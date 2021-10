Ο εφοπλιστής Διαμαντής Διαμαντίδης επενδύει στο «φιλέτο» της Αττικής - Μισό δισ. για έξι βίλες στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης

Ο Διαμαντής Διαμαντίδης έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στο real estate, ενώ είναι και συλλέκτης έργων τέχνης

Δέκα οικόπεδα-φιλέτα, στα οποία σκοπεύει να χτίσει έξι υπερπολυτελείς βίλες, απέκτησε στην περιοχή του «Αστέρα» Βουλιαγμένης ο εφοπλιστής Διαμαντής Διαμαντίδης

Ο Διαμαντής Διαμαντίδης έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στο real estate, ενώ είναι και συλλέκτης έργων τέχνης





Οταν πριν από μία πενταετία, τον Οκτώβριο του 2016, το ιστορικό συγκρότημα τουπερνούσε στα χέρια των ξένων επενδυτών της AGC, πολλά είχαν ειπωθεί σχετικά με τα πλάνα της αραβο-τουρκικής κοινοπραξίας όσον αφορά τις -έως 13- σχεδιαζόμενες βίλες και την πώλησή τους σε Αραβες εκατομμυριούχους.Ελάχιστοι, ωστόσο, μπορούσαν να προβλέψουν ότι ένας και μόνο Ελληνας πλοιοκτήτης θα επέλεγε τελικά να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος στο κομμάτι αυτό της χερσονήσου του «Αστέρα»: ο» της παγκόσμιας ναυτιλίας, έχει ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες αγοράς για πέντε από τα χρυσά φιλέτα αξίας δεκάδων εκατ. ευρώ κι έχει κλείσει ακόμη πέντε -στο σύνολο δέκα οικόπεδα- με μία συνολική εκτιμώμενηΑν ληφθεί υπόψη ότι πρόθεσή του είναι η κατασκευήαγορά κάνει λόγο για συνολική επένδυση που μπορεί να αγγίξει το μισό δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο φιλέτο της Αττικής Ριβιέρας, το οποίο, χαριτολογώντας, κάποιοι ήδη αποκαλούν «Διαμαντούπολη».Οι εργασίες μάλιστα έχουν ήδη ξεκινήσει, προκειμένου, επιπλέον, να διαπιστωθεί εκ των προτέρων ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία (σ.σ. όσοι έχουν παρακολουθήσει από κοντά την προηγούμενη δεκαετία όλες τις διαδικασίες για την πώληση του συγκροτήματος θα θυμούνται σίγουρα και τις συζητήσεις για τα αρχαιολογικά κατάλοιπα σε όλο το Καβούρι).«Με θέα την ανοικτή θάλασσα, αυτό το κομμάτι γης είναι ένας προορισμός απόλυτης ιδιωτικότητας, περιτριγυρισμένος από σμαραγδένια και γαλάζια νερά. Δεκατρία κορυφαία οικόπεδα προσφέρονται σε λίγους εκλεκτούς. Η θέση τους παρέχει στους ιδιοκτήτες μαγευτική θέα στον ορίζοντα και το ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο πέλαγος», αναφέρει στις επίσημες παρουσιάσεις της για τις βίλες του «Αστέρα» η ιδιοκτήτριαΑκριβώς αυτή η περιγραφή φαίνεται ότι ήταν και το δέλεαρ για τον γνωστό πλοιοκτήτη, του οποίου είναι γνωστή η αδυναμία στα λεγόμενα trophyassets, ακίνητα μοναδικά και κάτι παραπάνω από σπάνια, που συνοδεύονται και από τον σχετικό… μύθο τους, όπως ακριβώς ταιριάζει στο φιλέτο της Βουλιαγμένης. Τα ακίνητα στον «Αστέρα», τα πιο ακριβά οικόπεδα στην Αθήνα, προστίθενται τώρα στο πολύτιμο χαρτοφυλάκιο real estate τουστο οποίο περιλαμβάνονται ακόμη ουκ ολίγα ακίνητα πάνω στη θάλασσα -πάντα εξαιρετικής θέσης και φυσικού κάλλους- ανά την Ελλάδα, όπως αυτά στηνστηνστοκ.