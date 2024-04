Έκθεση «HIDDEN» για την κακοποίηση των ζώων: Οι φωτογραφίες που συγκλόνισαν τους επιβάτες του Μετρό

Από αριστερά οι κ.κ. Όλγα Κήκου, Χάρης Δαμάσκος, Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και Κατερίνα Μπούκη

Κλείσιμο

Για ένα διάστημα επτά μηνών, από το Σεπτέμβριο του 2023 έως και τον Μάρτιο του 2024, σε 6 διαφορετικούς σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, φιλοξενήθηκε η έκθεση φωτογραφίας », βασισμένη στο βιβλίο της βραβευμένης φωτορεπόρτερκαι των συνεργατών της.Η έκθεση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον και συγκλόνισε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες του Μετρό, διοργανώθηκε χάρη στη συνεργασία τηςμε τη φιλοζωική ΜΚΟ» της κυρίας Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση. Η έκθεση παρουσιάζει σκηνές της καθημερινότητας των ζώων που ταλαιπωρούνται, υποφέρουν και τελικά σκοτώνονται με βάναυσες μεθόδους από τον άνθρωπο. Ηκαι ητων ζώων συντελείται καθημερινά και, δυστυχώς, σε κάθε σημείο της οικουμένης, είτε στο πλαίσιο της βιομηχανικής εκτροφής, είτε εξαιτίας της εκάστοτε κουλτούρας, των ηθών και εθίμων που δημιουργούν πλαίσιο ανοχής στη βαρβαρότητα κατά των ζώων, είτε στον βωμό της επιστήμης, της διασκέδασης κ.λπ.Μιλώντας στην απολογιστική εκδήλωση, επ' ευκαιρία της ολοκλήρωσης της έκθεσης «HIDDEN», η ιδρύτρια και πρόεδρος της «A Promise to Animals» κυρία Κούρκουλου-Λάτση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο Paul McCartney είχε πει μια πολύ αγαπημένη μου φράση, ότι αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους,. Γυάλινοι τοίχοι δεν υπάρχουν ακόμα, όμως υπάρχουμε εμείς. Κι από τη στιγμή που υπάρχουμε, είναι χρέος μας να λειτουργήσουμε εμείς ως γυάλινοι τοίχοι για τα ζώα που είναι κρυμμένα. Και υποσχόμαστε ότι αυτό θα κάνουμε σε κάθε ευκαιρία».Η απολογιστική συνέντευξη Τύπου για το πέρας της έκθεσης «HIDDEN» φιλοξενήθηκε στο σταθμό Μετρό του Συντάγματος. Εκτός της κυρίας Κούρκουλου-Λάτση, στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν οι κ.κ.Πρόεδρος του ΔΣ της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., η κυρία, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και εμπειρίας Επιβατών ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., και η γενική διευθύντρια της οργάνωσης «A Promise to Animals» κυρία. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους υπήρχαν αρκετοί δημοσιογράφοι και στελέχη των δύο οργανισμών.Στις τοποθετήσεις των ομιλητών κοινός τόπος ήταν ότι ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας υπήρξε η σύνδεση της προστασίας των ζώων με την ανθρώπινη ηθική και την κοινωνική ευημερία.Η έκθεση «HIDDEN» λειτούργησε ενημερωτικά και εκπαιδευτικά, ευαισθητοποιώντας το κοινό, προάγοντας την ενσυναίσθηση, ασκώντας έμμεση πίεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στη νομοθεσία με την εισαγωγή αυστηρότερων νόμων, και εν τέλει σε μία πιο ηθική στάση απέναντι ζώα.Όπως δήλωσε ο κ. Χάρης Δαμάσκος «η ΣΤΑ.ΣΥ και τα μέσα της (3 γραμμές Μετρό και το τράμ) μετακινεί καθημερινά σχεδόν ένα εκατ. επιβάτες, οι οποίοι και αλληλεπιδρούν με τα διαφημιστικά μέσα μας. Είναι εύλογο, λοιπόν, να αισθανόμαστε ακέραια την ευθύνη των κοινωνικών μηνυμάτων που επιλέγουμε να διαδώσουμε, αλλά βέβαια και την ευθύνη των οργανώσεων και φορέων που συνεργαζόμαστε.Η δράση της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί πιστεύουμε βαθιά, πως η διάδοση των σωστών κοινωνικών μηνυμάτων, των δράσεων που αφορούν στην καλυτέρευση και της ζωής των εργαζομένων μας αλλά η προώθηση αξιών και ιδανικών αποτελούν μέρος της δουλειάς που μας έχει ανατεθεί να κάνουμε.Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, για να επιβεβαιώσουμε την συνεργασία μας με την ΜΚΟ "A Promise to Animals" και να δώσουμε τη δική μας υπόσχεση ότι θα είμαστε αρωγοί στις προσπάθειες που κάνουν και έτοιμοι να συνδράμουμε και πάλι όποτε χρειαστεί. Και βέβαια, να δηλώσουμε ότι υιοθετούμε απόλυτα το μήνυμα, ότι ο σεβασμός στα ζώα είναι το υπόβαθρο για το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής».