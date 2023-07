Φωτιά στη Ρόδο: Νύχτα αγωνίας με τρία μέτωπα ανεξέλεγκτα, χιλιάδες εκτοπισμένους και χωριά υπό απειλή

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία Κιοτάρι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 00.30. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λιμενικού Ν. Αλεξίου οι τουρίστες που μετακινήθηκαν μεταφέρονται στο Πλημμύρι.



Οι κάτοικοι των περιοχών Κιοτάρι και Γεννάδι έλαβαν οδηγία μέσω του 112 να μετακινηθούν προς την περιοχή Πλημμύρι της Ρόδο και σε νοτιότερα σημεία του νησιού με τις φλόγες να έχουν φτάσει σε Λάερμα και Κιοτάρι προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και ξενοδοχεία.





Οι τουρίστες κατευθύνθηκαν προς τις παραλίες προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια.



Την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 23:00 το χωριό Λάρμα το οποίο έχει εκκενωθεί, όπως έκανε γνωστό ο κ. Βασίλης Καλοπίτας, εθελοντής πυροσβέστης, η πυρκαγιά έχει μπει στο χωριό με αποτέλεσμα σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Με δηλώσεις του ο πρόεδρος είπε ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει από το χωριό και βρίσκονται σε ασφαλή σημεία στα γύρω χωριά.





Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις καταστροφές στα Λάερμα:











Έχουν μετακινηθεί 8.000 τουρίστες και ντόπιοι, ζούμε τραγικές στιγμές στη Ρόδο, λέει ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου



«Ζούμε τραγικές στιγμές, είναι αδιανόητη η καταστροφή στο νησί μας» είπε με «σπασμένη» φωνή ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Σε τηλεφωνική του συνομιλία με τον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι αυτή την ώρα μετακινούνται χιλιάδες άνθρωποι «ντόπιοι και επισκέπτες».



«Στόχος μας είναι η ανθρώπινη ζωή» και η ασφάλεια ντόπιων κατοίκων, επισκεπτών και ξένων τουριστών συνέχισε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σημειώνοντας ότι μέχρι τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου «οι μετακινήσεις έχουν ξεπεράσει τις 7.500-8.000 χιλιάδες».



«Το οδικό δίκτυο είναι αποκομμένο, έγινε με σκάφη η απομάκρυνση και μετά με λεωφορεία για να έρθουν στο βόρειο ασφαλές κομμάτι» πρόσθεσε ο Γιώργος Χατζημάρκος επισημαίνοντας: «Έχουμε πολύ κόσμο ακόμα. Έχουμε κλειστό οδικό δίκτυο και κάνουμε μετεγκατάσταση σε άλλες περιοχές».



«Μέσα σ' αυτή την κατάσταση δεν έχουν ακόμη καταγραφεί οι μετακινήσεις των πολιτών στο σύνολό τους. Οι ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες, μετράει να είναι ακόμη ασφαλείς οι ξένοι επισκέπτες και οι κάτοικοι» κατέληξε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.





Αρτοποιός: «Οι κάτοικοι πρέπει να είναι σε συναγερμό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας»



«Την Κυριακή 23 Ιουλίου η Περιφερειακή Ενότητα της Ρόδου είναι σε «κόκκινο συναγερμό» με δείκτη επικινδυνότητας 5. Υψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ μεγάλες ριπές ανέμων, οι οποίες θα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, εν μέσω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στη Ρόδο.



Ο ίδιος επισήμανε ακόμη, ανάμεσα σε άλλα: «Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη επιχείρηση. Απευθύνουμε έκκληση προς τους συμπολίτες μας οι οποίοι διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου. Στις 22:00 απεστάλη μέσω του 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένα μήνυμα εκκένωσης των οικισμών και Γεννάδι και Κιοτάρι προς το Πλημμύρι, δηλαδή πιο δυτικά.



Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από την πυρκαγιά στη Ρόδο:















Τη μάχη της κατάσβεσης το βράδυ του Σαββάτου δίνουν στη Ρόδο 205 πυροσβέστες με 35 οχήματα αλλά και οι 31 Σλοβάκοι πυροσβέστες που έχουν μεταφερθεί στο νησί των Ιπποτών.









ΕΛΑΣ: 150 αστυνομικοί συνδράμουν στις πυρκαγιές στην Ρόδο



Με 150 αστυνομικούς και μέσα συνδράμει η ΕΛΑΣ στις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται στην Ρόδο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.



Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση: «παρέχεται ουσιαστική συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις, που ενεργούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών, μέσω της εφαρμογής έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με - κατά περίπτωση - απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, της προληπτικής εκκένωσης περιοχών, του απεγκλωβισμού ατόμων και ζώων, καθώς και της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας και των περιουσιών των κατοίκων πληγέντων περιοχών.»



Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, διατίθενται αστυνομικοί των ΟΕΠΤΑ και ΟΠΚΕ, ενώ σήμερα αναχωρεί C130 για το νησί της Ρόδου από την Αττική με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.



Παράλληλα αστυνομικοί και οχήματα των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Α' Δωδεκανήσου ενισχύονται συνεχώς από υπηρεσίες όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων καθώς και Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α.



«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή για την παροχή συνδρομής και υποστήριξης στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.» καταλήγει η ανακοίνωση



Ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ για την εκκένωση ξένων πολιτών



Σημειώνεται πως με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.





📌Ανακοίνωση @GreeceMFA για ενεργοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων



Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην 🇬🇷λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών



Οι δυνάμεις έχουν εστιάσει την προσπάθεια τους στην προστασία της παραλιακής ζώνης και όλων των ξενοδοχειακών μονάδων και στις δυο περιοχές όπου υπάρχουν οι αναζωπυρώσεις.



Επισημαίνεται ότι από το μεσημέρι που η κύρια προσπάθεια ήταν ανατολικά από τα Λάερμα για να γίνουν ζώνες με χωματουργικά και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα, λόγω των βόρειων – βορειοδυτικών ανέμων που έπνεαν με ένταση 7 μποφόρ και με τους στροβιλισμούς του αέρα που δημιουργήθηκαν η φωτιά κινήθηκε εντός μιας χαράδρας και κατέβηκε νότια προς Λάρδο καλύπτοντας αυτή την απόσταση μέσα σε 2 ώρες.



Κυβερνητικό κλιμάκιο στη Ρόδο



Στο νησί βρίσκεται ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο, την Υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά.



Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν μετά τη δύση του ηλίου – που σταμάτησαν τα εναέρια μέσα – οι επίγειες δυνάμεις, ενώ με C-130 μεταβαίνουν στο νησί άλλες 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ. Επιχειρούσαν στα μέτωπα της πυρκαγιάς 3 Air Tractors, 1 ελικόπτερο Mi8, 2 Erickson, 4 CL-415, 2 Chinook, 1 AB214 και ένα Super Puma συντονιστικό.



Συγκλονιστικό βίντεο από πυροστόβιλο στη Ρόδο



Εν τω μεταξύ, ακραία συμπεριφορά εκδηλώσε η πυρκαγιά που καίει για 5η ημέρα στο νησί της Ρόδου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το meteo.gr, στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η δημιουργία πυροστροβίλου στην κορυφή ενός λόφου.



Σε αυτό το βίντεο καταγράφεται ο στροβιλισμός του αέρα που παρασύρει τις φλόγες, ενώ διακρίνονται επίσης οι φλόγες χαμηλότερα στο λόφο να κατευθύνονται προς το σημείο δημιουργίας του πυροστροβίλου.



Δείτε βίντεο:



Οι πρώτοι τουρίστες έχουν μεταφερθεί στις Καλυθιές Ρόδου, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Κολοσσού. Παράλληλα, τουρίστες μεταφέρονται και σε καταλύματα στο Φαληράκι ενώ συνεχώς ανοίγουν δομές προκειμένου να φιλοξενήσουν τους τουρίστες. Επίσης, ανοίγει και το Βενετόκλειο Γυμνάσιο-Λύκειο Ρόδου όπου υπάρχουν στρώματα και νερά. Οι ξενοδόχοι του νησιού βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους προκειμένου να φιλοξενήσουν τουρίστες όπου υπάρχει διαθεσιμότητα.



Δείτε βίντεο:



Παράλληλα, ο δήμος Ρόδου σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Εξαιρείται το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλώνας από τους χώρους που κατευθύνονται οι πολίτες για την ασφαλή τους παραμονή. Ασφαλείς χώροι συγκέντρωσης των πολιτών, που προέρχονται από τις υπό εκκένωση περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Πυλώνας και της Δημοτικής Κοινότητα Λάρδου, παραμένουν οι ακόλουθοι: Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Λύκειο Αρχαγγέλου, 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου»





Δείτε βίντεο από την στιγμή της εκκένωσης εκατοντάδων τουριστών οι οποίοι μεταβαίνουν σε ασφαλές μέρος, οργανωμένα την ώρα της πυρκαγιάς:





We are in a #ClimateCrisis whether you like it or not….#wildfire evacuation Rhodes



Hundreds of people evacuated as out of control wildfire threats in Rhodes, Greece



