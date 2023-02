Επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ηλίας Μόσιαλος

Κλείσιμο

Επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης αναγορεύθηκε ο, καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics & Imperial College London. Η αναγόρευση του τιμώμενου πραγματοποιήθηκε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη στο «Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.Ο καθηγητής τιμήθηκε για την προσφορά του στην επιστήμη της Διοίκησης και Πολιτικής της Υγείας, τη συνεισφορά του στην, η οποία έχει αναγνωριστεί, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, καθώς επίσης και την εξαίρετη ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα, σύμφωνα με την πρυτανική αρχή, λαμβάνοντας τον τιμητικό ακαδημαϊκό τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian- Abel Smith, στο London School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του κέντρου Πολιτικής της Υγείας του LSE, καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London ((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public, Fellow των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Με βασικό επιστημονικό αντικείμενο την χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας ασχολήθηκε με την επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στα συστήματα υγείας. Επιπρόσθετα εστίασε στα ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής και ρύθμισης της φαρμακευτικής αγοράς. Ενδεικτικά, σχεδίασε καινοτόμες ερευνητικές προσεγγίσεις και κίνητρα για την αγορά των αντιβιοτικών (Options Market for Antibiotics).Στα πλαίσια της 80ης επετείου από την ίδρυση του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κορυφαίο περιοδικό The Lancet ανέθεσε στον Ηλία Μόσιαλο το συντονισμό ειδικής επιτροπής για το μέλλον του Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2017, το επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό του έργο. Tο 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα, αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου "σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και επιστημών υγείας".Η περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο και το επιτηβέννιο της Σχολής έγινε από τον κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή Γεώργιο Κοχιαδάκη, ενώ η επίδοση των τίτλων και του μεταλλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη. Στην αντιφώνηση και ομιλία του ο κ. Μόσιαλος αναφέρθηκε στο σύστημα υγείας μετά την πανδημία, με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές του.