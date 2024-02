Η συνεπής φροντίδα του Metropolitan Hospital που κάνει τη διαφορά

Επίσης, το Metropolitan Hospital είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη χώρα μας που έχει λάβει τον τίτλο «Κέντρο Εξαιρετικής Κλινικής Δραστηριότητας» (Center of Excellence) για το σύστημα Μako -μια αναγνώριση που κατέχουν ελάχιστα ιατρικά κέντρα παγκοσμίως- και το μοναδικό που κατέχει το ρομποτικό σύστημα Excelsius GPS και την πλατφόρμα Ο-Arm ΙΙ.Ακόμα, πρόκειται για το μοναδικό θεραπευτήριο στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει 3D MRI Based Brachytherapy, δηλαδή θεραπεία για γυναικολογικούς όγκους καθοδηγούμενη με μαγνητικό τoμογράφο, ενώ την ίδια στιγμή, η Μονάδα Μαστού - Χειρουργικής Κλινικής διακρίθηκε στα Healthcare Business Awards για το ανεμπόδιστο, από την πανδημία, θεραπευτικό έργο που παρείχε.Επιπρόσθετα, το Ιατρείο Υπέρτασης του Νοσοκομείου πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση (Hypertension Excellence Centre), από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension).Η βασική οραματική επιδίωξη των δημιουργών του Metropolitan Hospital ήταν να καταστεί ένα πρότυπο θεραπευτήριο με άμεση αναφορά στον άνθρωπο και τη ζωή και βασικό άξονα την αντίληψη ότι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε ασθενή. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των ιδρυτών του.Μένοντας πιστό στη φιλοσοφία και την κουλτούρα του, καθώς και στις αρχές και τις αξίες που προσδιορίζουν τη δράση του, το Metropolitan Hospital εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του και εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας του, φιλοδοξώντας να εξασφαλίζει πάντοτε στους ανθρώπους καλύτερη υγεία και πιο ποιοτική ζωή.Ενδεικτικό αυτού, είναι το γεγονός ότι το νοσοκομείο έγινε το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το τέταρτο στον κόσμο που παίρνει την πιστοποίηση "Excellence in Medical Tourism", του διεθνούς οργανισμού Temos International. Η σπουδαία αυτή διεθνής διάκριση οφείλεται στην εμπιστοσύνη που δείχνουν στους γιατρούς και τις υπηρεσίες του Metropolitan Hospital, οι ασθενείς του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από 81 χώρες του εξωτερικού. Η εν λόγω πιστοποίηση αποδεικνύει έμπρακτα την πρωτοπόρα φύση του νοσοκομείου και τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει στο ιατρικό γίγνεσθαι.Άλλωστε, κάθε χρόνος που περνάει, το νοσοκομείο αποδεικνύει ακόμα πιο έντονα και εμφατικά την αξιοσημείωτη ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται διαρκώς στις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις στον τομέα της υγείας, λειτουργώντας ως παράδειγμα αδιάκοπης προόδου και βελτίωσης, σε όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της δράσης του τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.