Η οδική ασφάλεια στην απόλυτη εκδοχή της

Μπορεί οι μετακινήσεις μας τα τελευταία δύο χρόνια να περιορίστηκαν αρκετά αλλά η ανάγκη για την ασφάλειά τους παραμένει προτεραιότητα σε κάθε επίπεδο. Ιδιαίτερα τώρα που όλα δείχνουν ότι η ζωή μας επανέρχεται στις φυσιολογικές της συνθήκες και οι μεταφορές μας επιστρέφουν στους κανονικούς τους ρυθμούς θέλουμε περισσότερο από ποτέ να αισθανθούμε ελεύθεροι και ασφαλείς.Για όλους αυτούς τους λόγους η εταιρία που έχει συνδέσει το όνομά της με τα πιο ευέλικτα και αξιόπιστα προγράμματα ασφάλισης μάς παρέχει την ολιστική φροντίδα που χρειαζόμαστε. Για την Generali κάθε ασφαλισμένος είναι διαφορετικός. Γι' αυτό και δημιούργησε τοτο οποίο παρέχει ευελιξία επιλογών.Στην εποχή των γρήγορων ρυθμών και των ευμετάβλητων συνθηκών της καθημερινότητας θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς και παράλληλα να μετακινούμαστε με ελευθερία ανά πάσα στιγμή. Σήμερα ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές ανάγκες, ψάχνει επιλογές που οδηγούν σε μια ποιοτικότερη ζωή θέλωντας να εξελίσσεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθώντας αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία η Generali με το Speed On μας παρέχει μια, που συνδυάζει πληθώρα επιλογών και ασφαλιστικές καλύψεις αλλά και υπηρεσίες και ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης.Στη σύγχρονη ηλεκτρονική της πλατφόρμα μπορούμε να ενημερωθούμε για τις διαφορετικές επιλογές καλύψεων, να συγκρίνουμε τα διαφορετικά προγράμματα καθώς και να μάθουμε για το ενδεικτικό κόστος αυτών. Αρκεί να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του αυτοκινήτου μας κι έπειτα να συγκρίνουμε το κόστος και τις καλύψεις τριών κλιμακούμενων προγραμμάτων Ασφάλισης Αυτοκινήτου του Speed On, μέσω του online υπολογιστικού εργαλείου ασφαλίστρων . Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ο οποίος θα μας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες και θα μας δώσει την προσφορά ασφάλισης, σύμφωνα με τις ανάγκες και το προφίλ μας.Είναι αλήθεια ότι όταν είμαστε στο δρόμο και προκύψει το οτιδήποτε οι ανησυχίες είναι πολλές. Η καταγραφή του συμβάντος, η αποκατάσταση των ζημιών, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η αποζημίωση είναι μόνο μερικές από τις σκέψεις που περνούν αυτόματα από το μυαλό μας. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ ανακουφιστικό να νιώθουμε ότι οι ειδικοί είναι εκεί για εμάς ανά πάσα στιγμή.Για την κάλυψη όλων αυτών των προβληματισμών η Generali έχει την ιδανική λύση αφού παρέχει 24/7 υποστήριξη και εξυπηρέτηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για δήλωση ατυχήματος αλλά ταυτόχρονα και για. Παράλληλα, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων σε όλη την Ελλάδα ενώ σε κάθε περίπτωση μας αποζημιώνει άμεσα με απόλυτα διαφανείς όρους.Και το καλύτερο; Σε περίπτωση ατυχήματος, ειδικά αν πρόκειται για κάτι απλό, η Generali μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μόνοι μας την καταγραφή μέσω βιντεοκλήσης εξοικονομώντας χρόνο και επισπεύοντας τη διαδικασία επισκευής της ζημιάς. Επίσης, μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Συνεργαζόμενων Συνεργείων απολαμβάνουμε άμεση επισκευή του οχήματος, χωρίς εκταμίευση χρημάτων, με απευθείας εξόφληση από την Generali. Ενώ, σε περίπτωση βλάβης, μπορούμε να καλέσουμε την οδική βοήθεια και να παρακολουθήσουμε την πορεία της μέχρι να φτάσει σε εμάς σε real time. Αν πάλι το όχημά μας έχει ακινητοποιηθεί, η Generali φροντίζει ότι θα φτάσουμε πάντα στον προορισμό μας, παρέχοντας τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με ταξί.Είναι γεγονός ότι η ασφαλής οδήγηση σώζει ζωές και φυσικά μας απαλλάσσει από δυσάρεστα απρόοπτα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις το να οδηγούμε προσεκτικά μπορεί να κάνει καλό και στον προϋπολογισμό μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Generali επιβραβεύει τους οδηγούς που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή οδήγηση χάρη σε μια πρωτοποριακή εφαρμογή.Το My Drive, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τηλεματικής, καταγράφει τις διαδρομές του αυτοκινήτου μας. Έτσι, όσο πιο ασφαλής και προσεκτικός είναι ο τρόπος που οδηγούμε τόσο περισσότερα προνόμια και καλύτερες εκπτώσεις κερδίζουμε στο Ασφαλιστήριό μας: Άμεση έκπτωση από 10%, μηνιαίες επιβραβεύσεις, χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση καυσίμων, μείωση φθοράς και εκπομπής ρύπων και tips ασφαλούς οδήγησης, είναι μόνο μερικά από τα οφέλη του My Drive.Η Generali με το Speed On αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτου, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες και τα προγράμματά της στις ανάγκες τους σύγχρονου οδηγού. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ό,τι μας ταιριάζει, διαθέτοντας πολλαπλές δυνατότητες και οφέλη. Με δύο λόγια, μας προσφέρει έναν νέο τρόπο να μετακινούμαστε ακριβώς όπως θέλουμε, με ασφάλεια και ελευθερία.