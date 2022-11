Υπουργείο Παιδείας: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συμπράξεις ελληνικών και αμερικανικών ΑΕΙ

Από τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, εκπρόσωποι από τα παρακάτω 30 θα επισκεφθούν τη χώρα μας στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης για την διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών τους με Ελληνικά ΑΕΙ:1. California Polytechnic State University2. Carnegie Mellon University3. Columbia University4. George Mason University5. Harvard University6. Indiana University7. Johns Hopkins University8. Joliet Junior College9. Lehigh University10. Michigan State University11. Ohio Northern University12. Princeton University13. Roger Williams University14. Rutgers University15. Stockton University16. Tufts University17. University of Alabama18. University of California, Berkeley19. University of Cincinnati20. University of Delaware21. University of Illinois at Urbana-Champaign22. University of Kentucky23. University of South Alabama24. University of Southern California, Viterbi School of Engineering25. University of Texas - Health Science Center26. Wayne State University27. Widener University28. William & Mary29. Yale University30. York College of PennsylvaniaΚατά την παραμονή των εκπροσώπων των Αμερικανικών Ιδρυμάτων στη χώρα μας –διάρκειας μιας εβδομάδας– επισκέπτονται, ανά ομάδες, το σύνολο των ελληνικών Πανεπιστημίων για την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών όχι μόνο με ΑΕΙ μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και περιφερειακών. Κατά την παραμονή τους, συμμετέχουν σε εξιδεικευμένα σεμινάρια και συναντήσεις με Ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επίσημες δεξιώσεις προς τιμήν τους. Στόχος του εγχειρήματος είναι η συνολική ανάδειξη της χώρας και των Πανεπιστημίων της χώρας ως κορυφαίο ακαδημαϊκό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας που προσφέρεται τόσο για την παρακολούθηση υψηλού επιπέδου σπουδών όσο και για την διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας.