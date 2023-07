Νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος

Με την ομόφωνη εκλογή του καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμου Σιάσου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης νέου πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών.Η εκλογή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ (Σπ. Βλαχόπουλος, Ν. Θωμαϊδης, Δ. Καινούριος, Γ. Σιάσος, Αθ. Σμυρνιώτου, Αχ. Χαλδαιάκης, Β. Βασιλείου, Αν. Γερμενής, Μ. Σαρπ, Γ. Στασινός, Π. Τζωρτζάκης).Επιπλέον, κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου νέοι Αντιπρυτάνεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναλάβουν οι καθηγητές: Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Χρήστος Καραγιάννης, Σοφία Παπαϊωάννου, Αριστείδης Σάμιτας.Ο 44χρονος καρδιολόγος Γεράσιμος Σιάσος είναι ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης έως σήμερα, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο θα αναλάβει τη διοίκηση στο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Είναι σήμερα πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (2015 - 2016), αναπληρωτής πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019 - 2021) και πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019 – 2021).Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα και δύο Μεταπτυχιακά Δίπλωματα (M.Sc.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική» και στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».Μετεκπαιδεύτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Εξελέγη ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες (Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής) στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Εργάστηκε στην A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) και διετέλεσε Υπεύθυνος της Μονάδας Αθηροσκλήρωσης και της Μονάδας Βιοχημικής, Ανοσολογικής και Μοριακής Βιολογίας στην ίδια κλινική. Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Ειδικού Ιατρείου «Καρδιά και Διαβήτης» για την παρακολούθηση ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό νόσημα και σακχαρώδη διαβήτη. Πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση και λειτουργία της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», στην οποία υπηρετεί. Είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής ΕταιρίαςΈχει διοικητικό έργο ως Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2021 - 2023), Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019 - 2021), Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019 - 2021), Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καρδιομεταβολική Ιατρική», Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». Έχει διατελέσει για πολλά έτη εκλεγμένο μέλος της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής, της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.Διεθνής Παρουσία: Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s, Cardiovascular Division, Boston, MA (2015 - 2016). Επιστημονικός συνεργάτης στο Harvard - MIT Biomedical Engineering Center, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (2015 - 2017). Μέλος του Συμβουλίου Εποπτείας της Έρευνας για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Νοσοκομείου Brigham and Women’s / Harvard Medical School (2016). Επιστημονικός συνεργάτης μέχρι και σήμερα του Vascular Profiling Research Group στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard.Οργάνωσε και διδάσκει το προπτυχιακό κατ’επιλογήν μάθημα «Μοριακή Καρδιολογία» επί 14 συνεχόμενα χρόνια και είναι υπεύθυνος του συγκεκριμένου μαθήματος από το 2011. Διδάσκει σε 6 προπτυχιακά μαθήματα και 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη Μοριακή Καρδιολογία, Αθηροσκλήρωση, Ενδοθηλιακή λειτουργία, Σακχαρώδη Διαβήτη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Είναι συγγραφέας (ή συν-συγγραφέας) σε πάνω από 380 δημοσιεύσεις μετά από κρίση (peer review) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (Journal of American College of Cardiology, International Journal of Cardiology, Current Medicinal Chemistry, κα.) με συνολικό δείκτη απήχησης Impact Factor > 1.400, και περισσότερες από 14.000 αναφορές (citations) (h-index 58). Είναι Section Editor για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα στο διεθνές βιοϊατρικό περιοδικό Current Medicinal Chemistry (IF: 4.740). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει την επιμέλεια και σύνταξη 20 βιβλίων και συγγραμμάτων Καρδιολογίας. Η μελέτη στην οποία υπήρξε πρώτος συγγραφέας της Ιατρικής Σχολής του Harvard και της Mayo Clinic και δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό JACC (IF: 24.090) επελέγη το ίδιο έτος ως μία από τις 100 καλύτερες δημοσιεύσεις στην καρδιολογία. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε σημαντικά διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και οι παρουσιάσεις (abstracts) των εργασιών του υπερβαίνουν τις 200. Αρθρογραφεί εκτενώς στον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για ιατρικά θέματα της ειδικότητας του καθώς επίσης και γενικότερα θέματα εκπαίδευσης.Δείτε αναλυτικά το βιογραφικό: https://gerasimossiasos.gr/viografiko-gr/

Ο κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος υπηρετεί ως Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικής Φυσικής του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έλαβε το πτυχίο του το 1988. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Φυσική (M.Sc. in Medical Physics) στο University of Surrey, UK, απ’ όπου αποφοίτησε το 1989. Αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην αεροπορία (1990-1991) εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1993-2003). Παράλληλα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Φυσική, την οποία έλαβε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2002. Επιπλέον, μετεκπαιδεύτηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1998-2003). Εκλέχθηκε Λέκτορας (2003) στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και τοποθετήθηκε στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας στο ΠΓΝ «Αττικόν». Εξελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες (Επίκουρος Καθηγητής το 2008, Αναπληρωτής Καθηγητής το 2011) και εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή το 2016. Σχεδίασε και οργάνωσε, από κοινού με καθηγητές από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, το ξενόγλωσσο Διατμηματικό (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Φαρμακευτικής) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοϊατρική», το οποίο λειτουργεί από το 2018 κατέχοντας τη θέση του Διευθυντή και Προέδρου της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως το Νοέμβριο του 2022. Διαχειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις του Πανεπιστημίου όπως η διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2020 για το σύνολο των 45.000 περίπου φοιτητών του και η πιστοποίηση, ως πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιδρύματος, του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη δοσιμετρία ακτίνων-Χ ασθενών και προσωπικού, στην απεικόνιση με ακτίνες-χ, στην ανίχνευση ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας, στη νανοϊατρική και στην τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, με περισσότερες από 4.300 αναφορές. Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 100 εργασίες και περισσότερες από 70 προσκεκλημένες διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια.Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας (www.hsnanohs.eu). Είναι μέλος των επιστημονικών εταιρειών: CIRSE (www.cirse. org), ESR (myesr.org), HSMP (www.efie.gr), HSIR (epemvatiki.gr), HSP (eef.gr). Ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) από το 2007 έως και το 2019, ενώ τα έτη 2011-2013 υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος και τα έτη 2013-2014, και 2017-2019 ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Από το 2021 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, της οποίας διετέλεσε επίσης μέλος του ΔΣ (2000-2002) και Αντιπρόεδρος (2002-2004 και 2008-2021).Ο Χρήστος Καραγιάννης είναι Αν. Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι απόφοιτος και διδάκτορας του ανωτέρω Τμήματος, ενώ έχει λάβει τον τίτλο του Master (ΜΤh) από το University of Aberdeen. Από το 2017 αποτελεί μέλος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Μάλιστα το 2020 εκλέχθηκε δεύτερος κατά σειρά στη σχετική ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των Τμημάτων των Σχολών του ΕΚΠΑ.Έχει πραγματοποιήσει έρευνα σχετική με το γνωστικό του αντικείμενο στο Ισραήλ, (Καισάρεια Φιλίππου 1995-1997 και Μάγδαλα 2013), ενώ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με τη δημιουργία χριστιανικού πολιτιστικού αποθέματος.Συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 1997-2008 συμμετείχε ως βασικός επιστημονικός συνεργάτης στην ομάδα που κατέγραψε, μελέτησε και αποτύπωσε τα μνημεία του Πατριαρχείου Ιερσολύμων και τους «θησαυρούς» του Σκευοφυλακίου του Παναγίου Τάφου. Αποτέλεσμα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας ήταν η έκδοση δύο τόμων το 2006 και το 2008: «Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου - Τόμος Α - Χρυσοκέντητα» και «Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου - Τόμος Β - Αρχιερατικά».Το 2009 συμμετείχε στο ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Καποδίστριας «Καισάρεια Φιλίππου – Πόλεις από τον κόσμο της Βίβλου (70/4/3100)».Από το 2010 μέχρι το 2021 διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ».To 2015 στo πλαίσιο της ερευνητικής δράσης του ΕΚΠΑ με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» ανέλαβε τη Διεύθυνση Σπουδών θερινών σχολείων.Από το 2019 διδάσκει στο e-learning του ΚΕΔΙΒΙΜ (ΕΚΠΑ).Το 2020 ερεύνησε και αποτύπωσε σε μελέτη το πολιτιστικό απόθεμα των πέντε ιερών Μονών που χωροθετούνται εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας.Με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ ορίστηκε και υπηρετεί ως μέλος του Δ. Σ. της “Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών”.Τον Ιούλιο 2020 εξελέγη Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ και εργάστηκε για την την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών της, την ενίσχυση της έρευνας, την διεπιστημονική και κοινωνική προβολή του έργου της Σχολής.