Και στο νερό, τα βραβεία κάνουν τη διαφορά

Sponsored contentΗ αξία του νερού είναι αδιαμφισβήτητη καθώς εκτός από ζωτική ανάγκη για το σώμα μας, είναι και ένας πολύτιμος πόρος από τον οποίο ωφελούμαστε για πολλές από τις δραστηριότητές μας. Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ποιότητά του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πόσιμο νερό ή για αυτό που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, αφού ορισμένα νερά είναι επιβαρυμένα με διάφορες βλαβερές ουσίες. Μία από τις πλέον βλαβερές είναι τα νιτρικά άλατα (NO3-), οι φυσικές οξειδωτικές χημικές ουσίες οι οποίες μολύνουν το νερό, μέσω της ευρείας χρήσης λιπασμάτων στην εντατική καλλιέργεια και έχουν συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας, με την ειδική Οδηγία της Ε.Ε. (Directive 91/676/EEC) να αναφέρει τη συγκεκριμένη ουσία ως τον κύριο παράγοντα μόλυνσης των υδάτων στην Ευρώπη, επιβάλλοντας περιορισμούς για τη χρήση της.Έτσι, επιλέγουμε ένα νερό που πληροί όλες τις υψηλές προδιαγραφές αγνότητας και το εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας χωρίς δεύτερες σκέψεις, όπως είναι το AQUA Carpatica, το μόνο brand στην ελληνική αγορά που ξεπέρασε πρόσφατα τις 100 διεθνείς διακρίσεις, κυρίως για τη γεύση και την ποιότητά του. Συγκεκριμένα, το AQUA Carpatica έλαβε μέρος στα Loved By Parents Awards αυξάνοντας το ήδη εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο βραβείων του. Τα Loved By Parents Awards είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα προγράμματα βραβείων γονικής μέριμνας παγκοσμίως, όπου κάθε προϊόν δοκιμάζεται και ψηφίζεται από ομάδες γονέων. Η γεύση και η ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού AQUA Carpatica εντυπωσίασε τους συμμετέχοντες κριτές, με αποτέλεσμα να του απονεμηθούν ένα χρυσό και ένα ασημένιο βραβείο, εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο την παγκόσμια φήμη του.Έτσι αυτά που προστέθηκαν στο portfolio είναι:• Best Children’s Drink: AQUA Carpatica Kids Φυσικό Μεταλλικό Νερό - Gold• Best Grocery Product 2024: AQUA Carpatica Kids Φυσικό Μεταλλικό Νερό – SilverΜετά την απονομή ο κ. Ιωάννης Βάλβης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η σύσταση του AQUA Carpatica, η απαλή, βελούδινη, και απολαυστική του γεύση επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, για τις νέες διεθνείς διακρίσεις των προϊόντων μας. Το να φτάσει ένα προϊόν τις +100 διακρίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μας κάνει όλους περήφανους, και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι & ζήλο να προσφέρουμε το AQUA Carpatica στους καταναλωτές σ’ όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται».Κάθε βραβείο, πιστοποιεί την απαράμιλλη γεύση και την υψηλή ποιότητα του AQUA Carpatica, ενός νερού που που προέρχεται από τα Καρπάθια Όρη, όπου τα πυκνά δάση ελάτων και βελανιδιών και η πλούσια πανίδα της περιοχής έχουν προστατευτεί από εξωγενείς παράγοντες. Σε αυτό το απάτητο μέρος του κόσμου, βρίσκονται τα καλύτερα μεταλλικά νερά στην Ευρώπη αγνά και πεντακάθαρα, όπως τα δημιούργησε η ίδια η Φύση. Όλα οφείλονται στη μοναδική γεωλογική δομή του τόπου ο οποίος περιλαμβάνει παλαιά, σβησμένα ηφαίστεια που αναδύουν ακόμη φυσικό διοξείδιο του άνθρακα, συμβάλλοντας στη δημιουργία του αγνού νερού. Εκατομμύρια χρόνια ηφαιστειακής δραστηριότητας έχουν απαλλάξει τις πηγές του AQUA Carpatica από τους ρύπους.Γεωλογικές σχισμές ασβεστολιθικών δολομιτών ηλικίας ενός δισεκατομμυρίου ετών και ηφαιστειογενή πετρώματα ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών, επιτρέπουν την άνοδο και την ανάμιξη του διοξειδίου του άνθρακα με τα υπόγεια κοιτάσματα νερού, δίνοντας ένα απόλυτα μικροβιολογικώς αγνό νερό με ισορροπημένη περιεκτικότητα σε πλούσια μεταλλικά στοιχεία και σε διττανθρακικά άλατα, υψηλό Ph και πολύ μικρή περιεκτικότητα σε νάτριο. Η διαδικασία είναι μακρόχρονη και κατά τη διάρκειά της, το νερό περνά από φυσικό φιλτράρισμα και εμπλουτίζεται με μεταλλικά στοιχεία από τα πετρώματα μέσα από τα οποία διέρχεται. Οι πηγές βρίσκονται καλά κρυμμένες, μακριά από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, το νερό αναβλύζει καθαρό και γάργαρο χωρίς να παρεμβάλλεται οποιαδήποτε τεχνητή διεργασία και φτάνει στις πηγές έτοιμο για εμφιάλωση, απαλλαγμένο από κάθε αρνητικό φορτίο.Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό, προέρχεται από την προστατευόμενη πηγή των Καρπάθιων, Bajenaru. Συλλέγεται από την πηγή με τρόπο που να διατηρεί αναλλοίωτη την αναλογία του σε μέταλλα, το ισορροπημένο pH και τη γεύση του. Είναι σχεδόν χωρίς νιτρικά (0,6 mgr/l) και μπορεί να καταναλωθεί ΑΚΟΜΑ και από μωρά, νήπια και εγκύους. Το Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό είναι φυσικά και όχι τεχνητά αεριούχο, γεγονός που οφείλεται στα αρχαία, υπόγεια ηφαίστεια. Σε βάθος μεγαλύτερο από 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, ένα στρώμα μεταμορφωσιγενούς πετρώματος προστατεύει το νερό, καθώς αυτό αναμιγνύεται υπόγεια με φυσικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2), δίνοντας στο AQUA Carpatica τις φυσικές του φυσαλίδες. Διακρίνεται ανάμεσα σε άλλα νερά της ίδιας κατηγορίας, γιατί φτάνει στο ποτήρι μας πεντακάθαρο και με παντελή έλλειψη νιτρικών.Σε γενικές γραμμές το ποιοτικό νερό ξεχωρίζει βάσει 5 χαρακτηριστικών σημείων: πρέπει να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα και νάτριο, να περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ελαφρώς αλκαλικό PH, και υψηλή περιεκτικότητα σε διττανθρακικά. Όλα αυτά συγκεντρώνονται στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό αλλά και στο Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό της AQUA Carpatica, νερά που συλλέγονται από επιλεγμένες πηγές στα Καρπάθια Όρη, και με τρόπο που να διατηρείται αναλλοίωτη η αναλογία σε μέταλλα, ισορροπημένο pH και γεύση.Το AQUA Carpatica βάζει στο ποτήρι μας όλα τα καλά της Φύση και οι περισσότερες από 100 διεθνείς διακρίσεις που έχει στη συλλογή των επιτυχιών του, είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη της ασυναγώνιστης γεύσης και της αμετάβλητης ποιότητάς του, και το τοποθετούν στην κορυφή των προτιμήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.