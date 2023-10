Αυτές είναι οι νέες στολές της Aegean - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας όπου παρουσιάζονται οι νέες ενδυμασίες υπογραμμίζονται ειδικότερα τα εξής: «Η Zeus+Δione, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και τον σχεδιασμό του Marios Schwab, δημιούργησε μία συλλογή στολών που συνδυάζει την ελληνική κληρονομιά μας με τη neo-era φιλοσοφία μας».



Τι αναφέρει η αεροπορική εταιρεία:



Τις νέες της στολές, που όπως αναφέρεται αντλούν έμπνευσηΣε απόλυτη αρμονία με τη νέα μας εποχή, οι νέες στολές έρχονται να εξελίξουν και να ανανεώσουν την εικόνα των ανθρώπων μας.Αντλώντας έμπνευση από τη χρωματική παλέτα του ελληνικού ουρανού και της θάλασσας, η, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και τον σχεδιασμό του Marios Schwab, δημιούργησε μία συλλογή στολών που συνδυάζει την ελληνική κληρονομιά μας με τη neo-era φιλοσοφία μας.Με σεβασμό στην νέα μας ταυτότητα και ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, κώδικες και σύμβολα, η πρόταση της Zeus+Δione υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και το σχεδιασμό του Marios Schwab, περιλαμβάνει κομμάτια που συνθέτουν ένα πολυσχιδές μοτίβο στην ενδυμασία των πιλότων, των πληρωμάτων καμπίνας και εδάφους. Κλασικές tailored σιλουέτες διανθίζονται με προσεκτικά μελετημένες λεπτομέρειες όπως ενσωματωμένα φουλάρια στο ντεκολτέ, γεωμετρικές ασυμμετρίες και γραμμικά στοιχεία που υπογραμμίζουν την δομή των ενδυμάτων.Στις, γιακάδες χωρίς τα αυστηρά πέτα προσδίδουν μια αίσθηση δωρικής απλότητας, ενώ πρακτικά γιλέκα και κουστούμια διευκολύνουν τις κινήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων. Σε μια εποχή όπου η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη είναι αναπόσπαστα κομμάτια, οι στολές λειτουργούν τόσο ως ενωτικά στοιχεία της ομάδας της AEGEAN, αλλά ταυτόχρονα και ως μέσο έκφρασης των διαφορετικών προσωπικοτήτων που συνυπάρχουν σε αυτή.Μέσα από ένα ολοκληρωμένο make up look που αντανακλά το αιγαιοπελαγίτικο φως και τη λάμψη του ελληνικού ήλιου, σε συνεργασία με την εταιρεία KORRES, δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο μακιγιάζ που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά χωρίς υπερβολές. Με επιρροή από την ελληνική φύση, επιλέξαμε γήινους τόνους καφέ, bronze και ροζ που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας και εγγυώνται την άψογη εμφάνιση και άνεση του προσωπικού μας σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.Στην ίδια φιλοσοφία και τo hair grooming έρχεται να ολοκληρώσει το ανανεωμένο look με χαλαρά pony tails και πλεξούδες.