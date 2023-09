Οι Αntetokounbros βρήκαν συνεταίρους για καλά κρασιά στην οινοποιία Μπουτάρη

Η ζωή, οι αγωνίες και τα όνειρα στα εργατικά προάστια της Στοκχόλμης με αυτά στα Σεπόλια δεν διαφέρουν και πολύ! Ισως γι’ αυτό και ο ομογενής επιχειρηματίαςκαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δύο άνθρωποι που μεγάλωσαν σε αυτές τις περιοχές και ο καθένας πέτυχε στον χώρο του, κατάφεραν τόσο γρήγορα να αποκτήσουν χημεία, που μεταφράστηκε σε ένα deal που εμπλέκει μια ιστορική οινοποιία, την, ένα γνωστό brand εμφιαλωμένου νερού, ΙΟΛΗ, και τη διάθεση των δύο οικογενειών να επενδύσουν στην ελληνική γη με στόχο τις αγορές του εξωτερικού!Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα αφορούσε την είσοδο της εταιρείας Ante, Inc. των αδελφών Αντετοκούνμπο, που εξελίσσονται σε δραστήριους επενδυτές, με ποσοστό 10% στο μετοχολόγιο της εταιρείας Ελληνικά Οινοποιεία, της οποίας βασικοί μέτοχοι είναι τα αδέλφια Γεωργιάδη.Πρόκειται για μια σχετικά νέα εταιρεία που λειτουργεί περισσότερο ως holding, υπό την ομπρέλα της οποίας έχουν τεθεί προς το παρόν η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, μετά την «εξυγίανση εν λειτουργία» που συμφωνήθηκε με την οικογένεια του Κώστα Μπουτάρη και τους πιστωτές της, και η εταιρεία εμφιάλωσης ΙΟΛΗ, που πουλήθηκε πρόσφατα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Στόχος του νέου σχήματος που διέσωσε την ιστορική οινοποιία Boutari είναι η επέκταση τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, οργανικά αλλά και με εξαγορές, και κάποια στιγμή η εταιρεία να μπει και στο Χρηματιστήριο. Αποτελεί δε ένα deal που μπορεί να έχει και συνέχεια με φόντο τις real estate δραστηριότητες του κ. Γεωργιάδη και του αδελφού του Θωμά στη χώρα μας μέσω της Premia Properties, αλλά κι αυτές που αναπτύσσουν ο, ο, οκαι οΑντετοκούνμπο.«Και οι δύο αγαπάμε και θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα, στην ελληνική γη. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε και ιστορικές εταιρείες, ακόμα καλύτερα», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Γεωργιάδης. Ο ίδιος εξηγεί ότι η αρχική προσέγγιση για τη συμφωνία έγινε από τους συμβούλους των αδελφών Αντετοκούνμπο. «Τους άκουσα προσεκτικά. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον.Το να έχεις έναν επενδυτή όπως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εταιρεία σου είναι σημαντικό. Οπότε το είδα πολύ σοβαρά. Από την πλευρά τους είπαν ότι ήθελαν να επενδύσουν σε προϊόντα της ελληνικής γης και επειδή ήξεραν για μένα απ’ αυτά που ήδη έχω κάνει στον χώρο του real estate ήθελαν να μπουν στο άρμα μας. Τελικά δώσαμε τα χέρια», λέει ο κ. Γεωργιάδης, αρνούμενος ωστόσο να πει το οτιδήποτε για το ύψος της συναλλαγής.«Είμαι περήφανος που έχουμε την ιστορική εταιρεία Boutari, αλλά πάρα πολύ περήφανος που ο Γιάννης μάς εμπιστεύτηκε και μπήκε στην επιχείρησή μας».Οι συζητήσεις των δύο πλευρών πάντως είχαν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της χρονιάς και στο πλαίσιο της συμφωνίας μπήκε αμέσως και η επιλογή ο Γιάννης να γίνει ο διεθνής ambassador της Μπουτάρη, μια και υπάρχουν πολλά σχέδια για αύξηση των εξαγωγών. Κάτι τελικά που επίσης συμφωνήθηκε φτάνοντας ως την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε στην Ελληνικά Οινοποιεία στα μέσα Ιουλίου, όπου και έγιναν οι μετοχικές αλλαγές.Ωστόσο το ενδιαφέρον στοιχείο στη νέα ομάδα μετόχων που πλέον σχηματίζεται σε αυτή την εταιρεία holding είναι ότι μαζί με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, τα αδέλφια Γεωργιάδη και κάποιους μικρομετόχους (ελέγχουν το 5%), εισήλθε και ένα από τα γνωστά επιχειρηματικά τζάκια της Σουηδίας. Πρόκειται για την οικογένεια Μπέργεντολ, που μεταξύ άλλων ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Σουηδία (City Gross) και κάποιες εκ των γνωστών αλυσίδων ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού κ.ο.κ. «Εισήλθαν κι αυτοί στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μερίδιο γύρω στο 18%», λέει ο κ. Γεωργιάδης.

