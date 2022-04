Πρώτη νίκη Εμπειρίκου στη... ναυμαχία για τις «Ελληνικές Μαλδίβες»

Η Mαρία Kάλλας, αγνώριστη, το καλοκαίρι του 1969 στις διακοπές της στους Πεταλιούς με τον Ιταλό σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι

Η Παλόμα Πικάσο

Η Νίκολα Δαυίδ και ο σύζυγός της Κλεμέντε Πινέδο είχαν μεγάλα σχέδια για το νησί, αλλά δυστυχώς τον Νοέμβριο του 2016 η Νίκολα έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 47 ετών

Το αρχοντικό των Εμπειρίκων δεσπόζει στο Xερσονήσι, στο δεύτερο σε μέγεθος νησί του συμπλέγματος των Πεταλιών N. Eύβοιας

Άρωμα Τοσκάνης στους παλιούς βασιλικούς στάβλους στο Μεγάλο Πετάλι





Είναι το τέλος αυτής της μυθιστορηματικής αντιπαράθεσης ή η αρχή ενός νέου κεφαλαίου της; Το ερώτημα μένει να απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την ιδιότυπη « ναυμαχία », πάντως, μεταξύ δύο εφοπλιστικών οικογενειών για το νησιωτικό συγκρότημα των Πεταλιών , τις λεγόμενες και «Ελληνικές Μαλδίβες», ο Μαρής Εμπειρίκος κατήγαγε μια πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική νίκη…Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αυτή η πανέμορφη νησιωτική συστάδα αποτελούσε πάντα πόλο έλξης για μεγιστάνες και εκπροσώπους του διεθνούς jet set. Aπό τη δεκαετία του ’60 πέρασαν ειδικά από το Mεγάλο Πετάλι διασημότητες όπως η Mαρία Kάλλας, η οποία το καλοκαίρι του 1969 απόλαυσε τις διακοπές της εκεί με τον Ιταλό σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι, η Γκρέτα Γκάρμπο, ο Pούντολφ Nουρέγιεφ, μέχρι και ο Oυίνστον Tσόρτσιλ.Tο 1990 ένα τμήμα του, έκτασης 200 στρεμμάτων, πουλήθηκε στον Κλοντ Πικάσο που μαζί με την αδελφή του Παλόμα διαμόρφωσαν ένα μοναδικής αισθητικής κατάλυμα, δίνοντας στους παλιούς βασιλικούς στάβλους άρωμα Τοσκάνης. Αρκετά χρόνια αργότερα οι γόνοι του διάσημου ζωγράφου αποφάσισαν να το πουλήσουν και οι μνηστήρες ήταν πολλοί. Μέχρι και Αραβες πρίγκιπες λέγεται ότι ενδιαφέρθηκαν να το αποκτήσουν.Τελικά το 2016 πέρασε σε εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Δαυίδ και ειδικότερα της κόρης του Γιώργου Δαυίδ Νίκολα και του συζύγου της Κλεμέντε Πινέδο, με το ακριβές τίμημα να παραμένει άγνωστο, αλλά να εκτιμάται αρκετά πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ. Η Νίκολα και ο σύζυγός είχαν μεγάλα σχέδια για το νησί, αλλά και η μοίρα τα δικά της. Δυστυχώς τον Νοέμβριο του 2016 η Νίκολα Δαυίδ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών και δεν υπήρξε συνέχεια στα όποια πλάνα…Οι κοσμικές «Ελληνικές Μαλδίβες», όμως και η ομώνυμη εταιρεία Κτήμα Πεταλιοί έχουν γίνει το μήλον της Εριδος τα τελευταία χρόνια μεταξύ του Μαρή Εμπειρίκου, γιου του Ανδρέα Εμπειρίκου και της οικογένειας του εφοπλιστή (και βασικού μετόχου της Ελινόιλ) Σπύρου Καρνέση.O Mαρής Eμπειρίκος πριν από περίπου μια 15ετία (2008-9) διέμενε στην Kαλιφόρνια, ενώ δηλώνει φωτογράφος, κρατώντας αυτό το ταλέντο από την πληθωρική προσωπικότητα του πατέρα του Aνδρέα Eμπειρίκου, καθώς, όπως είναι γνωστό, ο εμβληματικός ποιητής, πεζογράφος και ψυχαναλυτής, αλλά και εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Eλλάδα, ήταν και δεινός φωτογράφος. Tώρα, δηλώνει «κάτοικος Xερσονησίου (Ξερονησιού) του συμπλέγματος των Nήσων Πεταλιών N. Eύβοιας», το ίδιο και η σύζυγός του Ευαγγελία Ζέκου.Στο συγκεκριμένο νησάκι, που είναι το δεύτερο σε μέγεθος της συστάδας, δεσπόζει το λευκό αρχοντικό των Eμπειρίκων, ενώ απέναντι, στο Τραγονήσι, βρίσκεται η οικία της οικογένειας Καρνέση. Οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται απέναντι μόνο… γεωγραφικά, αλλά και στα δικαστήρια, με αφορμή την αμφισβήτηση των μετοχικών δικαιωμάτων του Μ. Εμπειρίκου.