Γιατί οι εφοπλιστές αγοράζουν... με πάθος Ελλάδα

Το 2015 έδωσε περίπου 20 εκατ. ευρώ για ένα διαμέρισμα 350 τ.μ., στον 9ο όροφο του περίφημου One Hyde Park στο Νάιτσμπριτζ στο Λονδίνο Κονταροχτυπήθηκε με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και κέρδισε δίνοντας 25 εκατ. για την περίφημη Villa Cristina, ένα από τα μυθικά ακίνητα της Ιταλικής Ριβιέρας

Διαμαντής Διαμαντίδης: Ο «βασιλιάς» της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Ο «DD» έκανε κυριολεκτικά επιδρομή στη χερσόνησο του «Αστέρα» πετυχαίνοντας κάτι μοναδικό: να αποκτήσει τα 11 από τα 13 χρυσά οικόπεδα που θα φιλοξενήσουν τις περίφημες βίλες του εμβληματικού συγκροτήματος Και ξενοδοχείο στον Μυλοπότα ανάμεσα στα assets του

H οικία της Ντόλλυς Γουλανδρή στο Πόρτο Ράφτη, την οποία πολλοί φλέρταραν, αλλά μόνο εκείνος κατάφερε να αποκτήσει αντί 20 εκατ. ευρώ

Γιώργος Οικονόμου: Ακίνητα στα πέρατα του κόσμου

Από τις πιο εμβληματικές επενδύσεις του στην Ελλάδα ήταν η εξαγορά του πρώην ξενοδοχείου «Armonia» της Βουλιαγμένης, δυναμικότητας 201 δωματίων, με το τίμημα να φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στα €40 εκατ. Στη συλλογή του ανήκει και ένα διαμέρισμα στην Παρκ Αβενιου της Νέας Υόρκης

Θανάσης Μαρτίνος

Ανδρέας Μαρτίνος

Ντίνος Μαρτίνος

Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος

Το «Costa Navarino» μετέτρεψε την περιοχή της Πύλου και της Μεσσηνίας σε αυτόνομο προορισμό

H οικογένεια Κωνσταντακόπουλου μετέχει μέσω της ΤΕΜΕΣ και στο mega project του Ελληνικού

Ευάγγελος Πιστιόλης: Παλιός παίκτης στο real estate

Αγόρασε την έπαυλη που είχε δωρίσει στην αδελφή του Καλλιρρόη Πατρονικόλα ο Αριστοτέλης Ωνάσης, για να την πουλήσει αργότερα σε Σαουδάραβα

Αντί 27 εκατ. ευρώ απέκτησε το περίφημο κτήμα των 120 στρεμμάτων στο Πόρτο Χέλι που ανήκε στον Μπλούη Μαυρολέοντα

Ο Ιωάννης Κούστας της Danaos, εκτός από ένα διαμέρισμα στο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών του ιστορικού ξενοδοχείου «Plaza» της Νέας Υόρκης, πρόσφατα ολοκλήρωσε τη νέα χολιγουντιανών διαστάσεων έπαυλή του στη Βουλιαγμένη Ιωάννης Κούστας: Στη Νέα Υόρκη και τη Βουλιαγμένη

