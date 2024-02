«Great»: 210 μεταπτυχιακές υποτροφίες σε 71 βρετανικά πανεπιστήμια

Κλείσιμο

Στους ιστορικούς διμερείς δεσμούς, αναφέρθηκαν ο Βρετανός Πρέσβης Μάθιου Λοτζ και η Διευθύντρια του British Council Greece & Cyprus Αναστασία Ανδρίτσου, όπου προβλέπεται, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, 7.100 Έλληνες φοιτητές επέλεξαν τη Βρετανία για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές., τα βασικά κριτήρια με τα οποία οι Έλληνες φοιτητές επιλέγουν σπουδές στη Βρετανία, είναι η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας και ακαδημαϊκής έρευνας, το ευρύ φάσμα προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα των φοιτητών και η ανταποδοτική αξία των σπουδών στη Βρετανία. Στην ίδια έρευνα, οι Έλληνες υποψήφιοι φοιτητές κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το κόστος διαμονής και τη διαδικασία απόκτησης σπουδαστικής βίζας.: από την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και τις εξετάσεις γλωσσομάθειας ως τις υποτροφίες και τη διακρατική εκπαίδευση. Έως σήμερα έχουν συμμετάσχει 26 ελληνικά ΑΕΙ, 50 και πλέον βρετανικά ΑΕΙ, πάνω από 900 ακαδημαϊκοί και διοικητικοί υπάλληλοι ενώ έχουν υπογραφεί 10 μνημόνια συνεργασίας για ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών και 4 μνημόνια συνεργασίας για κοινά προγράμματα σπουδών είναι υπό επεξεργασία.Η σύγχρονη δυναμική είναι τεράστια και αναπτύσσεται μέσα από συζητήσεις, επαφές και συνεργασία τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και σε επίπεδο ακαδημαϊκής κοινότητας.Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, είναι το Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού προώθηση της διμερούς συνεργασίας ελληνικών και βρετανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο υπέγραψαν στις 13/2 παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, ο Πρόεδρος του Study in Greece, Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης, ο Βρετανός Πρέσβης κ. Μάθιου Λοτζ και η Διευθύντρια του British Council Greece & Cyprus, κα Αναστασία Ανδρίτσου. Παρόντες ήταν σχεδόν όλοι οι Πρυτάνεις των ελληνικών ΑΕΙ καθώς και 10 Βρετανικών.Συγκεκριμένα, το ελληνοβρετανικό Μνημόνιο Συνεργασίας αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας γύρω από τα οφέλη των βιώσιμων ακαδημαϊκών συνεργιών και κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ βρετανικών και ελληνικών ιδρυμάτων, όπως κοινά/διπλά πτυχία, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών, κλπ. Επισημαίνεται ότι η ανταλλαγή απόψεων αλλά και η πρωτοβουλία των κινήσεων θα ανήκει στους ίδιους τους ακαδημαϊκούς με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες και τις προτεραιότητες του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν., όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο χωρών: «Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε υπερήφανοι που το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας ήταν μία από τις πρώτες συμφωνίες που καθόρισαν τις ευκαιρίες και την κατεύθυνση των διμερών μας σχέσεων για το μέλλον. Και δεν είναι τυχαίο ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους κύριους πυλώνες αυτής της συμφωνίας, ενώ τα αποτελέσματα που παράγονται αφορούν σε προγράμματα κινητικότητας για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, συνεργασία (έρευνα) στο πλαίσιο του Horizon, υποτροφίες, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών, κοινοί τίτλοι σπουδών, κοινά προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Για εμάς, αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε μια ευκαιρία για πιο στενές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών. Ένα Μνημόνιο Συνεργασίας όπως αυτό που υπογράφουμε, αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις επιτυχίες μας μέχρι σήμερα και σηματοδοτεί μια κοινή δέσμευση να συνεργαστούμε και να επενδύσουμε στις ακαδημαϊκές μας κοινότητες και στις μελλοντικές μας γενιές». Σύμφωνα με όσα υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Study in Greece, Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί μια κομβική στιγμή στις συλλογικές μας προσπάθειες για την προώθηση της διεθνοποίησης και της αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις κοινές αξίες και τις φιλοδοξίες που μας ενώνουν ανοίγοντας το δρόμο για βαθύτερη συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Σκοπός μας στο Study in Greece, άλλωστε, είναι να ενδυναμώνουμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να υλοποιούν τους στόχους τους για διεθνείς συνεργασίες, να ξεπερνούν τις προκλήσεις και να αξιοποιούν ευκαιρίες για ανάπτυξη. Το Μνημόνιο Συνεργασίας κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της ακαδημαϊκής σύμπραξης Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας». Τέλος, η Διευθύντρια του British Council Greece & Cyprus, κα Αναστασία Ανδρίτσου, σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Περισσότερα από 50 Βρετανικά πανεπιστήμια είναι ήδη σε διάλογο με τα ελληνικά πανεπιστήμια διερευνώντας δυνατότητες συνεργασίας σε κοινά προγράμματα σπουδών, ερευνητικά έργα και ανταλλαγές φοιτητών. Το σημερινό μνημόνιο έρχεται να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες και να προσφέρει ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη δημιουργία ακόμα ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στα πανεπιστήμια των δύο χωρών. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και δικτύωσης, δημιουργούνται νέες συμπράξεις και μοντέλα συνεργασίας βασιζόμενα στον κοινό στόχο για διεθνοποίηση, εξωστρέφεια και αριστεία»., αποτελεί έναν νέο θεσμό, που αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές από 15 χώρες. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Βρετανία στην ανάγκη διατήρησης των ακαδημαϊκών δεσμών των δύο χωρών. Φέτος, θα δοθούν 11 υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές ύψους έως 10,000 στερλινών για μία ευρεία γκάμα μονοετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.από 71 πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ουαλίας, Σκωτίας και Β. Ιρλανδίας - 11 από αυτές θα δοθούν σε φοιτητές/φοιτήτριες από την Ελλάδα.University of BathBrunel University LondonUniversity of GlasgowUniversity of the Highlands and IslandsImperial College London