α., αλλά και πιο κοντά στην Αθήνα, στοστοΟι έωςχωροθετούνται σε οικόπεδα 5 έως 8,6 στρεμμάτων και αποτελούν μία από τις έξι θεματικές περιοχές του μεγάλου σχεδίου ανάπτυξης του συγκροτήματος όπως το είχαν σχεδιάσει οι επιτελείς της AGC εξ αρχής, το 2016, οπότε και αποκτήθηκε η μεγάλη έκταση των 302 στρεμμάτων του συγκροτήματος, σε μία επένδυση άνω των 650 εκατ. ευρώ συνολικά, η οποία τελικά, όπως εξελίσσεται, είναι αρκετά υψηλότερη. Με βάση το επενδυτικό πλάνο, η μέγιστη κάλυψη στην έκταση, με μία ζώνη προστασίας που αντιστοιχεί σε 217 στρέμματα, είναι στο 10%, με τη μέγιστη δόμηση στα 56.500 τ.μ., εκ των οποίων τα 41.500 τ.μ. αφορούν την ξενοδοχειακή χρήση και κατά μέγιστο 15.000 τ.μ. την οικιστική χρήση, με έως 13 κατοικίες (σ.σ. ο περιορισμός της συνολικής κάλυψης για τις έως 13 κατοικίες είναι στα 8.000 τ.μ.). Οι έξι θεματικές περιοχές του συγκροτήματος είναι εκτός από τις βίλες, τα ξενοδοχεία, τα μπανγκαλόους, ητο πρότυπο πάρκο (peninsula park) και η μαρίνα (Astir Marina) στη χερσόνησο του Λαιμού, δίπλα στον «Αστέρα», για τον εκσυγχρονισμό της οποίας οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022.Ειδικά το κομμάτι των κατοικιών από την αρχή είχε θεωρηθεί -όπως και είναι άλλωστε- το πιο επικερδές της συνολικής επένδυσης, με την τιμή… λιανικής κάθε χωριστού οικοπέδου να υπολογίζεται πέριξ των 42 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όπως προκύπτει και από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις τηςγια το δύσκολο πρώτο έτος της πανδημίας, το 2020, οι πωλήσεις των τριών πρώτων οικιστικών ακινήτων, με 112,5 εκατ. ευρώ, ήταν το κλειδί τόσο για τα έσοδα των 145,4 εκατ. ευρώ (από 54,3 εκατ. το 2019), όσο και για τη σημαντική μείωση των δανειακών βαρών. Σημειωτέον ότι το συγκρότημα βγήκε πρόσφατα προς πώληση στην αγορά με μία τιμή πέριξ των 800 εκατ. ευρώ, νούμερο ωστόσο το οποίο θεωρήθηκε υψηλό. Ειδικά σε σχέση με το οικιστικό κομμάτι της επένδυσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά Διαμαντίδη ξεκίνησε με την αγορά αρχικά δύο οικοπέδων (6-6,5 στρεμμάτων έκαστο). Στη συνέχεια, ενεργοποίησε τη ρήτρα για την αγορά του τρίτου και του τέταρτου ακινήτου με τιμή χαμηλότερη της αρχικής των 42 εκατ. ευρώ, ήτοι κοντά στα 38 εκατ. ανά οικόπεδο, δεδομένου ότι πρόκειται για περισσότερες της μιας συμφωνίες μεταβιβάσεων.Επισημαίνεται εδώ ότι στο συμβόλαιο πώλησης των προαναφερθέντων οικοπέδων, οι αγοραστές έχουν την επιλογή (option) να αγοράσουν ένα επιπλέον οικόπεδο, «λόγω της ικανοποιητικής ολοκλήρωσης των προηγούμενων προϋποθέσεων». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι με την καταβολή επιπλέον 5 εκατ. ευρώ έχει ενεργοποιηθεί και η option για την αγορά και πέμπτου ακινήτου άνω των 6 στρεμμάτων. Πρόθεση του γνωστού εφοπλιστή είναι συνολικά τα δέκα οικόπεδα, η αγορά των οποίων ουσιαστικά έχει κλείσει, με έναν συνολικό λογαριασμό άνω των 380 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται να χτιστούν παντού σπίτια. Κι αυτό γιατί στο πλάνο του είναι η δημιουργία 6 