Καρώνης εναντίον JP Morgan: Πώς φτάσαμε στο «Δεν παραδίδω τη Viva Wallet»

Ο Χάρης Καρώνης

Ο Τζέιμι Ντάιμον, ιδρυτής της JP Morgan

Η παλαιά ανάρτηση του κ. Καρώνη με την πρωτοχρονιάτικη πίτα και την επισήμανση ότι «το μέγεθος μετράει» ήταν ένα μήνυμα προς την JP Morgan

Οι δύο μονομάχοι έχουν ήδη προετοιμάσει το οπλοστάσιό τους, βάζοντας γερά το χέρι στην τσέπη, αφού η δικηγορική πολυεθνική εταιρεία Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί για λογαριασμό της JP Morgan, ενώ η WeRealize.com Ltd (WRL), συμφερόντων των ιδρυτών Χάρη Καρώνη και Μάκη Αντύπα και βασικός μέτοχος της Viva Wallet, εκπροσωπείται από την Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Σημειώστε πως η Freshfields και η Quinn Emanuel αποτελούν δικηγορικούς κολοσσούς με γραφεία σε όλο τον κόσμο και πελάτες τις μεγαλύτερες πολυεθνικές.Πώς όμως φτάσαμε σε σημείο το πολυδιαφημισμένο deal να αποτελεί πλέον μάχη επικράτησης όχι απλά σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά ίσως πρωτίστως σε προσωπικό, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές. Από το περιβάλλον του ιδρυτή και μετόχου της Viva Wallet γίνεται λόγος για προσπάθεια τηςνα αποκτήσει τη fintech σε χαμηλή τιμή, μειώνοντας την αποτίμησή της και βάζοντας φρένο στην ανάπτυξή της καθώς, όπως λένε οι ίδιες πηγές, η JP Morgan εμποδίζει την είσοδο της Viva στην αμερικανική (προβλέπεται και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης) αλλά και νέες ευρωπαϊκές αγορές. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η JP Morgan παρεμπόδισε τη Viva, λειτουργώντας ανταγωνιστικά σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές. Οπως χαρακτηριστικά λένε οι ίδιοι κύκλοι, η JP Morgan δεν θέλει να γίνουν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, κατά συνέπεια η κατάθεση αγωγής αποτελούσε μονόδρομο.Παράλληλα, η πλευρά Καρώνη αμφισβητεί τους όρους της συμφωνίας τηςγια την εξαγορά της Viva, κάτι που αναφέρεται και στην αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από την εταιρεία WeRealize.com Ltd (WRL), συμφερόντων των ιδρυτών Χάρη Καρώνη και Μάκη Αντύπα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένη συμφωνία μετόχων ώστε να υλοποιηθεί με ορίζοντα τον Ιούνιο του 2025 η δυνατότητα εξαγοράς που έχουν αμφότεροι οι μέτοχοι της συμμετοχής της έτερης πλευράς. Η WeRealize.com αμφισβητεί τους όρους του δικαιώματος προαίρεσης της JP Morgan να αγοράσει τη Viva και επαναλαμβάνει πως λειτουργεί με στρεβλά κίνητρα και επιδιώκει να περιορίσει την ανάπτυξη της fintech ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την εταιρεία σε χαμηλή τιμή το επόμενο έτος.Αναφορικά με το μείζον ζήτημα της αποτίμησης της, από την πλευρά του ιδρυτή της εταιρείας υπογραμμίζεται πως η αμερικανική τράπεζα επένδυσε 1 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 800 εκατ. ευρώ τα έδωσε στους παλαιούς μετόχους που πούλησαν (η JP Morgan απέκτησε ποσοστό 48,5% της Viva) και τα υπόλοιπα ήταν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μηδενισμός δανείων. Τον Δεκέμβριο του 2022 η αποτίμηση (post money valuation) της Viva ήταν 2 δισ. ευρώ και η JP Morgan έρχεται έναν χρόνο αργότερα να αποτιμήσει τη fintech στο 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η Houlihan Lokey για λογαριασμό της JP Morgan αποτίμησε την ελληνική fintech στο 1 δισ. ευρώ, ενώ η EY, την οποία διόρισε η Viva, έδωσε αποτίμηση στα 3 δισ. ευρώ.Η πλευρά του κ. Καρώνη υπογραμμίζει πως δεν μπορεί με την ανάπτυξη που έχει επιτύχει η Viva Wallet και τα νέα πρότζεκτ στα οποία ποντάρει η αποτίμησή της να θεωρείται χαμηλότερη και από αυτή με την οποία ολοκληρώθηκε το deal προ έτους. Ειδικά όταν μέσα σε αυτό το διάστημα: α) η εταιρεία συνεχίζει τη γοργή ανάπτυξή της, με τους εργαζόμενους μάλιστα να έχουν αυξηθεί στους 1.150 από 450 που ήταν πριν από τη συμφωνία, και β) η επαναστατική καινοτομία του «Tap on Phone», δηλαδή της μετατροπής ενός smartphone σε ένα κινητό POS που έχει αλλάξει την αγορά, «καλπάζει», φθάνοντας πλέον να αντιστοιχεί στο 22,5% των συνολικών συναλλαγών που περνούν μέσα από τη Viva Wallet. Ενα μερίδιο που αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς πηγές κοντά στον κ. Καρώνη εξηγούσαν ότι τον επόμενο μήνα η συγκεκριμένη τεχνολογία θα λειτουργεί πλέον και στο λογισμικό iOs. Κοινώς, θα μπορούν πλέον και τα smartphones της Apple να μετατρέπονται σε POS, εκτελώντας συναλλαγές με κάρτες!Επιπρόσθετα, ηέλαβε πρόσφατα και δεύτερη άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει άλλη μία πιστωτικού ιδρύματος, κάτι που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή της.Απάντηση δίνεται και για το θέμα που επικαλείται η JP Morgan αναφορικά με τη Frank, μια χρηματοοικονομική πλατφόρμα για φοιτητές, που ο επενδυτικός κολοσσός απέκτησε για 175 εκατ. δολάρια το 2021. Η, ιδρυτή της Frank, υποστηρίζοντας πως τα οικονομικά της στοιχεία παραποιήθηκαν, ενώ ο Τζάβις έχει καταθέσει ανταγωγή κατηγορώντας την τράπεζα ότι διακυβεύει τη φήμη του. Οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει η παραμικρή σχέση των δύο υποθέσεων, καθώς η Viva ως technology bank έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, περνώντας από το μικροσκόπιο των μηχανισμών 12 διαφορετικών κεντρικών τραπεζών χωρίς να έχει διαπιστωθεί το παραμικρό και είναι εποπτευόμενο ίδρυμα σε 24 χώρες. Η πλευρά Καρώνη τονίζει, επίσης, πως πρέπει και ο ίδιος να συμφωνήσει για να αποχωρήσει από τη Viva, ενώ για τη δικαστική διαμάχη που μόλις ξεκινά προβλέπει πως θα είναι μακροχρόνια. Πρόκειται για μια ιστορία που στράβωσε, θέλουν να πετάξουν τον Καρώνη έξω και η διαμάχη πια δεν αφορά τα χρήματα, λένε οι ίδιοι συνομιλητές. Μάλιστα, υποστηρίζουν πως οθα επικρατήσει σε αυτή τη διαμάχη και θα αποκτήσει το ποσοστό της αμερικανικής τράπεζας, με πολλούς στην αγορά να θεωρούν πως η πλευρά του έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη ισχυρών επενδυτικών κεφαλαίων για τον σκοπό αυτό.Από την πλευρά της, η JP Morgan τονίζει πως πρώτη κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου καθώς, όπως υποστηρίζει, εξαντλήθηκαν όλες οι άλλες επιλογές. Οι Αμερικανοί επιχειρηματολογούν πως οι κινήσεις του Καρώνη οδηγούν σε περιορισμό ή παράκαμψη των συμβατικών και νόμιμων δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, σύμφωνα με το δημοσίευμα των «F.T.» που αποκάλυψε τη δικαστική αντιδικία.Ο επενδυτικός κολοσσός διατείνεται πως ηαρνείται να αποδεχθεί ότι η αποτίμηση των εταιρειών fintech έχει υποχωρήσει δραστικά την τελευταία διετία λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και πως η διαμάχη αποτελεί ένα εφεύρημα ώστε να πιεστεί προκειμένου να επαναδιαπραγματευτεί την αρχική συμφωνία που δίνει το δικαίωμα στην JP Morgan να εξαγοράσει το ποσοστό των Καρώνη - Αντύπα το 2025 εάν η αποτίμηση βρίσκεται κάτω από 5 δισ. ευρώ.Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στους «F.T.», η JP Morgan διατείνεται πως ηεπιχειρεί να περιορίσει ή να παρακάμψει τα συμβατικά και νόμιμα δικαιώματα που η αμερικανική τράπεζα έχει ως επενδυτής στη Viva. Αναφέρουν πως στα τέλη του περασμένου έτους δύο υψηλόβαθμα στελέχη που διορίστηκαν από την JP Morgan στο διοικητικό συμβούλιο της Viva παραιτήθηκαν έπειτα από διαφωνίες με την πλευρά Καρώνη. H Τζέσικα Μάρλμπορο και ο Τζέιμς Κρότι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της Viva Wallet έχοντας προηγουμένως επιλεγεί από την JP Morgan. «Παρά τη διαμάχη, πιστεύουμε στη Viva Wallet, στους ανθρώπους της, στη στρατηγική μας επένδυση στην εταιρεία και στις ευρύτερες δραστηριότητές μας στην Ελλάδα», ανέφερε η JP Morgan σε δήλωσή της.Και αυτό είναι ένα σημείο που ενδεχομένως να εξηγεί τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Παρά τον θόρυβο για το «δίκαιο» ύψος αποτίμησης της Viva, για το εάν οι Αμερικανοί έκαναν ή όχι ορθό due diligence («για τον έλεγχο δούλεψαν, χωρίς υπερβολή, 384 άτομα, ανταλλάξαμε 3.600 αρχεία και απαντήσαμε σε 2.200 ερωτήσεις της JP Morgan», είχε δηλώσει ο κ. Καρώνης), για τις προοπτικές ή μη των fintech, η Viva έχει πετύχει κάτι αξιοσημείωτο και επενδυτικά ιδιαίτερα ελκυστικό: διαθέτει φυσική παρουσία σε 24 χώρες, πλήρως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη, έχει λοιπόν το μεγαλύτερο αποτύπωμα έναντι οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής ψηφιακής τράπεζας στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί τη μοναδική fintech στην Ευρώπη με υποδομή αποκλειστικά στο cloud.Οσο για την κατάθεση των αγωγών στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο μέρες αφότου έγινε γνωστή η πρόθεση του Δ.Σ. της Viva Wallet να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Μαρτίου με θέμα, μεταξύ άλλων, απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 400 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών. Οπως σημειώνεται, η αύξηση κεφαλαίου πρέπει να διενεργηθεί σε αποτίμηση της Viva Wallet ύψους 3 δισ. ευρώ και τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική που ενέχεται στη συμφωνία μετόχων.Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε αντιδράσεις από διαφορετικές κατευθύνσεις και φαίνεται να αποτέλεσε θρυαλλίδα εξελίξεων, ωθώντας μάλιστα την ΤτΕ να ζητήσει εξηγήσεις από τον κ. Καρώνη για τους λόγους της αύξησης. Περαιτέρω, στην ατζέντα της Γ.Σ. περιλαμβάνεται επίσης η τροποποίηση του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), ένα ζήτημα που αποτέλεσε ένα ακόμη πεδίο έντασης μεταξύ. Συγκεκριμένα, ζητείται έγκριση και από τους δύο μετόχους της τροποποίησης του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών όσον αφορά τα γεγονότα άσκησης, ώστε να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το γ' τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) και πρόβλεψη για το δικαίωμα της WeRealize.com να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή έως και δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.Είχαν βέβαια προηγηθεί αρκετά άλλα επεισόδια, με ένα εξ αυτών να αποτελεί τη φημολογούμενη άρνηση της JP Morgan να συναινέσει σε αίτημα της Viva για τη χορήγηση δανείου ύψους 100 εκατ. δολαρίων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σκοπών και επενδύσεων από πλευράς της εταιρείας.