Το σφυρί για αυτό το «φιλέτο» χτύπησε, μετά από αρκετές αναβολές και άγονες προσπάθειες, στις 25 Μαΐου του 2022 και αφορούσε ένα παραθαλάσσιο κτήμα στο Λαγονήσι, λίγο πριν από το συγκρότημα «Grand Resort Lagonissi», έκτασης 20 στρεμμάτων και από τα ελάχιστα τόσο μεγάλα στην περιοχή, που βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής χερσονήσου με ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού.Μέσα στο κτήμα υπάρχει ημιτελές συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που άρχισε να χτίζεται το 1995, συνολικής επιφάνειας άνω των 2.000 τ.μ., αποτελούμενο από την κύρια κατοικία και δύο ακόμη ανεξάρτητους ξενώνες. Το ακίνητο που ανήκε στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Starlet Κτηματική, συμφερόντων της οικογένειας Τίγκα , θεωρούνταν κάποτε το ακριβότερο προς πώληση στην Ελλάδα, αφού το 2014, δηλαδή μέσα στα βαθιά της κρίσης, ο πήχης είχε τεθεί στα 45 εκατ. ευρώ. Παρότι λανσαρίστηκε από μεγάλα μεσιτικά γραφεία σε συγκεκριμένα target group επενδυτών, έμεινε απούλητο και στη συνέχεια κατασχέθηκε λόγω χρεών.Ετσι βγήκε στο σφυρί με τιμή εκκίνησης στα 14,65 εκατ. ευρώ και μετά από «μάχη» που κράτησε τρεις ώρες ο κ. Προκοπίου το απέκτησε αντί 30,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή με υπερδιπλάσιο τίμημα. Είναι γνωστή άλλωστε η αδυναμία του στα ακίνητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Από τη Γλυφάδα, της οποίας είναι γέννημα θρέμμα, μέχρι το Καβούρι, τη Βουλιαγμένη και το Σούνιο οι ιδιοκτησίες του ανέρχονται σε δεκάδες, χωρίς κανείς να μπορεί να τις υπολογίσει με σχετική ακρίβεια. Ετσι από την ώρα που έβαλε στο στόχαστρό του και αυτό το ακίνητο στο Λαγονήσι, ουδείς μπορούσε να τον σταματήσει.Το ίδιο φυσικά ισχύει και για πολλά άλλα ακίνητά του εντός και εκτός συνόρων.Οι τοποθετήσεις του, που ασφαλώς ποτέ δεν είναι τυχαίες, περιλαμβάνουν εκατοντάδες ακίνητα που απλώνονται από το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τα νησιά μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Μαϊάμι και άλλους ακριβοθώρητους προορισμούς για rich and famous, όπως το Πορτοφίνο.Σε αυτό το ιταλικό θέρετρο που απευθύνεται σε λίγους και εκλεκτούς φιλοξενώντας τις εξοχικές κατοικίες διασήμων όπως το σχεδιαστικό δίδυμο των Dolce & Cabbana, ο μεγάλος μόδιστρος Τζόρτζιο Αρμάνι κ.ά., έδωσε μια μάχη που μαγνήτισε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ηταν το 2010 όταν κατάφερε να αγοράσει την περίφημη Villa Cristina, ένα από τα μυθικά ακίνητα της Ιταλικής Ριβιέρας, κόντρα στον τότε πρωθυπουργό της χώρας και μεγιστάνα Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Το μπρα ντε φερ ήταν ιδιαίτερα σκληρό, αλλά ο Ελληνας εφοπλιστής αποδείχθηκε άτρωτος επικρατώντας του «Καβαλιέρε» μέσα στην έδρα του. Αν και το τελικό τίμημα δεν έγινε επίσημα γνωστό, οι πληροφορίες της εποχής έκαναν λόγο για ποσό που έφτανε στα 25 εκατ. ευρώ.Πέντε χρόνια αργότερα απασχόλησε και πάλι τα διεθνή μέσα με ένα ακόμη εντυπωσιακό του «χτύπημα», αυτή τη φορά στο κέντρο του Λονδίνου. Τότε απέκτησε διαμέρισμα-υπερπαραγωγή στο ακριβότερο συγκρότημα κατοικιών της βρετανικής πρωτεύουσας και από τα ακριβότερα του κόσμου, το περίφημο One Hyde Park στο Νάιτσμπριτζ. Οι πληροφορίες από εφοπλιστικούς κύκλους του Λονδίνου ανέφεραν ότι ο κ. Προκοπίου έδωσε περίπου 20 εκατ. ευρώ για να προσθέσει στη συλλογή του αυτό το μοναδικό διαμέρισμα των 350 τ.