υπερπολυτελών κατοικιών που θα έχουν άπλετους εξωτερικούς χώρους - γι‘՚ αυτό τον λόγο αγοράστηκαν και τα όμορα ακίνητα- ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ιδιωτικότητα. Στην αγορά μάλιστα λέγεται ότι στη συμφωνία αγοραστή - πωλητή περιλαμβάνεται και ρήτρα, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που πουληθεί άλλο οικόπεδο σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έχει αγοράσει η πλευρά Διαμαντίδη, η πλευρά του πωλητή θα πρέπει να δώσει τη διαφορά της αξίας στον εφοπλιστή.Σημειωτέον ότι για τις βίλες στον «Αστέρα» έχουν υπάρξει κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, τόσο από την(όπως π.χ. ηΜαρτίνου και άλλα ισχυρά εφοπλιστικά κεφάλαια) όσο και από το εξωτερικό, από επιχειρηματίες με προέλευση από τητοκ.α. Το pre-marketing άλλωστε για τις βίλες είχε ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας διετία εξαγοράς του συγκροτήματος σε ουκ ολίγες αγορές του εξωτερικού, με συμβούλους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ενδιαφερομένους υψηλότατης καθαρής θέσης, τους λεγόμενους καιού αποδίδεται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής και παρά τις αρχικές προσδοκίες δεν έχει «κλείσει» κάποια ηχηρή αγορά στο φιλέτο τηςαπό το εξωτερικό; Μία βασική αιτία εντοπίζεται από την ίδια την αγορά του εγχώριου real estate στο ότι, μέχρι στιγμής, η Ελλάδα και ειδικά ηδεν φιγουράρει στις λίστες των λεγόμενων «ultra-rich», των πολυεκατομμυριούχων, οι οποίοι τελικά θα προτιμήσουν να διαθέσουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για ένα σπίτι στο Μαϊάμι ή στην Καραϊβική, και στην Ευρώπη στο Λονδίνο, στη Νότια Γαλλία ή πιο κοντά, στην Ιταλία. «Οσο προχωρούν και υλοποιούνται μεγάλα projects στο real estate και στον τουρισμό πολυτελείας (βλ. Ελληνικό, νέες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα στη Μύκονο κ.α.) τόσο η Ελλάδα θα ανεβαίνει στη σχετική λίστα», σχολιάζεται χαρακτηριστικά.Με αυτά τα δεδομένα και πολύ περισσότερο τη γνωστή προτίμηση του Ελληνα πλοιοκτήτη σε trophy assets, δεν προκαλεί τελικά έκπληξη το… μπαράζ αγορών στα χρυσά φιλέτα του «Αστέρα», τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι θα πάρουν πολύ μεγαλύτερη αξία μέσα στα επόμενα χρόνια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ αισιόδοξος για να πιστεύεις ότι θα «βγάλεις λεφτά» έχοντας αγοράσει και χτίσει μία παραθαλάσσια βίλα στην Αθήνα έναντι περίπου 80 εκατ. ευρώ.Το τηλέφωνο στο γραφείο της προϊσταμένης ακινήτων μεγάλου Γηροκομείου της Αθήνας χτυπάει δυνατά. Η υπάλληλος το σηκώνει και ακούει από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν κύριο να της λέει: «Καλημέρα σας. Είμαι ο εφοπλιστήςκαι θέλω να κάνω δωρεά την ανακαίνιση των κτιρίων όπου μένουν οι ηλικιωμένοι». Στην αρχή η υπάλληλος νομίζει ότι κάποιος της κάνει φάρσα. Ωσπου διαπίστωσαν οι άνθρωποι του Γηροκομείου ότι τελικά ήταν ο Διαμαντής Διαμαντίδης. Ο Ελληνας πλοιοκτήτης, ο «Double D» της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, όσο θόρυβο έχει κάνει με τη δραστηριότητα στο, άλλο τόσο κινείται αθόρυβα στο θέμα των, ζητώντας μάλιστα να μην κοινοποιούνται οι προσφορές του. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Λεοντείου Σχολής, έκανε δωρεά για την ανακαίνιση των κτιρίων του σχολείου, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται πριν από λίγες ημέρες.Στέλεχος της ναυτιλίας βρισκόταν στο γραφείο του Ελληνα εφοπλιστή την ημέρα που δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον παλαιό του διευθυντή, ο οποίος ζήτησε την οικονομική του στήριξη. Δεν χρειάστηκε να του πει πολλά λόγια. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης είπε αμέσως το «ναι» δίνοντας ένα αξιοσέβαστο ποσό για το σχολείο στο οποίο πέρασε τα μαθητικά του χρόνια, τιμώντας και αναγνωρίζοντας τα εφόδια που του προσέφερε για την πορεία του στη ζωή. Για τον χαρακτήρα του έχουν γραφτεί και λεχθεί πολλά. Είναι παρορμητικός, ευέξαπτος, εκρηκτικός, ενώ εκφράζει έντονα τα συναισθήματά του, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Αλλος μάς τον χαρακτήρισε επί λέξει «aggressive» (επιθετικός), αλλά και άνθρωπο γεμάτο ενέργεια.Αλλοι τον περιγράφουν ως μοναχικό τύπο ο οποίος δεν έχει φιλίες, με την έννοια ότι δεν έχει «κολλητούς». Κάποιος μας επεσήμανε ότι ίσως είναι ο μόνος εφοπλιστής που δεν έχει σχέσεις με άλλους Ελληνες εφοπλιστές. «Δεν ξέρω κανέναν άλλον Ελληνα εφοπλιστή που να μην έχει φιλίες έστω και με έναν “συνάδελφό” του», είπε και συμπλήρωσε: «Ισως έχει δημιουργήσει αντιπαλότητες πάνω στη δουλειά με τον τρόπο που κινείται όταν αποφασίζει να προχωρήσει σε αγορές πλοίων και πρέπει να ανταγωνιστεί με άλλους Ελληνες».Στον εργασιακό χώρο τον χαρακτηρίζουν ως δύσκολο αλλά δίκαιο. Θέλει να γίνονται όλα και τα θέλει… χθες. «Αν πας εσύ να του κάνεις μία συνέντευξη ή πάει κάποιος άλλος για θέματα άσχετα με τη ναυτιλία, θα αντικρίσεις έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Αλλο θέμα η δουλειά. Εκεί οι απαιτήσεις και για τον ίδιο τον Διαμαντίδη είναι τεράστιες και η πίεση επίσης», μας εκμυστηρεύτηκε στέλεχος της ναυτιλίας που τον γνωρίζει καλά. Και επιβεβαιώθηκε από κάποια άλλη «πηγή» που τον συνάντησε για πρώτη φορά πριν από μήνες για να συζητήσουν για μία φιλανθρωπική δωρεά. Μας τον περιέγραψε με τα εξής λόγια: «Πιο απλός δεν υπάρχει. Απλά ντυμένος, απλός στη συμπεριφορά του. Σαν τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Μάλιστα μας ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του στη δωρεά που θα έκανε».Είναι από τους λίγους μεγαλοεφοπλιστές που δεν έχουν δάνεια. Οι επενδύσεις, συνολικά, υπολογίζεται ότι έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισ. δολάρια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Πριν από λίγα χρόνια ολοκλήρωσε ναυπηγικό πρόγραμμα αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που αφορούσε την κατασκευή 22 δεξαμενόπλοιων και 16 φορτηγών πλοίων.Ο Διαμαντής Διαμαντίδης μαζί με τη σύζυγό του Μαρία δημιούργησαν το 1999 το Κοινωφελές Ιδρυμα «Προποντίς», το οποίο έχει σκοπό την προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης και της τέχνης. Κάθε χρόνο χορηγεί υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πολλά υποσχόμενους νέους επιστήμονες.