Οι Μπέργεντολ, που ξεκίνησαν από ένα μπακάλικο πριν από 100 χρόνια, έχουν αποκτήσει πλέον και ελληνική ρίζα, αφού η κληρονόμος Ελίζαμπεθ Μπέργεντολ είχε παντρευτεί τον κ. Σπύρο Μυλωνόπουλο το 1970, ο οποίος μετά τον αδόκητο θάνατο του πατέρα της και πατριάρχη της οικογένειας Μπέργεντολ βοήθησε καταλυτικά στην ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης. Σημειωτέον ότι ο κ. Μυλωνόπουλος έχει δημιουργήσει το Ελληνικό Ιδρυμα για τις Σκανδιναβικές Χώρες με στόχο να προωθηθούν η ελληνική εκπαίδευση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός της Ελλάδας σε ιδρύματα, σχολεία και ερευνητικά κέντρα των σκανδιναβικών χωρών. Σήμερα στο τιμόνι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου Bergendahls βρίσκονται τα παιδιά τους, Σοφία και Καρλ Μίκαελ.Το υπόλοιπο 67% περίπου της Ελληνικά Οινοποιεία το κατέχουν σήμερα τα αδέλφιαμέσω της σουηδικής εταιρείας holding, Sterner Stenhus, που είναι επίσης βασικός μέτοχος της Premia Properties.Οι νέοι ιδιοκτήτες της ιστορικής οινοποιίας Boutari και του νερού ΙΟΛΗ θα επιδιώξουν στο μέλλον η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία να μπει στο Χρηματιστήριο.Κάτι που, όπως εξηγούσαν στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασης της «νέας εποχής Boutari» τον περασμένο Μάιο, θα γίνει όταν ο κύκλος εργασιών αυξηθεί σημαντικά και θα διαθέτει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων στον κλάδο των ποτών.Ως εκ τούτου, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης στο «ΘΕΜΑ», ίσως υπάρξουν και νέες εξαγορές που θα «κουμπώσουν» στη βάση που έχει στηθεί και με το μοντέλο που έχει ακολουθηθεί τόσο στην περίπτωση Μπουτάρη όσο και στην ΙΟΛΗ. Εν ολίγοις, τα ακίνητα εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο τηςκαι η εξαγορασθείσα εταιρεία, που θα εμφανίζεται ως μισθώτρια αργότερα των ακινήτων, στην Ελληνικά Οινοποιεία.Ο κ. Γεωργιάδης εξάλλου δεν κρύβει ότι το κίνητρο για να ασχοληθεί τελικά με μια παραγωγική δραστηριότητα, όπως είναι τα κρασιά, ήταν τα ακίνητα της Boutari: «Η αλήθεια είναι πως μου έρχονται πολλές προτάσεις για διάφορα πρότζεκτ και ποτέ δεν είχαμε εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Είχε όμως ενδιαφέρον ότι η Boutari δεν ήταν μόνο τα κρασιά, ήταν και το real estate. Οινοποιεία, υποδομές και εκτάσεις σημαντικές σε Νάουσα, Σαντορίνη, Μαντίνεια, Γουμένισσα και κάποια ιδιωτικά, τα οποία όμως δεν με ενδιέφεραν και τα πούλησα αμέσως για να ξεχρεωθούν τα δάνεια της εταιρείας. Από εκεί και έπειτα είπα “ναι” στο κρασί διότι είναι ένας κλάδος, όπως επίσης ο αθλητισμός και η μουσική, που έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και κοινό.