μ. στον 9ο όροφο με την απαράμιλλη θέα στο Χάιντ Παρκ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στους «γείτονες» του Ελληνα εφοπλιστή συγκαταλέγονται Αραβες πρίγκιπες, Ρώσοι ολιγάρχες και άλλοι billionaires. Ο ασταμάτητος businessman, που εσχάτως ανέλαβε το κρίσιμο στοίχημα να αναστήσει και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με στόχο να τα καταστήσει τα μεγαλύτερα της Νοτιοανατολικής Mεσογείου, συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια γιγαντώνοντας το portfolio του.Ετσι, για παράδειγμα, προ τριετίας έγινε ο νέος ιδιοκτήτης της εντυπωσιακής βίλας Λυμπέρη στη Μύκονο, που βγήκε στο σφυρί από τις τράπεζες με τιμή εκκίνησης στα 6,5 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο του πρώην εκδότη Αντώνη Λυμπέρη και της συζύγου του Ελενας στην περιοχή του Τούρλου θεωρούνταν επί χρόνια ένα από τα πιο όμορφα στο δημοφιλές νησί.Σύμφωνα με την έκθεση του πλειστηριασμού, η βίλα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες οικοδομές συνολικού εμβαδού 883 τ.μ. και είχε χαρακτηριστεί δείγμα ελληνικού μινιμαλισμού με καθαρές γεωμετρικές γραμμές και με κυρίαρχα τα φυσικά υλικά, όπως βότσαλο, πέτρα και ξύλο, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Πέρα απ’ όλα τα άλλα στοιχεία, ασφαλώς, ξεχωρίζει και για την πισίνα, συνολικού εμβαδού 1.165 τ.μ., από τις μεγαλύτερες σε τέτοιου είδους πολυτελείς κατοικίες.Ενα ακόμη από τα ξεχωριστά «κομμάτια» της συλλογής του είναι η εντυπωσιακή βίλα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Λαγονήσι, όπου ο θρυλικός μεγιστάνας είχε διαμείνει για ένα διάστημα με την Τζάκι Κένεντι, αλλά και με τη Μαρία Κάλλας. Η βίλα, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, που διαθέτει την ιδιόκτητη μαρίνα «Πούντα Χέρωμα», είχε παραχωρηθεί επί χούντας στον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και πέρασε αργότερα στα χέρια του εκλιπόντος επιχειρηματία Μανώλη Κυπριανίδη. Ο Προκοπίου λέγεται ότι την αγόρασε από τους κληρονόμους του αντί υψηλού τιμήματος καθώς διαθέτει άλλες δύο οικίες στο ίδιο σημείο. Σήμερα διαμένει σε αυτήν η κόρη του, Ιωάννα Προκοπίου.Το εκτόπισμα του ισχυρού εφοπλιστή δεν περιορίζεται στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, στα δημοφιλή νησιά, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και εξωτικούς προορισμούς, αλλά είναι διακριτό ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Και τούτο καθώς ο «βασιλιάς του real estate», όπως αποκαλείται, έχει βάλει την προσωπική επενδυτική σφραγίδα του σε εμβληματικά κτίρια επί της Σταδίου, όπως το εγκαταλειμμένο επί δεκαετίες Μέγαρο Αθηνογένους, αλλά και το ακίνητο που στο παρελθόν στέγαζε το ιστορικό πολυκατάστημα «Ακρον Ιλιον Κρυστάλ».Το Mέγαρο Αθηνογένους, το μόνο που διασώζεται από τη λεγόμενη «τριλογία» με τα Μέγαρα Βούρου και Σκουλούδη στην περιοχή του Συντάγματος, πέρασε στα χέρια του εφοπλιστή, ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει μέσω των εταιρειών του Korovina, Apure, Boyaca και Lagadia Enterprises Ltd, σε επένδυση 10 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου και την προσθήκη νέας σύγχρονης κατασκευής 10.000 τ.