικά «παιγνίδια» με NAVTEX νότια του Καστελόριζου

Κλείσιμο

Η περιοχή νότια του Καστελόριζου που παράνομα επιχειρεί να δεσμεύσει η Τουρκία για επιστημονικές έρευνες του τουρκικού σκάφους Akdeniz Apastirma-1

Η περιοχή που διεκδικεί η Τουρκία για την ευθύνη έκδοσης NAVTEX

Συστηματική προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής περιοχής ευθύνης έκδοσηςστην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί η Τουρκία με την θεωρία τηςείναι και πάλι σε εξέλιξη.Η Τουρκία εξέδωσε το μεσημέρι(0664/24) για επιστημονικές έρευνες του τουρκικού σκάφους Akdeniz Apastirma-1 για το διάστημα 18 Ιουλίου – 5 Αυγούστου σε μια μεγάλη περιοχή νότια, δυτικά και νοτιοανατολικά τουσε περιοχή που η ευθύνη έκδοσης NAVTEX ανήκει στην Ελλάδα και στον Σταθμό του Ηρακλείου.Η Τουρκία συστηματικά αμφισβητεί την περιοχή ευθύνης της Ελλάδας προκειμένου να υποσκάψει και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας την οποία έχει «βαφτίσει» τουρκική με βάση το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.Την Τρίτη οι τουρκικές Αρχές μέσω του Σταθμού της Αττάλειας ειχαν εκδώσει άλλη NAVTEX (662/24) με την οποία δήλωναν ότι η ελληνική NAVTEX που είχε εκδώσει ο Σταθμός του Ηρακλείου (ΗΑ13-682/24) για αεροναυτικές ασκήσεις στις 18 Ιουλίου νότια της Ρόδου, αφορά περιοχή «ευθύνης της Τουρκίας για έκδοση Αναγγελιών» και αναμετάδωσαν την Αναγγελία της άσκησης μέσω του τουρκικού Σταθμού.Πριν λίγες ημέρες η Τουρκία είχε αμφισβητήσει και πάλι την περιοχή ευθύνης της Ελλάδας για έκδοση NAVTEX με αφορμή τις εργασίες του ιταλικού σκάφους TELIRI το οποίο βύθιζε καλώδιο επικοινωνιών . Η ιταλική εταιρεία προκειμένου να αποφύγει τα προβλήματα υπέβαλε αίτημα για την γνωστοποίηση των εργασιών του όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι η περιοχή δεν αφορούσε την Τουρκία. Μάλιστα η Τουρκία είχε εκδώσει NAVTEX που έκανε λόγο για εργασίες σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα» προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας που εκδηλώθηκε με έκδοση αντι-NAVTEX και με ρηματικές διακοινώσεις προς την Αγκυρα.Η Άγκυρα βεβαίως προσπαθεί και με την έκδοση NAVTEX αλλά και με πιέσεις σε εταιρείες που διαχειρίζονται τα πλοία που πραγματοποιούν εργασίες στην περιοχή να υποβάλουν αίτημα και προς τις τουρκικές Αρχές θέλοντας ετσι να νομιμοποιήσει τις αμφισβητήσεις της.Η περιοχή στην οποία η Τουρκία διεκδικεί παράνομα την ευθύνη έκδοσης NAVTEX συμπίπτει με την ΑΟΖ που μονομερώς και αυθαίρετα έχει κηρύξει στην Ανατολική Μεσόγειο επικαλύπτοντας την ελληνική δυνητική υφαλοκρηπίδα και μέρος της οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΖ.

Οι Τουρκικές NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0664/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-07-2024 11:30)

TURNHOS N/W : 0664/24

MEDITERRANEAN SEA



1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY AKDENİZ ARAŞTIRMA-1 BETWEEN 18 JUL-05 AUG 24 IN AREA BOUNDED BY;

36 07.20 N - 029 45.70 E

36 12.60 N - 030 06.00 E

36 14.40 N - 030 30.00 E

35 52.60 N - 031 32.10 E

34 59.70 N - 031 32.10 E

34 59.70 N - 029 16.10 E

35 45.00 N - 029 18.00 E

36 00.55 N - 029 44.47 E

36 03.60 N - 029 44.15 E

36 06.20 N - 029 44.15 E

WIDE BERTH REQUESTED.



2. CANCEL THIS MESSAGE 052059Z AUG 24.

TURNHOS N/W : 0662/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-07-2024 19:30)

TURNHOS N/W : 0662/24

MEDITERRANEAN SEA



1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA13-682/24 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA,

RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.



2. AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING, ON 18 JUL 24 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.



3. CANCEL THIS MESSAGE 181000Z JUL 24.



Ειδήσεις σήμερα:



Κατ Τόρες: Η σκοτεινή πραγματικότητα της Βραζιλιάνας influencer που καταδικάστηκε για σωματεμπορία



Σφοδρή επίθεση της Άγκυρας στον Δένδια- Τον κατηγορεί ότι θέλει να κάνει καριέρα δημιουργώντας προβλήματα



H τεχνολογία δείχνει πώς τη γλίτωσε ο Τραμπ για ένα εκατοστό - Δείτε βίντεο