Και έπειτα θεώρησα και εν μέρει καθήκον μου ως άνθρωπος της Ομογένειας που κατάφερα να φτάσω σε κάποιο επίπεδο να βοηθήσω στη διάσωση ενός ονόματος και μιας ιστορικής ελληνικής εταιρείας από το 1879! Δυστυχώς, η οινοποία Boutari, όπως και πολλές άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, είχαν σαν αχίλλειο πτέρνα τα ακίνητα. Επέμεναν όλοι να αγοράζουν σε υψηλές τιμές και όταν ήρθε η κρίση δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα δάνεια. Η δραστηριότητα των οινοποιείων εξακολουθούσε και ήταν μεγάλη. Και θεωρώ ότι τα κέρδη που βγάζει μια δραστηριότητα πρέπει να επανεπενδύονται εκεί και στα προϊόντα, όχι σε ακίνητα. Αυτά είναι από μόνα τους κάτι άλλο. Εμείς το real estate το γνωρίζουμε καλά και θα βοηθήσουμε παράλληλα για το μέλλον αυτής της εταιρείας».Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ο κ. Γεωργιάδης ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη του ’90 στις σκαλωσιές από τα εργατικά προάστια της Στοκχόλμης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η καταγωγή των γονιών του, εργατών στη Scania, ήταν από τη Λαμία και την Καρδίτσα. Με την επιστροφή του στη Σουηδία μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δική του εργοληπτική εταιρεία που αναλάμβανε ανακαινίσεις των εξωτερικών όψεων των κτιρίων. Τον ακολούθησε αργότερα και ο αδελφός του Θωμάς, ο οποίος είχε τελειώσει πολιτικός μηχανικός.«Εγώ δεν σπούδασα. Πάντα όμως έπιαναν τα χέρια μου και ήθελα να μαθαίνω εις βάθος τα πράγματα. Φτάνει να σου πω πως η εταιρεία εκείνη μπορεί να έγινε μία από τις μεγαλύτερες του είδους στη Στοκχόλμη, με προσωπικό πάνω από 60 άτομα, όμως εγώ συνέχιζα στις σκαλωσιές», λέει ο ίδιος. Ανθρωπος της πιάτσας, κατάλαβε πολύ γρήγορα τις υπεραξίες που μπορούν να δώσουν τα ακίνητα. Κι έτσι ξεκίνησε να ασχολείται με αγορές κτιρίων που ο ίδιος αργότερα αναλάμβανε να σουλουπώσει και να τα διαθέσει προς εκμίσθωση ή με ανεγέρσεις νέων.Το 2015 κατάφερε να εισέλθει ως μικρομέτοχος σε εισηγμένη σουηδική εταιρεία, ενώ τρία χρόνια μετά αποφάσισε και την πιο ενεργή δραστηριοποίησή του στην ελληνική αγορά.«Ηταν μια χρονιά που άλλαξε πολλά. Κάναμε πολλές αγορές και στη Σουηδία, αλλά και στην Ελλάδα, όπου είδαμε τις ευκαιρίες, αλλά και όπου θέλαμε να περνάμε οικογενειακώς περισσότερο χρόνο». Κάπως έτσι σήμερα η Sterner Stenhus ελέγχει δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες real estate, τη Stonehouse Properties στη Σουηδία με σύνολο χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ και 1 εκατ. τ.μ., και την Premia Properties στο Χ.Α., την εξέλιξη της πτωχευμένης Pasal Development που είχε δημιουργήσει ο Σωτήρης Θεοδωρίδης (Sato κ.ο.κ.).Η τελευταία έπειτα από μπαράζ εξαγορών και αναδιαμόρφωσης κτιρίων έχει χαρτοφυλάκιο ακινήτων 400 εκατ. ευρώ.Ο στόχος, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, είναι τα assets της Premia να φτάσουν σε δύο χρόνια από τώρα σε 1 δισ. ευρώ. «Εχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικά πρότζεκτ που θα μας δώσουν μεγάλη αξία τα επόμενα χρόνια, όπως τη μετατροπή του “Athens Heart” σε πράσινο και σύγχρονο κτίριο όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Επειτα έχουμε και μια σημαντική επένδυση στο κέντρο της Ξάνθης με 5.100 τ.