μ. Ο αρχικός στόχος της επένδυσης, από τις μεγαλύτερες εκτός τουριστικού real estate στο κέντρο της πρωτεύουσας, ήταν η δημιουργία ενός hub καινοτομίας, δηλαδή της πρώτης μεγάλης θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις σε συνδυασμό με χώρους πολλαπλών χρήσεων. Ωστόσο υπήρξαν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, ενώ φαίνεται να επικράτησαν και σκέψεις για την τελική χρήση του νέου κτιρίου όταν ολοκληρωθεί το project.Αντίθετα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι εταιρείες συμφερόντων του κ. Προκοπίου ολοκλήρωσαν την επένδυση περίπου 4 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του κτιρίου όπου στεγαζόταν το «Ακρον Ιλιον Κρυστάλ», στην οδό Σταδίου 26. Το ακίνητο των περίπου 5.000 τ.μ. μισθώνεται σήμερα από τα ΙΕΚ Δέλτα.Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι ο άνθρωπος που... επιστράτευσαν οι Γερμανοί για να πετύχουν την απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο, με τις δικές του ειδικές πλωτές μονάδες FSRU, δεν παύει να εκπλήσσει τους πάντες με τις επιλογές του.Ενας ακόμη εφοπλιστής που με τις επενδύσεις του στο real estate έχει ήδη δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από το όνομά του είναι αναμφίβολα ο Διαμαντής Διαμαντίδης . Ο αυτοδημιούργητος κάπτεν των Marmaras Navigation και Delta Tankers, που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, έχει διάφορα πάθη, όπως οι συλλογές έργων τέχνης και παλαιών αυτοκινήτων και, κορυφαίο ίσως μεταξύ αυτών, οι επιλεκτικές όσο και εντυπωσιακές τοποθετήσεις στην αγορά ακινήτων.Ο «DD (Double D)», όπως αποκαλείται στους ναυτιλιακούς κύκλους, έκανε κυριολεκτικά επέλαση στη χερσόνησο του «Αστέρα» πετυχαίνοντας κάτι μοναδικό: να αποκτήσει τα 11 από τα 13 χρυσά οικόπεδα που θα φιλοξενήσουν τις περίφημες βίλες του εμβληματικού συγκροτήματος, οι οποίες και αποτέλεσαν το «ιερό δισκοπότηρο» του εγχώριου real estate τα προηγούμενα χρόνια καθώς απευθύνονταν σε πραγματικά πολύ γερά πορτοφόλια. Ο κ. Διαμαντίδης ήρθε από νωρίς σε συνεννόηση με τους μετόχους της εταιρείας Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης «καπαρώνοντας» αρχικά τρία από τα οικόπεδα όπου θα χτιστούν οι βίλες των 1.000 τ.μ. στο σημείο όπου στο παρελθόν βρισκόταν το ξενοδοχείο «Αφροδίτη».Μιλάμε για μια συνολική έκταση 80 στρεμμάτων που μοιράζεται σε 6,15 στρέμματα ανά ιδιοκτησία, με την τιμή να φτάνει στα 6,3 εκατ. ευρώ το στρέμμα. Στη συνέχεια όμως ακολούθησαν σαν βροχή και τα επόμενα συμβόλαια για τα υπόλοιπα οκτώ οικόπεδα. Ετσι και αφότου προηγουμένως είχε προνοήσει πριν από τη μεταβίβαση να υπάρξει ανασκαφή για τυχόν ανεύρεση αρχαίων, προχώρησε στο big deal πληρώνοντας, όπως υπολογίζεται, περί τα 430-450 εκατ. ευρώ. Αυτό το αστρονομικό ποσό αντιπροσωπεύει μόνο την αγορά των οικοπέδων και όχι φυσικά την ανέγερση των πολυτελών βιλών. Μαζί με αυτή, η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα φτάσει ακόμη και στα 600 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο κ. Διαμαντίδης δεν θα προχωρήσει στο χτίσιμο και των 11 οικοπέδων, καθώς θα διατηρήσει κάποια ελεύθερα.Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στα σχέδιά του είναι να χτίσει τις έξι βίλες που θα διαθέτουν άπλετους εξωτερικούς χώρους προκειμένου να προστατευτεί η ιδιωτικότητα όσων τυχερών διαμείνουν εκεί. Παράλληλα, μέσω της ενοποίησης, κάθε βίλα θα μπορεί να φτάσει στα 2.500-3.000 τ.