Για μία κοινωνική δωρεά που έκανε βλέπει τώρα το όνομά του να φιγουράρει χαραγμένο σε πλακέτα στην είσοδο ενός λιμανιού. Πιο συγκεκριμένα, έδωσε χρήματα για την κατασκευή του συστήματος αφαλάτωσης της Φολεγάνδρου. Με καταγωγή από τον Πόντο, ο 73χρονος Διαμαντής Διαμαντίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ο πατέρας του ήταν κατασκευαστής κτιρίων, ειδικά των ψηλών που υπάρχουν σε περιοχές της Αθήνας. Από μικρό παιδί ο πατέρας του τον πήγαινε πριν το σχολείο -κάποιες φορές και μετά- στις οικοδομές που έχτιζε, για να μαθαίνει τη δουλειά. «Είναι σκληραγωγημένος στη δουλειά από μικρός», επισημαίνουν άνθρωποι από το ευρύτερο φιλικό του περιβάλλον και προσθέτουν:«Η ενασχόληση του Διαμαντή με το real estate είναι μία συνέχεια της παιδικής του ηλικίας. Στην ουσία δεν ήρθε στον κλάδο αυτό ουρανοκατέβατος. Εχει παραστάσεις από τον χώρο, έχει εικόνες. Είναι το χόμπι του να ασχολείται με το real estate, να αγοράζει γη και κτίρια, πέρα από το επενδυτικό κομμάτι της ιστορίας».Ομως ούτε και η δραστηριοποίησή του στη ναυτιλία είναι τυχαία. Η οικογένειά του είχε μετοχές σε μια ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Εκεί πήγε να σπουδάσει οικονομικά, ενώ άρχισε να εργάζεται ως ναυλομεσίτης. Ομως η εταιρεία χρεοκόπησε και η οικογένεια Διαμαντίδη έχασε αρκετά χρήματα. Ο Διαμαντής επιστρέφει στην Ελλάδα. Η παγκόσμια ναυτιλία βουλιάζει μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που την είχε πλήξει έως τότε. Εκείνος διέκρινε την ευκαιρία. Ο πατέρας του, όπως έλεγαν τότε, του έδωσε για το ξεκίνημα 300 εκατ. δραχμές, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή, με τη γενναιόδωρη δέσμευση «τα κέρδη δικά σου και οι ζημιές σου, ζημιές μας».Ετσι άρχισε τη δραστηριότητά του στη ναυτιλία την περίοδο 1976-77, με την εξαγορά του πρώτου καραβιού, ενός μικρού φορτηγού, 4.000-5.000 τόνων, που ονομαζόταν «Ceuta», από το ισπανικό λιμάνι απέναντι από το Γιβραλτάρ. Μέσα στην ίδια χρονιά απέκτησε και το δεύτερο φορτηγό, 9.000 τόνων, το «Rio de Janeiro», από τη νορβηγική εταιρεία Ivaran. Το πρώτο του γραφείο βρισκόταν στον οδό Φιλελλήνων 4-6 στον Πειραιά, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε έναν μικρό χώρο με τρία δωμάτια. Εξαιρετικά ολιγομελές ήταν και το επιτελείο που τον πλαισίωνε σε αυτά τα αρχικά του βήματα.Οπως εξιστορούν στο «ΘΕΜΑ» στελέχη εκείνης της εποχής, «άρχισε να αγοράζει σε εξευτελιστικές τιμές πλοία που είχαν παροπλιστεί. Πήρε κάποια δάνεια από τη Bank of America, όμως στο ξεκίνημά του δεν είχε λεφτά να δώσει ούτε το 10% ως προκαταβολή για την αγορά πλοίου. Περίμενε να εισπράξει από ναύλους για να τα δώσει. Αγόραζε μόνο φορτηγά πλοία. Μόλις γύρισε προς τα πάνω η ναυλαγορά, εκτοξεύτηκε ως εφοπλιστής. Τότε φτιάχτηκε» και συμπληρώνουν: «Ο Διαμαντής Διαμαντίδης και ο αείμνηστος Δημήτρης Μανιός “έσκισαν την αγορά” εκείνη την εποχή. Ηταν η αρχή της μεγάλης τους επιχειρηματικής πορείας στη Ναυτιλία».