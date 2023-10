gov.gr - Παπαστεργίου: Έρχεται η επόμενη γενιά - Τι είναι και πώς θα λειτουργεί το AI gov.gr

Κλείσιμο

«Σε 20 μέρες περίπου παρουσιάζουμε την επόμενη γενιά του gov.gr , το AI gov.gr» ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο πλαίσιο του 27th ANNUAL ECONOMIST GOVERNMENT ROUNDTABLE, το οποίο διεξάγεται στο Καβούρι.Όπως τόνισε «εκεί που σήμερα δυσκολευόμαστε να βρούμε πιθανώς αυτό που θέλουμε,πλέον σε φυσική γλώσσα το gov.gr θα απαντά σε οτιδήποτε το ρωτάμε σε σχέση με αυτό που ψάχνουμε. Άρα, ένα καινούργιο gov.gr πολύ πιο γρήγορο, πιο διαλειτουργικό, πιο αποτελεσματικό για ακόμη μεγαλύτερη διάδραση με τους πολίτες».υπογράμμισε ότι«Μέχρι το τέλος του χρόνου κάποια πρώτα βασικά βήματα για κάποιες πρώτες βασικές λειτουργίες θα γίνονται απλά με την αποδοχή από την μεριά μας μέσω του wallet της επιθυμίας κάποιου οργανισμού να πάρει κάποια δεδομένα μας».Ο κ. Παπαστεργίου μίλησε και για το θέμα της ευρυζωνικότητας. «Πρέπει να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα στο να υλοποιήσουμε και να ετοιμάσουμε την επόμενη πιο γρήγορη Ελλάδα» επεσήμανε και αναφέρθηκε στα προγράμματα, smart readiness, σύμφωνα με το οποίο «περίπου 120 χιλιάδες οικήματα θα μπορούν με την πλατφόρμα που έχει ήδη ανοίξει να γίνουν πιο έξυπνα, με οπτική ίνα», στο gigabit voucher, το ufbb «προκειμένου να καλύψουμε περισσότερες περιοχές εκτός αστικών κέντρων καθώς υπάρχει το αίτημα για ακόμη καλύτερες ταχύτητες».Όσον αφοράο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση ρυθμιστικού οργανισμού κυβερνοασφάλειας. «Πλέον δεν πάμε να ελέγξουμε τον στενό πυρήνα του Δημοσίου, αλλά πάμε σε 2000 φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρχουν κοινές οδηγίες, αναβαθμίσεις, κοινή πληροφόρηση, πιστοποιήσεις και ελέγχους προκειμένου να είμαστε πιο ασφαλείς». Επανέλαβε τα μεγάλα έργα πληροφορικής που ''τρέχουν'' όπως η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας αλλά και της πολιτικής προστασίας. «Σήμερα ‘τρέξαμε' ένα εξαιρετικό πρότζεκτ στην Πεντέλη για να δούμε κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πυρκαγιών. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό σε μια ακτίνα 5 χλμ. είχαμε εντοπίσει με ακρίβεια το σημείο της πυρκαγιάς. Τέλος η αλλαγή του δορυφορικού προγράμματος της χώρας με μεγαλύτερη έμφαση στην γεωεπισκόπηση, στο να μπορέσουμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε πλέον πολύ πιο ακριβείς δορυφορικές φωτογραφίες για να σχεδιάσουμε τις επόμενες πολιτικές. Αυτή είναι η επόμενη Ελλάδα, που πρέπει να χτίσουμε μαζί».Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου σχολίασε ότι είναι σημαντικό η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου.επεσήμανε ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή από την τεχνητή νοημοσύνη καθώς δεν «μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τα εργατικά χέρια. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι να επαυξήσει τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποίησουν τεχνητή νοημοσύνη το chatgpt και να εξακριβώσουν πώς ταιριάζει στις λειτουργίες τους». Για αυτό και έκανε λόγο για ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων, «χρειάζεται να βελτιώσουμε την εμπειρία των ανθρώπων που μαθαίνουν και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να δημιουργήσουμε σχολές για ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά αυτόν τον χώρο».Η Iwona Sikora, Senion vice- president an general, Europe, Iron Mountain σημείωσε ότι «παρόλο που έχουμε πολλές πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή αυτές δεν είναι προσβάσιμες, εντούτοις υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες, όπως σε οι πληροφορίες στους τομείς δικαιοσύνης, υγείας κ.α. 'Αρα η ψηφιοποίηση και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την εξαγωγή αυτών των δεδομένων είναι πολύ σημαντική». Τόνισε μάλιστα χρησιμοποιούμε πλατφόρμα ψηφιακού μετασχηματισμού που βασίζονται στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και που επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων κι έτσι προσφέρουν την μέγιστη δυνατή αξία στα δεδομένα τα οποία είναι κατακερματισμένα στους οργανισμούς.Από την πλευρά του, οεπεσήμανε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο που ζούμε, που εργαζόμαστε και γενικά που αλληλεπιδρούμε. Πολλά από τα πρότζεκτ που ''τρέχει'' η εταιρεία μας χρησιμοποιούν λύσεις και εφαμρογές τεχνητής νοημοσύνης».Αναφερόμενος σε πρότζεκτ που «τρέχουν» αυτήν την στιγμή και αφορούν τον χώρο της πολιτικής προστασίας μίλησε για το έργο στο βουνό του Υμηττού όπου με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης «μπορούμε να προβλέψουμε έγκαιρα περιστατικά πυρκαγιάς ή να εντοπίσουμε καμένο και γρήγορα με αντίστοιχους αλγόριθμους να προβλέψουμε και την διασπορά της φωτιάς στον δασικό χώρο». Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παντρευτεί με το δίκτυο 5G και να δώσει πραγματικά πολλές νέες υπηρεσίες».Ο κ. Μπρεγιάννης συμπλήρωσε ότι κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση και επανεκπαίδευση όλων των επαγγελματιών, ώστε να μπορεί να κάνει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθώς κρίνεται απαραίτητη σε όλους τους τομείς. «Δεν είναι ένα trend και νέα μόδα αλλά αφορά οριζόντια όλη την κοινωνία».Carlos Escario, Principal partner, Huete&Co, Senior principal and programme leader, The Chalfont Project αναφερόμενος στην μακροβιότητα των εταιρειών κάνοντας λόγο για μάχες που πρέπει να δώσουν οι ίδιοι οι οργανισμοί, «κι αν συνεχίζουμε να παραμένουμε εμμονικοί ως προς τη νέα τεχνολογία που θα ακολουθήσει χάνοντας όμως τις πραγματικές μας αξίες τότε μπορεί να χάσουμε τις μάχες».Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