μ., με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κάποιες θα τις χρησιμοποιήσει η οικογένεια Διαμαντίδη για ιδία χρήση ενώ οι άλλες θα μισθώνονται έναντι ανάλογου τιμήματος.Ετσι, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι όλο αυτό το λαμπρό project χαρακτηρίζεται πλέον και ως «Διαμαντούπολη».Ο «Αστέρας» μπορεί να ήταν το τελευταίο και πιο εντυπωσιακό χτύπημα του Ελληνα εφοπλιστή, ωστόσο το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλά ακόμη αξιοζήλευτα assets, με σαφή προτίμηση στην παραλιακή ζώνη. Σε αυτά συγκαταλέγεται η εμβληματική βίλα στο Σούνιο όπου ζούσε η Αννα Γουλανδρή με τον Δημήτρη Χορν. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο με εκπληκτική θέα, τεράστιους χώρους και ένα μικρό υπαίθριο θέατρο. Οταν ο κ. Προκοπίου την αγόρασε από τον γιο της Αννας Γουλανδρή, η κατοικία είχε επιφάνεια 7.000 τ.μ.Μετά από ριζική ανακαίνιση όμως που ακολούθησε μίκρυνε στα 5.000 τ.μ. Κάποια χρόνια νωρίτερα είχε αποκτήσει ένα ακόμη εμβληματικό ακίνητο από μια άλλη Γουλανδρή: το κτήμα και την οικία της Ντόλλυς Γουλανδρή στο Πόρτο Ράφτη, τα οποία πολλοί φλέρταραν, αλλά μόνο εκείνος κατάφερε να αποκτήσει καταβάλλοντας βέβαια και το αντίστοιχο τίμημα, που, κατά πληροφορίες, έφτασε στα 20 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα υπέροχο κτήμα 150 στρεμμάτων, μέσα στο οποίο δεσπόζει η κατοικία όπου διέμενε αρκετούς μήνες κάθε χρόνο η αείμνηστη δημιουργός του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.Ο κ. Διαμαντίδης έχει αποκτήσει κατά το παρελθόν ένα ακόμη σπάνιο παραθαλάσσιο ακίνητο στο Λαγονήσι, δίπλα ακριβώς από τη βίλα του επιχειρηματία Βασίλη Θεοχαράκη.Οι ιδιοκτησίες του, όμως, δεν περιορίζονται στα παράκτια της Αττικής, καθώς ο ίδιος κατέχει το μεγαλύτερο κτήμα στο Πόρτο Χέλι, στην περιοχή του Αγίου Αιμιλιανού, το οποίο, κατά πληροφορίες, εκτείνεται στα 1.000 στρέμματα, με κατοικίες, πλήθος δέντρων, ελαιώνες, αμπελώνες και άλλες βιολογικές καλλιέργειες. Στο portfolio του περιλαμβάνονται και πολλά assets σε νησιά, όπου έχει αποκτήσει μεγάλες εκτάσεις και ολόκληρους όρμους. Προ ετών, για παράδειγμα, έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Ιο όπου αγόρασε το ξενοδοχείο στον Μυλοπότα, όπου έκανε τις διακοπές του επί χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Στη συνέχεια απέκτησε ολόκληρο τον κόλπο δίπλα στο Mαγγανάρι, όπου δημιούργησε ένα μικρό χωριό το οποίο εκμεταλλεύεται τουριστικά. Το ίδιο έκανε και στην Τζια, όπου διαθέτει εκεί έναν ιδιωτικό κόλπο, με τέσσερις βίλες στην περιοχή Κούνδουρος.Περισσότερα από 60 ακίνητα εκτιμάται ότι περιέχει το πλούσιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του επίσης ισχυρού εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι ο κ. Οικονόμου, κοσμογυρισμένος και κοσμοπολίτης, διαθέτει ακίνητη περιουσία από την Ελλάδα μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Αυτή περιλαμβάνει πολλά σπάνια ακίνητα, όπως οι τέσσερις εντυπωσιακές βίλες του στο φημισμένο Σεν Μπαρτς της Καραϊβικής, εκτιμώμενης αξίας άνω των 55 εκατ. δολαρίων. Οσο για τη χώρα μας, από τα χέρια του πέρασαν υπερπολυτελείς κατοικίες στην Κηφισιά, στην Πολιτεία και τη Φιλοθέη.Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δει το φως της δημοσιότητας την περίοδο του χωρισμού του από τη σύντροφό του Αντζελα Ισμαήλου, ο Ελληνας εφοπλιστής από το 1997 έως το 2011 απέκτησε ένα εμπορικό κτίριο που νοικιάστηκε στον οίκο Christian Dior, μία βίλα έξι υπνοδωματίων στην Αθήνα, δύο βίλες στο Σεν Τροπέ, αξίας 50 εκατ. δολαρίων, ένα διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων στο Παρίσι και ένα σπίτι στην Πάτμο. Επίσης, ένα σπίτι στο Λονδίνο, αξίας 40 εκατ. δολαρίων, ένα διαμέρισμα στην Παρκ Αβενιου της Νέας Υόρκης, καθώς και αρκετά εμπορικά ακίνητα στις ΗΠΑ, στην Αυστρία και την Ελλάδα. Ακόμη, ο κ. Οικονόμου είχε τοποθετηθεί από το 2007 στον γερμανικό όμιλο real estate Signa Retail GmbH αποκτώντας στη συνέχεια το 50%. Από τις πιο εμβληματικές επενδύσεις του στην Ελλάδα ήταν η εξαγορά του πρώην ξενοδοχείου «Armonia» της Βουλιαγμένης, δυναμικότητας 201 δωματίων, με το τίμημα να φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 40 εκατ. ευρώ.Στη συνέχεια, μέσω εταιρειών συμφερόντων του, προχώρησε στην πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου το οποίο και μετέτρεψε σε συγκρότημα υπερπολυτελών κατοικιών, το οποίο με την εξαιρετικά προσεγμένη και πολυτελή κατασκευή του, τα minimal lofts και την ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο προσέλκυσε αρκετούς πλούσιους και διάσημους, μέχρι και (άλλους) εφοπλιστές που το επέλεξαν ως τόπο προσωρινής διαμονής. Ο ίδιος πάντως προτίμησε προ ετών να αποκτήσει το μεγαλύτερο loft του One Athens στον Λυκαβηττό, αν και οι φήμες έλεγαν ότι είχε βάλει ρήτρα επιστροφής σε περίπτωση που το πρωτοποριακό project στο ακίνητο Δοξιάδη έμενε χωρίς άλλους συγκάτοικους. Ο εφοπλιστής, ο οποίος, εκτός των άλλων, διαθέτει το μυθικό σκάφος «Barracuda» και μια συλλογή έργων τέχνης εκτιμώμενης αξίας άνω των 300 εκατ. ευρώ, ανήκει σε εκείνους που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες σε κάθε σημείο του πλανήτη.Δεμένη με την παραλιακή ζώνη της Αθήνας, και ειδικότερα με τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, τη Βούλα και το Καβούρι, είναι η οικογένεια Μαρτίνου, μία από τις πιο ισχυρές εφοπλιστικές οικογένειες της χώρας. Με ιστορία άνω του μισού αιώνα στον κλάδο, ελέγχει τρεις ναυτιλιακές εταιρείες με στόλο πάνω από 240 πλοία όλων των τύπων. Τα τρία αδέλφια, ο Θανάσης, που εκτός από πλοιοκτήτης είναι Διοικητής του Αγίου Ορους και με σπουδαίο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο στο ενεργητικό του, ο Ανδρέας και ο Ντίνος, αλλά και τα παιδιά τους, που έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τα ηνία των επιχειρήσεων, ανήκουν στους εφοπλιστές που εδώ και πολλά χρόνια επενδύουν στο real estate.Η περιουσία τους περιλαμβάνει δεκάδες ακριβά ακίνητα σε ολόκληρη την Αθηναϊκή Ριβιέρα και πέραν αυτής μεγάλες εκτάσεις σε πολλά νησιά. Ανθρωποι χαμηλών τόνων, κινούνται αθόρυβα και με διακριτικότητα και σε επενδυτικό επίπεδο. Ετσι είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς το εύρος και την έκταση του χαρτοφυλακίου τους. Οσοι γνωρίζουν περισσότερα αναφέρουν ότι κατέχουν κάποια από τα πιο ακριβοθώρητα και σπάνια ακίνητα των νοτίων προαστίων, τα οποία άλλωστε γνωρίζουν όσο λίγοι, αφού γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και κατοικούν εκεί.