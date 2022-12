Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της μητέρας της Έμμας - «Σήμερα θα γιόρταζες, θα είχαμε χαρές»

Κλείσιμο

Συγκλονίζει το μήνυμα της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριαςπου βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.Η Έμμα, θα γιόρταζε… και η οικογένεια σήμερα θα είχε χαρές… αν το νήμα της ζωής της δεν κοβόταν τόσο σύντομα…Η μητέρα της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβηχτεί 2 μέρες πριν φύγει για το μακρινό της ταξίδι…«Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες .. σήμερα θα ησουν εδώ μαζί μας .. σήμερα θα είχαμε χαρές .. 🥺Ποσο πόνο μπορει να αντέξει μια καρδιά χωρίς να σπάσει ;;Ποσα γιατί μπορεί να αντέξει ένα μυαλό χωρίς να χαθεί;;Πως περνάει μια ζωή που έχει γίνει εφιάλτης ;;Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία μας, 2 μέρες πριν φύγεις για ταξίδι μακρινό ..Until we meet again ..Σ αγαπώ για πάντα ..»