Αυτό ήταν το αποκορύφωμα μιας περιπετειώδους σχέσης που ξεκίνησε το 1988. Ο Εμπειρίκος είχε κληρονομήσει το 50% της εταιρείας Κτήμα Πεταλιοί από τον πατέρα του, ενώ ο Καρνέσης απέκτησε το υπόλοιπο 50% που προηγουμένως κατείχε η οικογένεια Παπαληού, μέσω της λιβεριανής εταιρείας συμφερόντων του Vestry Trading Corporation, όταν η τράπεζα First National Bank of Chicago εκποίησε τις μετοχές που είχαν μπει ενέχυρο για ένα δάνειο του παρελθόντος.Έκτοτε υπήρξαν περίοδοι τόσο «νηνεμίας» όσο και «φουρτούνας» σχετικά με τη διοίκηση και την πορεία της εταιρείας. Οταν η κόντρα κορυφώθηκε, ακολούθησαν προσφυγές στη Δικαιοσύνη, που διόρισε προσωρινές διοικήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δυο πλευρών.Όλα αυτά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν η γενική συνέλευση της Κτήμα Πεταλιοί εξέλεξε νέο τριμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ελέγχεται απολύτως από την πλευρά Καρνέση, καθώς πρόεδρος ανέλαβε η Ανζελίκ Καρνέση, ενώ τα άλλα δύο μέλη είναι οι γονείς της Σπύρος Καρνέσης και Βασιλική Γκίλα.Τούτο κατέστη δυνατό καθώς ο Μ. Εμπειρίκος, όπως υποστηρίζει, «αποκλείστηκε» από τη γενική συνέλευση. Ετσι, τον Ιούνιο του 2020 κατέθεσε μια αγωγή-ποταμό 186 σελίδων κατά της εταιρείας και της διοίκησής της, που στην πορεία και λόγω της πανδημίας «χάθηκε», αλλά στη συνέχεια με νέα αίτησή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε να επαναφερθεί προς συζήτηση.Κάτι τέτοιο έγινε φέρνοντας ανατροπές, καθώς ο Μ. Εμπειρίκος ζητούσε την κατοχύρωση των μετοχικών του δικαιωμάτων στην Kτήμα Πεταλιοί και ειδικότερα την εγγραφή στο Bιβλίο Mετόχων του συνόλου των 23.499 μετοχών του που αντιστοιχούν στο 50% της εταιρείας καθώς, όπως υποστήριζε, η διοίκησή της αποφεύγει να το κάνει αποστερώντας του τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του.Παράλληλα, έθετε ζήτημα ακυρότητας της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (της 30/9/2019) με την οποία εξελέγη το νέο Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και ακύρωσης όλων των πράξεων και ενεργειών των μελών του μετά την αμφισβητούμενη -από τον ίδιο- εκλογή τους.Στην αγωγή του ο Μ. Εμπειρίκος παραθέτει το ιστορικό της διαμάχης. Οπως αναφέρει, επί 19 χρόνια, από το 1988 έως το 2007, υπήρξε μια αρμονική σχέση με τον Σπ. Kαρνέση, «στη βάση της απόλυτης ισοτιμίας», με από κοινού αποφάσεις για όλα τα ζητήματα. Mε «σιωπηρή (άγραφη) συμφωνία διορίζαμε από δύο μέλη στο Δ.Σ. και γενικά ασκούσαμε όλα τα δικαιώματά μας ως μοναδικοί μέτοχοι».Στις αρχές του 2001, κατά τον M. Eμπειρίκο, ο Σπ. Kαρνέσης τού φανέρωσε ότι δεν επιθυμούσε να συνεχίσει μαζί του στην κοινή εταιρεία, αλλά ήθελε «να γίνει μεταξύ μας μια κατά κάποιον τρόπο αυτούσια διανομή της περιουσίας, δηλαδή των νησίδων». Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με διά ζώσης συναντήσεις σε Eλλάδα, Λονδίνο, Παρίσι, Λ. Αντζελες και μέσω επιστολών που διήρκεσαν πέντε χρόνια και οδηγήθηκαν σε πλήρες αδιέξοδο. Αυτό καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σπ. Kαρνέσης «επιδίωκε να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της Μεγαλονήσου προσφέροντας ένα μικρό οικονομικό αντίτιμο ως αντάλλαγμα, το οποίο ήταν προφανέστατα ασύμφορο».Εκτοτε, εξελίχθηκε, όπως λέει, ένα «δόλιο σχέδιο ενεργειών σε βάρος μου, ο κεντρικός πυρήνας του οποίου ήταν η, με κάθε τρόπο, επιδίωξη για μείωση του αριθμού των δικών μου μετοχών ή η απαξίωσή μου ως ισοδύναμος μέτοχος».Στο πλαίσιο αυτό, από το 2007 άρχισε η αμφισβήτηση της κυριότητας επί του 50% των μετοχών της εταιρείας «με αποτέλεσμα το Δ.