Ιδιαίτερη προτίμηση μάλιστα δείχνουν στο Καβούρι, μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ευρώπης, όπου έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια. Το ίδιο και σε όλη τη ζώνη μέχρι το Σούνιο. Σε κάθε περίπτωση, τα τρία αδέλφια θεωρούνται από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο real estate, έχοντας στην κατοχή τους εκτάσεις σε περιοχές-φιλέτα του Λεκανοπεδίου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όταν βγήκε στο σφυρί η βίλα του αείμνηστου Σταύρου Ψυχάρη στο Πόρτο Χέλι, ο Ντίνος Μαρτίνος ήταν ο ένας από τους τρεις μνηστήρες που κονταροχτυπήθηκαν για την απόκτησή της. Οι άλλοι δύο ήταν ο Γιώργος Προκοπίου και ο Ελβετός δισεκατομμυριούχος Νιλ Ρίμερ, που τελικά επικράτησε δίνοντας 11,7 εκατ. ευρώ για το πευκόφυτο κτήμα των 26 στρεμμάτων με το ιδιωτικό λιμάνι και την απρόσκοπτη θέα στο απέραντο γαλάζιο.Στους μεγαλύτερους αλλά και παλαιότερους επενδυτές στην αγορά ακινήτων ανήκει και η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, που ελέγχει τον όμιλο ΤΕΜΕΣ και τη ναυτιλιακή Costamare.Το ηχηρό «παρών» της οικογένειας στο real estate άρχισε να γράφεται δεκαετίες πριν, από τον πατριάρχη καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, με τη σκυτάλη να περνάει στη συνέχεια στους γιους του Αχιλλέα και Κωνσταντίνο, που έχουν αναλάβει τις στεριανές και τις θαλάσσιες business αντίστοιχα, αλλά κινούνται πάντα με κοινή ρότα.Εχοντας πολύτιμο σύμμαχο την πανίσχυρη αραβική οικογένεια Ολαγιάν ξεδιπλώνουν το τεράστιο επενδυτικό εγχείρημα του «Costa Navarino», τη μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στη χώρα, που μετέτρεψε την περιοχή της Πύλου και της Μεσσηνίας σε αυτόνομο προορισμό. Πέραν των φημισμένων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, στην καρδιά του project και των μελλοντικών του αναπτύξεων βρίσκεται η διαδοχική δημιουργία συστάδων και γειτονιών με πολυτελείς βίλες που πωλούνται κυρίως σε ξένους επενδυτές.Το «Costa Navarino» συνεχίζει να επεκτείνεται καθώς διαρκώς προστίθενται νέα κομμάτια γης. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκληρωτική μεταμόρφωση του εμβληματικού ξενοδοχείου «Hilton» σε έναν καινοτόμο και πολυδιάστατο προορισμό που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας φιλοξενία και κατοικίες σε Ελληνες και ξένους επισκέπτες.Η επένδυση θα ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2024 θα δημιουργηθεί το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο «Conrad» με 280 δωμάτια και σουίτες καθώς και 50 πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες έχουν ήδη προπωληθεί και θα λειτουργήσουν υπό την ομπρέλα των brands Hilton, Waldorf Astoria Residences και Conrad Residences. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου βρίσκεται μπροστά και δεν είναι άλλο από την ηχηρή παρουσία της μέσω της ΤΕΜΕΣ στο mega project του Ελληνικού.Εκεί μετά από συμφωνία με τη Lamda Development έχει αναλάβει την ανάπτυξη δύο πεντάστερων πολυτελών ξενοδοχείων. Το ένα θα δημιουργηθεί εντός του χώρου της μαρίνας του Αγίου Κοσμά και το δεύτερο κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ενώ και τα δύο θα πλαισιώνονται από οικιστικά συγκροτήματα, με το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.Τα μέλη της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου διαθέτουν και άλλα προσωπικά ακίνητα εντός και εκτός συνόρων.