μ. φοιτητικών εστιών που ήταν κλειδωμένες επί 20 χρόνια. Τώρα τις ξαναφτιάχνουμε και θα τις εκμεταλλευτούμε. Εχουμε όμως και άλλα πολλά», λέει.«Σε τέτοιας κλίμακας επενδύσεις θα μπουν και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο;» τον ρωτάμε για να μας απαντήσει: «Δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως ευχαρίστως θα έκανα κι άλλες δουλειές μαζί τους. Νομίζω ότι η είσοδός τους στην εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία είναι το πρώτο βήμα για μια μεγαλύτερη συνεργασία».Από το παρκέ στις μπίζνεςΑκίνητα, ρούχα, αθλητικές ομάδες, γλυκά, βιοτεχνολογία και επενδυτικά κεφάλαια στο χαρτοφυλάκιο της Ante, Inc.Η Ante, Inc., που λειτουργεί περισσότερο ως family office, κινείται αρκετά δυναμικά το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι των επενδύσεων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό το διάστημα σχεδιάζεται η δημιουργία δύο νέων καταστημάτων Antetokounbros στην οδό Ερμού και στο Μιλγουόκι (το πρώτο λειτουργεί εντός του ΔΑΑ). Και πως η παραγωγή των ειδών ένδυσης και υπόδησης θα γίνεται στην Ελλάδα.Στο κομμάτι των ακινήτων επίσης είναι ενεργή η εταιρεία. Η πρώτη επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αφορά την απόκτηση δύο πολυτελών κατοικιών στη συνοικία Rolling Greens στο τουριστικό θέρετρο της Μεσσηνίας «Costa Navarino». Μία από τις πρώτες επενδύσεις των αδελφών Αντετοκούνμπο ήταν στους Milwaukee Brewers, το 2021, μια αμερικανική επαγγελματική ομάδα μπέιζμπολ, με έδρα στο Μιλγουόκι. Επιπλέον η Ante, Inc. έχει συμμετοχή στην ποδοσφαιρική ομάδα του Τενεσί Nashville FC και το Golf Club του Λος Αντζελες, με συνιδιοκτήτες τις Βένους και Σερένα Γουίλιαμς και τον σύζυγό της Σερένα, Αλέξις Οχάνιαν, ενώ τα αδέλφια έχουν στα σκαριά και μια εταιρεία παραγωγής, όπως κάνουν τόσοι άλλοι παίκτες του NBA.Το χαρτοφυλάκιο της Ante, Inc. περιλαμβάνει το μειοψηφικό ποσοστό που έχει αποκτήσει στην Catalio Capital Management που ίδρυσαν το 2020 ο Γιώργος Πετρόχειλος και ο δρ Ρ. Γιάκομπ Βογκελστάιν, διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1 δισ. δολαρίων και επενδύει σε καινοτόμες εταιρείες βιοτεχνολογίας του κλάδου υγείας.Στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του επένδυσαν στην καναδική εταιρεία γλυκών Candy Funhouse και τα ενεργειακά ποτά Ready.Παράλληλα, πριν από μερικούς μήνες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Τζον Κουδούνης και τον ιδρυτή της Calamos Investments, Τζον Κάλαμος (φωτ.), δημιούργησαν το Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equity Funds, μια δέσμη επενδυτικών κεφαλαίων ESG. Μάλιστα το πρώτο ETF που δημιουργήθηκε διαπραγματεύεται ήδη στο NYSE.