Υπήρξαν, όμως, και πολλά άλλα μέτωπα. Τα πρώτα μάλιστα άνοιξαν με το πέρας του «μήνα του μέλιτος». Μία ανάρτηση τότε του κ. Καρώνη με τη φωτογραφία της πρωτοχρονιάτικης πίτας που είχε κόψει η εταιρεία έναν μήνα μετά το deal, τη σημείωση των μεριδίων -στην πίτα- των δύο μετόχων και την επισήμανση ότι «το μέγεθος μετράει» ήταν ένα μήνυμα προς την πλευρά της JP Morgan που ήδη ζητούσε να έχει πιο ενεργό ρόλο και λόγο στα της εταιρείας μέσω των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. Ακολούθησε ένα «θρίλερ» για την ολοκλήρωση του deal, καθώς οι διαπραγματεύσεις φάνηκε πολλές φορές να κολλάνε.Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τότε ανέφεραν πως βασικό σημείο διαφωνίας αποτέλεσαν η οριστικοποίηση των όρων βάσει των οποίων τελικά οι ιδρυτές της Viva Wallet θα πωλούσαν και τη δική τους συμμετοχή στην αμερικανική επενδυτική τράπεζα. Τελικά χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος, καθώς και μία άτυπη παράταση ούτως ώστε τις τελευταίες μέρες του 2022 να οριστικοποιηθούν τα πάντα και να περάσει η εταιρεία τυπικά στη νέα εποχή. Μόνο που αυτή ξεκίνησε προβληματικά και εξελίσσεται σε κάτι που ουδείς φανταζόταν εκείνο το ανέμελο και εορταστικό μεσημέρι του Ιανουαρίου στο», όταν απαθανατίζονταν ο Χάρης Καρώνης, ο Μάκης Αντύπας και ο Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να αναδειχθεί η σημασία της συμφωνίας.Από το περασμένο καλοκαίρι και έπειτα, δε, οι εξελίξεις φάνηκε να επιταχύνονται διαρκώς μέσα από δημόσια «καρφιά» και διαρροές στον Τύπο. Από τα ζητήματα ελέγχου του Δ.Σ. ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες και η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, που τελικά οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Viva φρόντισε τότε να αγνοήσει τα αιτήματα της επενδυτικής τράπεζας για τον διορισμό στο Δ.Σ. δύο αντικαταστατών των παραιτηθέντων Τζέσικα Μάρλμπορο και Τζέιμς Κρότι. Αντ’ αυτού, διόρισε στις κενές θέσεις τον CFO της Viva και έναν πρώην επενδυτή, άνθρωπο εμπιστοσύνης του κ. Καρώνη. Μάλιστα, φέρεται η διοίκηση να πρότεινε επίσης την απομάκρυνση από το Δ.Σ. και του τρίτου εκπροσώπου της JP Morgan, κάτι όμως που ανακάλεσε αργότερα. Διεθνή δημοσιεύματα τότε συνέδεαν την άρνηση του κ. Καρώνη για την τοποθέτηση στο Δ.Σ. στελεχών της JP Morgan με την άρνηση χορήγησης του δανείου των 100 εκατ. ευρώ.Ως κλιμάκωση της διένεξης, ακολούθησε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων στα έντυπα «The Information» και «», που θεωρήθηκε ως unfair και χτύπημα κάτω από τη μέση από την πλευρά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας. Επρόκειτο για καταγγελίες «δυσαρεστημένων» πρώην εργαζομένων, οι οποίοι μίλησαν ακόμη και για σύνδεση της Viva Wallet με την εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών Sirina, του επιχειρηματία Σειρινάκη. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η διοίκηση της Viva έχει επανειλημμένα αρνηθεί τα αιτήματα ενός υπαλλήλου κανονιστικής συμμόρφωσης να αναστείλει τον λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας πορνογραφικών ταινιών Sirina Entertainment, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα του «The Information». Η Viva διαχειρίζεται διαδικτυακές πληρωμές για τους πελάτες της Sirina, όπως αναφέρει ο ιστότοπός της. Ωστόσο, η Viva ισχυρίζεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, ότι δεν παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με πορνογραφία, την οποία, όπως λέει, χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» προϊόν.