Τον Σεπτέμβριο του 2020 επιλέχθηκε ως διδακτικό προσωπικό (ΣΕΠ) του ΜΠΣ Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και διορίστηκε Διευθυντής του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.To 2022 ανέλαβε επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Ψηφιακή ξενάγηση σε μνημεία του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος του ιστορικού κέντρου της πόλης των Αθηνών» για την καταγραφή και προβολή του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος της πόλης των Αθηνών.Το ίδιο έτος συμπεριλήφθηκε στην επιστημονική επιτροπή του έργου «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων ενοριακών ναών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» με αντικείμενο την επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης κειμηλίων που έχουν επί σειρά ετών αποθησαυριστεί σε ενοριακούς ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ».Η Σοφία Παπαϊωάννου είναι Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1992), και κάτοχος μεταπτυχιακού (1995) και διδακτορικού (1998) στην Κλασική Φιλολογία από University of Texas at Austin. Πριν από την ένταξή της στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ το 2007 δίδαξε για εννέα χρόνια στα Πανεπιστήμια του Tennessee (University of Tennessee-Knoxville), Akron (Ohio) και Κύπρου. Το 2019 ήταν υπότροφος Stanley J. Seeger στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton, και ως προσκεκλημένη εμπειρογνώμονας έχει διδάξει ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία στο διεθνές θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου (Beijing Foreign Studies University).Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του BA in Ancient Greece (BAAG), του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ, και εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα SMARTT του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS. Έχει υπηρετήσει ως Διευθύντρια του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας (2017-2018), Διευθύντρια του Ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοραής» του Τμήματος Φιλολογίας (2015-2018) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας «Δέξιππος» (2018-2022). Από το 2021 είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας «Λογοτεχνία, Σκέψη και Πολιτισμός στον Ελληνορωμαϊκό Κόσμο». Είναι μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του BAAG και έχει αποτελέσει επί σειρά ετών μέλος της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Φιλολογίας.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη λατινική λογοτεχνία της εποχής του Αυγούστου και της πρώιμης αυτοκρατορικής περιόδου, τη Ρωμαϊκή κωμωδία, τη ρητορική και την Ύστερη αρχαιότητα. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί ή συνεπιμεληθεί 19 βιβλία (στους εκδοτικούς οίκους Walter De Gruyter, Brill, Routledge, Cambridge Scholars) και 92 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή περιοδικά και βιβλία με κριτές. Είναι μέλος των Society of Classical Studies (ΗΠΑ) και Classical Association of Canada. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Board of Trustees) της Vergilian Society και της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) της σειράς μονογραφιών Brill Research Perspective in Classical Poetry (Brill Academic Publishers). Έχει οργανώσει και συνδιοργανώσει 11 διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε πάνω από 100 διεθνή συνέδρια με κριτές, και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια ή ημερίδες σε περισσότερα από 40 πανεπιστήμια. Έχει προσκληθεί να αξιολογήσει προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), τους επίσημους εθνικούς φορείς έρευνας και καινοτομίας κρατών της Ευρώπης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).Ο Αριστείδης Σάμιτας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διατελέσει επί 20 έτη καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Money, Banking and Finance από το Birmingham University στην Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Μεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc) στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο.Έχει διατελέσει Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου του ιδίου ιδρύματος, Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής στο Zayed University, HAE και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Π.Σ. ΜΒΑ και Executive MBA στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πολλά έτη. Επίσης, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας διατελέσει μέλος της Συγκλήτου, μέλος Επιτροπών της Συγκλήτου, στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί στις διαχειριστικές αρχές του Υπ. Παιδείας, Υπ. Εργασίας και Διευθύνων Σύμβουλος σε Οργανισμό εκπαίδευσης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στα αντίστοιχα Οικονομικά Τμήματα των Πανεπιστημίων του Sheffield και City στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Finance and Economics, μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμουςόπως το: Journal of Econometrics, European Journal of Finance, Journal of International Financial Markets Institutions and Money, International Review of Financial Analysis, Applied Financial Economics, International Journal of Finance and Economics, Small Business Economics, κ.α. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Fintech στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις, Επιχειρηματική Στρατηγική.