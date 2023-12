Λαμπερά εγκαίνια για το Τhe Preppy Εxperience στο Χαλάνδρι

Sponsored contentΤο The Preppy Experience, είναι η νέα all day πρόταση του Χαλανδρίου που υποδέχτηκε τους φίλους του, στα πιο λαμπερά εγκαίνια της Αθήνας. Tην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμος Β’. Το ξεχωριστό τους παρόν έδωσαν προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, ηθοποιοί, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι. Κατά την διάρκεια του event οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο και υπό τους ήχους του σαξοφώνου και να απολαύσουν γευστικές δημιουργίες και εντυπωσιακά κοκτέιλ.Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Τάκης Θεοδωρικάκος και Βασίλης Οικονόμου, ο αντιπρόεδρος της Bουλής Αθανάσιος Μπούρας, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης, ο Κώστας Ζαχαριάδης μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, o Nίκος Καραμανλής εκδότης Political και πολλοί ακόμα.

Η νέα άφιξη στον χώρο της εστίασης φέρει την επιχειρηματική σφραγίδα της Σάντυ Χαλεβελάκη και του Δημήτρη Τσαλαμάνη και πρόκειται για ένα καινοτόμο project που στοχεύει να γίνει σημείο αναφοράς για κάθε στιγμή της ημέρας. Εδώ θα πάρετε ανάσα, θα απολαύσετε υπέροχα ροφήματα ή το αγαπημένο σας γλυκό και θα ανασυνταχτείτε ώστε να επιστρέψετε δυναμικά και ανανεωμένοι στις δραστηριότητές σας.Το The Preppy Experience, αποτελεί μια άνετη μικρή γαστρονομική όαση που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε γαλλικό bistro και bakery νέας γενιάς, και μας συστήνει το comfort food με τον καλύτερο τρόπο καθώς λειτουργεί ως αρτοποιείο, ζαχαροπλαστείο αλλά και εστιατόριο για πρωινό και brunch. Το διαφορετικό αυτό concept παντρεύει γεύσεις και αρώματα, ανακατεύει υφές και υλικά για να μας δώσει το ποιο αναβαθμισμένο γευστικό αποτέλεσμα.Κάθε σημείο του all day bar restaurant είναι προσεκτικά διακοσμημένο και προσφέρεται για ινσταγκραμικά πλάνα. Ρομαντικά ραντεβού, γρήγορα lunch breaks, mini meetings με συναδέλφους και όχι μόνο, όλα μπορούν να συμβούν στην όμορφη μπροστινή αυλή αλλά και στον ιδιαίτερο χώρο του πρώτου ορόφου. Ξεκινήστε με τον υπέροχο αρωματικό καφέ από εκλεκτή ποικιλία, που παρασκευάζεται με ειδική συνταγή μίξης από τον barista του καταστήματος και απολαύσετε τον χαλαρώνοντας στα κομψά τραπεζάκια στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον ή πάρτε τον στο χέρι (take away), παραμένοντας πιστοί στην αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.Προμηθευτείτε φρέσκο μυρωδάτο ψωμί από το αρτοποιείο και στο ζαχαροπλαστείο του ισογείου, γευστικά αρτοποιήματα, και υπέροχες γλυκές δημιουργίες. Γευτείτε αγαπημένα παραδοσιακά εκλέρ και τρουφάκια, ευφάνταστες τούρτες και μοναδικά American cakes που ξεχωρίζουν, όπως το pistachio και το πραλίνας, και θα εκπλήξουν ευχάριστα τους γευστικούς σας κάλυκες.Δοκιμάστε το φαγητό του καταλόγου της comfort cuisine του The Preppy Experience που προπαρασκευάζεται με απλό και παραδοσιακό τρόπο, με τα ποιο αγνά και φρέσκα υλικά, και θα ξυπνήσει τις ποιο όμορφες αναμνήσεις σας δημιουργώντας παράλληλα νέες. Ο chef του καταστήματος, Χρήστος Μπιτσάκης στην προσπάθεια του να προσφέρει στους επισκέπτες του all day bistro μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία έχει δημιουργήσει ένα λιτό αλλά και ιδιαίτερο ταυτόχρονα μενού με «πειραγμένες» παραδοσιακές συνταγές που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Φυσικά μην παραλείψετε να παραγγείλετε τα εξαιρετικά signature cocktail που θα σας ταξιδέψουν ευχάριστα.Ο μοναδικός αυτός χώρος δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό να παρέχει τις ιδανικότερες συνθήκες για ένα σύντομο διάλειμμα από τους εντατικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, μέσα σε ατμόσφαιρα σπιτικής θαλπωρής. Έτσι, τα εντυπωσιακά σερβίτσια, τα πληθωρικά brunch πιάτα, τα γλυκά με ποπ χρώματα και τα εκρηκτικά cocktails, θα δώσουν στην ημέρα σας ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, restart και φύγαμε!

Τhe Preppy Experience

Πλατεία Δούρου 4 Χαλάνδρι

21 0689 3002



Instagram: https://www.instagram.com/the_preppy_experience/

Τικ Τοκ @the_preppy_experience