Κατευθυνόμενα ή όχι τα παραπάνω, το σίγουρο είναι πως τα «μαχαίρια» είχαν βγει προ πολλού. Και η αλήθεια είναι πως όσο μεγάλη κι αν φαντάζει ηγια να πάει κάποιος σε κόντρα, ο Χάρης Καρώνης έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι δεν λογαριάζει τίποτα ως γνήσιο τέκνο της «δυτικής όχθης», και συγκεκριμένα του Περιστερίου.Δεν είναι μόνο η περίπτωση της αντιπαράθεσης με την Deca Investments και τον. Τα τελευταία 15 χρόνια τα έχει βάλει με τις επιχειρήσεις δύο μεγάλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ο ένας των τηλεπικοινωνιών προς τα τέλη του 2000, όταν η Viva στράφηκε στην πρωτοεμφανιζόμενη αγορά των γραμμών ατελούς χρέωσης, τα γνωστά «0800». Αυτό το παράθυρο της δωρεάν επικοινωνίας θεωρήθηκε casus belli για τα μεγαθήρια του ΟΤΕ, της Vodafone και της -τότε- Wind, που αναγκάστηκαν να αλλάξουν την τιμολογιακή τους πολιτική ξεκινώντας τα πακέτα δωρεάν ομιλίας, καταφέρνοντας τελικά να «εξαφανίσουν» τη συγκεκριμένη αγορά.Ο δεύτερος κλάδος είναι ο τραπεζικός. Η Viva ήταν η πρώτη εταιρεία που πόνταρε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν το 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε να δίνει άδειες λειτουργίας σε ιδρύματα ηλεκτρονικών πληρωμών. Εκεί η ομάδα του, με την καθοδήγηση του πρώην στελέχους της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλη Τραπεζάνογλου, είδε την ευκαιρία να «βγάλει φτερά» και από τεχνολογική εταιρεία να καταστεί fintec (δηλαδή financial+technology) επιχείρηση, φτιάχνοντας το πρώτοτης ελληνικής αγοράς. Ο ανταγωνισμός με τις τράπεζες όμως εκείνη την εποχή ήταν άνισος και πολλές φορές θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση μαζί τους μέσα από καταγγελίες προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μηνύσεις κατά τραπεζικών στελεχών. Αυτή τη φορά το διακύβευμα ίσως είναι μεγαλύτερο. Η μάχη, πάντως, σίγουρα...Τι γίνεται όμως με την ίδια τη Viva Wallet και τους εργαζομένους της; Την περασμένη Πέμπτη ο κ. Καρώνης διαβεβαίωσε ότι δεν αλλάζει ούτε «τρίχα» από τη στρατηγική που έχει ήδη χαραχτεί και πως η ομάδα πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στους στόχους. Εξάλλου, όπως τόνισε, η μάχη δεν είναι μεταξύ, αλλά μεταξύ των μετόχων της Viva. «Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στην Ευρώπη και να επεκταθούμε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αρχική συμφωνημένη στρατηγική που ορίζεται σαφώς στη Συμφωνία Μετόχων μεταξύ της εταιρείας, του μετόχου που ελέγχει την πλειοψηφία -WeRealize-, και του μετόχου μειοψηφίας που ενεργεί ως επενδυτής, της JP Morgan», σημείωσε ο ιδρυτής της Viva. Και συνέχισε: «Εχουμε καταφέρει τόσα πολλά μαζί. Είμαστε η πρώτη τεχνολογική τράπεζα στην Ευρώπη για πληρωμές. Είμαστε στις δύο κορυφαίες εταιρείες που προσελκύουν κόσμο μέσω της εφαρμογής ‘’’’. Και οδηγούμε στη νέα εποχή των πληρωμών με την τεχνολογία ‘’Tap on Any Device’’, η οποία υποστηρίζει οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε ροή ολοκλήρωσης αγοράς (‘’check out flow’’ - σ.σ.: τα βήματα για την εκτέλεση και ολοκλήρωση μίας ψηφιακής συναλλαγής). Eπιπλέον, με το έξυπνο check out και την προσέγγιση μηδενικού κώδικα η Viva κυριαρχεί στον τομέα, οδηγώντας την επανάσταση στο "check out flow’’».Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει εκτροχιασμός από τη στρατηγική μας. Ας επικεντρωθούμε σε όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και στις απολύτως τεράστιες δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας. Για εμάς στη Viva είναι business as usual. Θα κάνουμε τη Viva ακόμα μεγαλύτερη εταιρεία!». Η συνέχεια προσεχώς...