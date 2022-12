Stay in Athens: Μία σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τον τουρισμό της Αθήνας

Κλείσιμο

Sponsored ContentΓια τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το «Stay in Athens», μια πρωτοβουλία της Mastercard και του Δήμου Αθηναίων, συνέβαλε στην επέκταση της τουριστικής περιόδου της Αθήνας και έδωσε την ευκαιρία σε πλήθος επισκεπτών να τη γνωρίσουν, απολαμβάνοντας ειδικά προνόμια.Φέτος για πρώτη φορά, η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Aegean και απευθυνόταν ειδικά σε τουρίστες από τη Γερμανία και την Αυστρία. Στόχος της ήταν να ενισχύσει την επισκεψιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας, μετά το πέρας της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, αναδεικνύοντας τη σε ιδανικό city-break προορισμό, όπως άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε για άλλη μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία, τονώνοντας την τουριστική κίνηση τους φθινοπωρινούς μήνες και προωθώντας το προφίλ της Αθήνας ως αυτόνομου προορισμού. Αυτό άλλωστε αποτελεί σταθερή επιδίωξη της τουριστικής αγοράς, καθώς η Αθήνα συνήθως αποτελεί ενδιάμεσο προορισμό για τους επισκέπτες, προτού επισκέφθούν τα νησιά ή κάποια άλλη παραθαλάσσια περιοχή, παρότι είναι μια πόλη που έχει να προσφέρει μεγάλη ποικιλία εμπειριών.Στο πλαίσιο αυτό, το «Stay in Athens» που τελεί υπό την αιγίδα του επίσημου τουριστικού οδηγού της πόλης «This is Athens» του Δήμου Αθηναίων προσέφερε αποκλειστικά σε κατόχους καρτών Mastercard® προνομιακές τιμές για τη διαμονή τους σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Αθήνα, έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια της Aegean και μια ευρεία γκάμα ειδικά διαμορφωμένων πολιτιστικών εμπειριών στην πόλη. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα «In touch with the Cycladic Culture», μία θεματική περιήγηση που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας για τους επισκέπτες του 2022.Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κλείσουν από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου τις φθινοπωρινές τους διακοπές στην Αθήνα, μέσω της πλατφόρμας www.stay-in-athens.gr , προκειμένου να απολαύσουν τα παραπάνω προνόμια. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν για άλλη μια χρονιά εντυπωσιακά, καθώς τόνωσε την τουριστική κίνηση της πρωτεύουσας σε μια περίοδο που παραδοσιακά η επισκεψιμότητα κινείται καθοδικά, έπειτα από την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν.Η Mastercard, με το «Stay in Athens», επιδιώκει να συμβάλει στις προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων για ανάδειξη της Αθήνας ως ενός ελκυστικού προορισμού που έχει να προσφέρει πληθώρα εμπειριών στον επισκέπτη όλες τις εποχές του χρόνου. Ο τουρισμός αποτελεί έναν βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων για τη Mastercard, στο πλαίσιο του οποίου προχωρά σταθερά σε στρατηγικές συνεργασίες.