Σήμερα ελέγχει δύο εταιρείες: τημε στόλο απόΗ συνολική μεταφορική ικανότητα και των δύο στόλων ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια τόνους. Πολιτική του ομίλου είναι η στήριξη του ελληνικού νηολογίου - της ελληνικής σημαίας και των Ελλήνων αξιωματικών γέφυρας και μηχανής. Για τον λόγο αυτό το 50% του στόλου είναι εγγεγραμμένο στο ελληνικό νηολόγιο. Στη διοίκηση των δύο ναυτιλιακών εταιρειών είναι συγκεντρωτικός. Περνάνε όλα από εκείνον, ακόμη και το τελευταίο έγγραφο. Μάλιστα στη ναυτιλιακή πιάτσα το σχολιάζουν: «Με 63 πλοία και δύο εταιρείες, σκέψου πόσα έγγραφα περνάνε από το γραφείο του. Μιλάμε για χιλιάδες καθημερινά. Τον φαντάζεσαι σκυμμένο πάνω από τα χαρτιά να υπογράφει όλη μέρα;». Θέλει να μαθαίνει τα πάντα για τη λειτουργία ενός πλοίου, ειδικά τα μηχανολογικά. Οπως λένε στην πιάτσα «γνωρίζει πού είναι και η τελευταία βίδα του κάθε πλοίου του». Η έδρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού, απέναντι από το Ιδρυμα Ευγενίδου. Το κτίριο όπου στεγάζονται οι δύο ναυτιλιακές εταιρείες φέρεται να κόστισε 45 εκατ. ευρώ και είναι επενδυμένο με μάρμαρο Πεντέλης. Είναιπου είναι state of the art της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας. To καλύτερο κομμάτι της συλλογής του αυτής είναι η Jaguar XKRoadster του 1952. Η ενασχόλησή του με τη συλλογή έργων τέχνης τον έβαλε σε περιπέτειες κόντρα στον διεθνή οίκο δημοπρασιών Sotheby‘s. Πιο συγκεκριμένα, το 2007, σε δημοπρασία απέκτησε τον πίνακα τουέναντι 950.000 ευρώ, ποσό ρεκόρ για έργο του συγκριμένου ζωγράφου. Ομως, το 2012, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Aθηνών κρίθηκε ότι ο πίνακας ήταν πλαστός. O οίκος Sotheby's κλήθηκε «εις ολοκληρίαν καταβολή αποζημίωσης, ύψους 975.000 ευρώ, υπέρ του ενάγοντος».Διακοπές το πολύ να πάει 10 ημέρες με το σκάφος που διαθέτει, το οποίο «δεν έχει καμία σχέση με τα υπερπολυτελή θηρία άλλων εφοπλιστών» όπως μας εξήγησε άνθρωπος του περιβάλλοντος του «Double D», για να προσθέσει: «Εχει ένα 25μετρο ταχύπλοο, με το οποίο πάει συνήθως στην Ιο. Το έχει βαφτίσει “Μαρία-Μαρία”, το όνομά της συζύγου του». Η σύζυγός του, Μαρία Καραγιαννίδη, έχει και εκείνη οικογενειακή σχέση με τη ναυτιλία στο ευρύτερο φάσμα της, αφού ο πατέρας της ήταν από τους μεγαλύτερους εφοδιαστές πλοίων με έδρα το Αμβούργο.Εχει δύο γιους. Ο μεγαλύτερος, ο Πασχάλης, ο οποίος παλαιότερα απασχολούσε συχνά τις κοσμικές στήλες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει ανεξαρτητοποιηθεί επιχειρηματικά. Ιδρυσε τη δική του ναυτιλιακή εταιρεία, τη Velos Tankers, με στόλο που αποτελείται από επτά δεξαμενόπλοια. Είναι παντρεμένος με τη Σοφία Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη της αλυσίδας Jumbo. Οι σχέσεις πατέρα και υιού Διαμαντίδη έχουν περάσει από σαράντα κύματα, όπως λέγεται από ανθρώπους που τους έχουν ζήσει από κοντά, και σήμερα είναι στα άκρα έως ανύπαρκτες. Λέγεται ότι ο εφοπλιστής αποκλήρωσε τον γιο του όταν αυτός «παντρεύτηκε την κόρη ενός ψιλικατζή», όπου βεβαίως ως «ψιλικατζής» περιγράφεται από τον κ. Διαμαντίδη ο κ. Απόστολος Βακάκης, κύριος μέτοχος της Jumbo, της μεγαλύτερης εταιρείας εισαγωγής παιχνιδιών στην Ελλάδα. Ο άλλος του γιος είναι ο Διαμαντής Διαμαντίδης τζούνιορ, 20 ετών, ο οποίος σπουδάζει στο Λονδίνο. Πρόσφατα το όνομά του ήρθε στη δημοσιότητα λόγω της εμπλοκής του σε τροχαίο δυστύχημα.