Είναι πολλοί ακόμη οι εφοπλιστές που χρόνια τώρα ποντάρουν στο real estate. Στους πρωτοπόρους συγκαταλέγεται η οικογένεια Εμπειρίκου, που έχει στην κατοχή της το νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών, με την ομώνυμη εταιρεία Κτήμα Πεταλιοί να έχει συσταθεί τον Ιανουάριο του 1937.Μέρος των αποκαλούμενων και «ελληνικών Μαλδίβων» ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια Καρνέση, η οποία εκτός από τις ναυτιλιακές δραστηριότητές και την πετρελαϊκή Ελινόιλ διαθέτει και άλλες μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα.Ορισμένες ακόμη εφοπλιστικές οικογένειες διαθέτουν ιδιωτικά νησιά, τα οποία ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν: πέραν φυσικά του πλέον δημοφιλούς Σκορπιού, που η Αθηνά Ωνάση πούλησε στον Ρώσο μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, η οικογένεια Νιάρχου, εκτός από τα δεκάδες ακίνητα σε ξένες χώρες, διατηρεί τη θρυλική Σπετσοπούλα, οι Γουλανδρήδες το Ρευματονήσι, αλλά και η οικογένεια Τσάκου την Ατοκο, δίπλα στην Ιθάκη.Ιδιαίτερα δραστήρια στο πεδίο του real estate είναι και η οικογένεια Βαφειά με καταγωγή από τη Χίο, όπου έχει αποκτήσει, εκτός των άλλων, και το παλαιότερο επώνυμο κτήμα του νησιού με ιστορία από τον 16ο αιώνα το οποίο ανήκε στην οικογένεια Καστέλο. Το 2005 ο Χάρης Βαφειάς ίδρυσε την Estates Corporation Inc, κτηματομεσιτική εταιρεία με πλούσια δραστηριότητα στην αγορά και μεταπώληση γης, κατοικιών και γραφείων στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και τη Γενεύη.Στην Ελλάδα οι τοποθετήσεις της αφορούν κυρίως την αγορά οικοπέδων σε δημοφιλή νησιά όπως η Μύκονος και οι Σπέτσες. Στους παλιούς παίκτες της αγοράς ακινήτων ανήκει και ο εφοπλιστής Ευάγγελος Πιστιόλης. Ηδη από το 2006 είχε αγοράσει την έπαυλη των 1.000 τ.μ. σε οικόπεδο 7 στρεμμάτων που δώρισε ο Αριστοτέλης Ωνάσης στην αδελφή του Καλλιρρόη Πατρονικόλα. Ο ευρηματικός εφοπλιστής την ανακαίνισε ριζικά και περίμενε για χρόνια το κατάλληλο timing να την πουλήσει.Τελικά προ διετίας βρέθηκε ο ιδανικός μνηστήρας, ένας Σαουδάραβας κροίσος, που πλήρωσε 12 εκατ. ευρώ για να την αποκτήσει. Στη συνέχεια ο κ. Πιστιόλης έκανε ένα εντυπωσιακό χτύπημα αγοράζοντας αντί 27 εκατ. ευρώ το περίφημο κτήμα των 120 στρεμμάτων στο Πόρτο Χέλι που ανήκε στον Μπλούη Μαυρολέοντα. Παράλληλα, πέρυσι προχώρησε σε μία ακόμη κίνηση που συζητήθηκε στην αγορά προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του το πρώην στρατηγείο των επιχειρήσεων του Λάκη Γαβαλά στην Κάντζα.Το κτιριακό συγκρότημα των 8.400 τ.μ. που αναπτύσσεται σε έκταση 31,5 στρεμμάτων δίπλα στην Αττική οδό πέρασε στα χέρια του με 1 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης των 9 εκατ. ευρώ, κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που έγινε στις 13 Μαΐου του 2022.Αρκετοί ακόμη Ελληνες εφοπλιστές τα προηγούμενα χρόνια έχουν προχωρήσει σε εξαγορές εκτάσεων και πανάκριβων κατοικιών τόσο στην Ελλάδα όσο και ξένες χώρες. Μεταξύ αυτών, ο Ιωάννης Κούστας της Danaos, που, εκτός από ένα διαμέρισμα στο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών του ιστορικού ξενοδοχείου «Plaza» της Νέας Υόρκης, πρόσφατα ολοκλήρωσε τη νέα χολιγουντιανών διαστάσεων έπαυλή του στη Βουλιαγμένη, η οποία φτάνει, κατά πληροφορίες, στα 3.000 τ.μ. και αναπτύσσεται σε οικόπεδο 7 στρεμμάτων.