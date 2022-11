39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος - Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Νενικήκαμεν με σκληρή δουλειά» είπε για τους δρομείς

Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, η μαχητικότητα απέδωσε τιμή η σύζυγος του πρωθυπουργού, η μαχητικότητα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Κλείσιμο

Στους αφανείς αγωνιστές της ζωής... στους αθλητές ΑμεΑ,των οποίων αναδείχθηκε σήμερα με τον πιο εμφατικό τρόπο, ύστερα από τη συμμετοχή τους στον σημερινόείναι μόλις ορισμένοι από τους αθλητέςπου συμμετείχαν στον εμβληματικό αγώνα του αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, και που κατάφεραν με «επιμονή, σκληρή δουλειά και δύναμη» να στοχεύσουν και να πετύχουν το όνειρό τους, όπως επεσήμανε η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.Η ίδια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιατων πραγματικά μεγάλων νικητών του αγώνα, δίνοντάς τους πολλά συγχαρητήρια για το θάρρος, την προσπάθεια και την επιμονή να δώσουν την αγωνιστική τους μάχη.«Στα πρόσωπα των αθλητών που αγωνίστηκαν με αμαξίδιο, της Βασιλικής, του Χαράλαμπου και του κ. Στέλιου βλέπουμε τον αγώνα του καθενός και της καθεμιάς να πραγματοποιήσει το όνειρο του, την επιμονή, την σκληρή δουλειά και τη δύναμη για να φωνάξουμε το δικό μας «Νενικήκαμεν». Πολλά συγχαρητήρια και του χρόνου! 💪🏃The Athens Classic Marathon The Authentic is an annual marathon road race held in Athens, Greece. Congratulations to those who participated. They inspired us strength, courage and patience».