Οι επενδύσεις του στο real estate είναι αρκετές και πανάκριβες - τουλάχιστον όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Στην Ιο, όπου περνάει τα καλοκαίρια του, έχει δημιουργήσει ένα δικό του χωριό δίπλα στο Μαγγανάρι, το οποίο εκμεταλλεύεται τουριστικά. Πιο συγκεκριμένα, αγόρασε το ξενοδοχείο όπου έκανε χρόνια διακοπές ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Αργότερα αγόρασε και τον γειτονικό κόλπο. Στην Τζια διαθέτει έναν ακόμη ιδιωτικό κόλπο, με τέσσερις πέτρινες βίλες μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Αιμιλιανού στον Κούνδουρο της Τζιας. Διαθέτει όμως και μια ακόμη εντυπωσιακή ιδιοκτησία στον Αγιο Αιμιλιανό, κοντά στο Πόρτο Χέλι, μια έκταση πάνω από 1.000 στρέμματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει φυτέψει πάνω από 4.000 κυπαρίσσια, ενώ υπάρχουν αμπελώνες, ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες. Στο Λαγονήσι έχει αγοράσει ένα μεγάλο σπίτι με μεγάλη έκταση κάτω από τη βίλα του αείμνηστου Γεράσιμου Αγούδημου. Πήρε και το διπλανό ακίνητο στη συνέχεια και έχτισε έναν σκούρο πέτρινο τοίχο-φράχτη μήκους 200 μέτρων. Λέγεται ότι είναι μεσοτοιχία με τη βίλα του επιχειρηματία Βασίλη Θεοχαράκη.Στον Διαμαντή Διαμαντίδη ανήκει και ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπίτια στην Ελλάδα, εκείνο της αείμνηστης Ντόλλης Γουλανδρή στο Πόρτο Ράφτη. Το αγόρασε το 2010 με ένα αντίτιμο που ξεπερνάει τα 20 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται μέσα σε μια έκταση 150 στρεμμάτων, με εντυπωσιακούς κήπους. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης εκτός από τη δικαστική διαμάχη με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby‘s είχε και άλλες δικαστικές περιπέτειες από τον… περασμένο αιώνα, οι οποίες τον έκαναν πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ.Τη δεκαετία του ’90 ήταν αντίδικος της JPMorgan. Η υπόθεση αφορούσε επενδύσεις που έκαναν Ελληνες πλοιοκτήτες σε ρωσικά ομόλογα, μεταξύ των οποίων και ο Δ. Διαμαντίδης, μετά από συμβουλές της τράπεζας, κατά της οποίας είχαν στραφεί και τα αδέλφια Αδαμάντιος και Σπύρος Πολέμης. Ο Δ. Διαμαντίδης είχε δηλώσει ότι έχασε 40 εκατ. δολάρια και οι Πολέμηδες 280 εκατ. Ο Πήτερ Λιβανός φέρεται να έχασε περίπου 500 εκατ. δολάρια, ενώ στη λίστα ήταν και οι οικογένειες Κολλάκη, Αφεντάκη και Κέδρου. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες μετά από έναν δικαστικό μαραθώνιο έχασαν την υπόθεση.Πριν από περίπου έναν χρόνο, το όνομά του μαζί με άλλων γνωστών Ελλήνων εφοπλιστών είχε συμπεριληφθεί σε έκθεση των Lloyd’s, στο πλαίσιο έρευνας που έκανε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για δεξαμενόπλοια που φέρεται να παρέκαμπταν τις αμερικανικές κυρώσεις προς τη Βενεζουέλα και μετέφεραν πετρέλαιο.