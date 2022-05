Δήλος: Ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή - Η τέχνη και το... διάστημα σε μία συναυλία υπό τους ήχους του Βιβάλντι

Κλείσιμο

Τo εμβληματικό νησί της Δήλου -κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου κατά την αρχαιότητα, και σήμερα πια ανοιχτό μουσείο- ξαναζωντανεψε στις 30 Μαΐου, μέσα από την επίσημη έναρξη της διεθνούς πρωτοβουλίαςπου αρχίζει παράλληλα με το «ARTEMIS MISSION» τηςΠρόκειται για μία διεθνή διατομεακή πρωτοβουλία, με βάση την Ελλάδα, που συνδυάζει τη μυθολογία με την τέχνη, την τεχνολογία και το διάστημα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τηνκαι την επείγουσα ανάγκη για δράση.Για πρώτη φορά, η Δήλος υποδέχεται μια ορχήστρα κλασικής μουσικής σε μιακαι μεγάλης συμβολικής αξίας. Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO) μαζί μεμουσικούς και σολίστες, την ουκρανικής καταγωγής, ανερχόμενο αστέρι, Diana Tishchenko (βιολί) και τον Έλληνα δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα), συμμετέχουν στη συναυλία με τίτλο «Οι [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές» που σχεδιάστηκε ειδικά για να υπογραμμίσει τηναν δεν δράσουμε άμεσα.Η συναυλία(20:30 EEST) στο ARTE, στην ΕΡΤ και προβλήθηκε σε γιγαντο-οθόνη στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Μεγάρου και σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.«Είναι τεράστια χαρά να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρότζεκτ που αντανακλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αξίες της ορχήστρας μας» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, ο γενικός γραμματέας της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO), Marshall Marcus. «Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την διάσωση του πλανήτη. Με τη συναυλία στη Δήλο βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτό, μέσα από τη συνένωση δυνάμεων που λειτουργούν ως σύμβολο της ειρήνης και της βιωσιμότητας » τόνισε.Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελείτο από τις «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι, αυτοσχεδιαστικά μέρη για Λύρα, το «Floating Autumn» της Carmen Fizzarotti από τις «[αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές» και το «17 Strokes of the Bell for Peace and Sustainability» του Marshall Marcus. Την EUYO θα υποδεχτεί στη Δήλο με την πολίτικη λύρα του - σύγχρονη συνέχεια της λύρας του Απόλλωνα - ο Σωκράτης Σινόπουλος.Το «Floating Autumn» της Carmen Fizzarotti από τις «[αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές» είναι μιατου «Φθινοπώρου» του Βιβάλντι. Αναπτύχθηκε από συνθέτες, μουσικούς, κλιματολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής, χρησιμοποιώντας γεωχωρικές κλιματικές προβλέψεις για το 2050, και απεικονίζει τοαν δεν αντιστρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Το «[Uncertain] Four Seasons» είναι μια πρωτοβουλία της AKQA και του Jung von Matt, του συνθέτη Hugh Crosthwaite, της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σίδνεϊ και του Monash Climate Change Communications Research Hub.Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτιστικός πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύει το ευρωπαϊκό ιδεώδες μιας κοινότητας που συνεργάζεται για την επίτευξη τηςΙδρύθηκε το 1976 από τον Lionel και την Joy Bryer μετά από ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον Claudio Abbado, στη θέση του ιδρυτικού καλλιτεχνικού διευθυντή. Η ορχήστρα συγκεντρώνει τους πιο ταλαντούχους νέους μουσικούς από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που τους ενώνει η κοινή αίσθηση της ευρωπαϊκήςΕπίτιμος πρόεδρος της EUYO είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίτιμοι υποστηρικτές της είναι οι αρχηγοί και οι πρωθυπουργοί κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.της NASA θα μεταφέρει τηνμέχρι το 2025, μετά την αποστολή ΑΠΟΛΛΩΝ που μετέφερε τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι το 1969. Η Δήλος είναι το νησί όπου,, γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί Απόλλων και 'Αρτεμις και όπου γεννήθηκε το φως. Για πολλούς αιώνες στην αρχαιότητα, η Δήλος ήταν το κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου. Σήμερα, ολόκληρο το νησί είναι ένα ανοιχτό μουσείο και τα αρχαία μνημεία πλήττονται ήδη από την κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.«Παράλληλα με την προσπάθειά μας να, η Δήλος -και οι εκδηλώσεις που θα συνδέονται με αυτήν- θα αποτελούν διαρκείς υπενθυμίσεις ότι και τα φτερά χρειάζονται ρίζες και ότιΗ αποστολή 'Αρτεμις της NASA, μετά την αποστολή Απόλλων, μας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι η ανθρωπότητα δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις, αν δεν συνδυάσει τη σοφία του παρελθόντος με τη γνώση και τις δυνατότητες του σήμερα,, τη μυθολογία, την τέχνη και την πνευματικότητα με το διάστημα και την τεχνολογία» σημειώνουν οι διοργανωτές της «ALPHA MISSION - ΔELOS».Να σημειωθεί ότι η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά στη Μύκονο μέσω γιγαντο-οθωνών που στήθηκαν στο Γυαλό, με πρωτοβουλία του δημάρχου Μυκόνου,«Η μοναδική συναυλία «Οι τέσσερις αβέβαιες εποχές», όπως αποδόθηκε από την European Union Youth Orchestra σε ζωντανή αναμετάδοση από τη Δήλο, σε συνδυασμό με τα μοναδικά τηλεοπτικά πλάνα του ιερού νησιού, «ταξίδεψε» σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.Το Alpha Mission Δelos που διοργανώθηκε από το World Human Forum και την πρόεδρό του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, ανέδειξε τη γοητεία του κλασικού και τον επίκαιρο χαρακτήρα του διαχρονικού, αποστέλλοντας ισχυρά μηνύματα σε όλους όσους θέλουν να αφήσουν ένα καλύτερο κόσμο στις επόμενες γενιές:περιορισμός ανισοτήτων,ποιοτική υγεία και παιδεία,αξιοπρεπής εργασία,υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.Η επανδρωμένη αποστολή στο διάστημα με τον πύραυλο «Άρτεμις» θα πραγματοποιηθεί το 2025. Το δικό μας ταξίδι πολιτισμού ξεκίνησε χθες από τη Δήλο. Ένα ταξίδι με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασμό της ταυτότητας κάθε τοπικής κοινωνίας, που τοποθετεί τη Μύκονο στο επίκεντρο διεθνών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή… Η Μύκονος και η Δήλος ξανασυστήνονται και πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ανάληψης δράσης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλο τον κόσμο».