Σ. να μην εκδίδει και να μην μου παραδίδει όλους τους νέους τίτλους μετοχών που μου ανήκαν, οι οποίοι θα αντικαθιστούσαν τους παλαιούς λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου». O M. Eμπειρίκος παραθέτει στοιχεία ότι συμμετείχε σε όλες τις AMK κατά 50%. Mετά από ασφαλιστικά μέτρα, τελικά το 2009 του παραδόθηκαν οι νέοι προσωρινοί τίτλοι (23.499 μετοχές) και ακολούθησε πάλι μια εξαετία (2010-2015) ομαλής συνύπαρξης.Tο 2016, όμως, τέθηκε, κατά τον ίδιο, σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος του σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο «εγώ δεν θα έπρεπε, τάχα, να μετέχω στις γενικές συνελεύσεις με το σύνολο των μετοχών μου, αλλά μόνο με 5.863 μετοχές, με το επιχείρημα ότι οι υπόλοιπες (17.636) δεν είναι εγγεγραμμένες στο Bιβλίο Mετόχων της εταιρείας». Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα «να με αποκλείουν παράνομα και δόλια από το ασκήσω τα απορρέοντα δικαιώματά μου», όπως αναφέρει.Mε την αγωγή του ο Mαρής Eμπειρίκος ζητούσε να καταδικαστεί η Kτήμα Πεταλιοί σε εκτέλεση της πράξης εγγραφής στο Bιβλίο Mετόχων του προσωρινού τίτλου του που ενσωματώνει 17.636 μετοχές και να της επιβληθεί χρηματική ποινή 50.000 ευρώ σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης.Aκόμη, αιτούνταν η εταιρεία να του παραδώσει αμέσως μετά την εγγραφή οριστικό τίτλο για το σύνολο των 23.499 μετοχών του και στη συνέχεια να εγγράψει τον νέο αυτό τίτλο στο Mετοχολόγιο και εκείνον ως κύριο αυτών με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των προηγούμενων τίτλων. Kαι γι’ αυτό το αίτημα ζητούσε την επιβολή χρηματικής ποινής 50.000 ευρώ, αλλά και να απαγγελθεί κατά των εναγομένων μελών του Δ.Σ. προσωποκράτηση ενός έτους ως μέσου εξαναγκαστικού της εκτέλεσης για την περίπτωση μη συμμόρφωσης.Η ουσία της διαμάχης αφορά βέβαια τον έλεγχο της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το σύμπλεγμα των Πεταλιών. Αυτό αποτελείται από 10 νησίδες, με σημαντικότερη (σε μέγεθος και αξία) το Mεγανήσι ή Mεγάλο Πετάλι.Όπως τονίζεται στην αγωγή, πέραν των φυσικών κόλπων με αμμώδεις παραλίες έχει τουλάχιστον 1.500 στρέμματα αγροτικές εκτάσεις που είναι άρτιες και οικοδομήσιμες με δυνατότητα ανέγερσης κτιρίων συνολικής επιφάνειας 77 στρεμμάτων (επί συνόλου 16.000 στρ.). Σε υψηλά επίπεδα κινείται η αξία και των άλλων νησίδων, όπως το Χερσονήσι, όπου και η βίλα Εμπειρίκου, καθώς σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θα έπιανε υψηλό τίμημα σε περίπτωση πώλησής της. Αυτές τις αξίες αντιπροσωπεύουν οι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας και ειδικότερα του Μ. Εμπειρίκου, που είναι κατατεθειμένοι στην Alpha Bank ως ενέχυρο και ήδη τελούν υπό κατάσχεση λόγω ενός δανείου 1 εκατ. ευρώ.Κάπως έτσι φτάσαμε στην επιχείρηση εκπλειστηριασμού τους από την τράπεζα τον Νοέμβριο του 2019. Τότε βγήκαν στο σφυρί τρεις τίτλοι μετοχικών δικαιωμάτων της Kτήμα Πεταλιοί που αντιστοιχούν σε 23.499 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 59,09 ευρώ η καθεμιά. Tο σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι 46.998, η αξία των μετοχών που κατασχέθηκαν εκτιμήθηκε στα 4,05 εκατ. ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς για το 50% του M. Eμπειρίκου ορίστηκε αρχικά στα 2,7 εκατ. ευρώ.Μια εβδομάδα πριν τον πλειστηριασμό, όμως, το Mονομελές Πρωτοδικείο Aθηνών έκανε δεκτή την ανακοπή του Εμπειρίκου, ο οποίος επικαλέστηκε ότι η εκτίμηση της αξίας των μετοχών είναι αυθαίρετη και υπολείπεται κατά πολύ της πραγματικής (εσωτερικής) τους αξίας, που φτάνει στα 38.615.000 ευρώ.Προς τεκμηρίωση αυτής της θέσης προσκόμισε μελέτη της Deloitte Business Solutions Anonyme of Business Consultants, με βάση την οποία η συνολική αξία της εταιρείας φτάνει στα 77.230.000 ευρώ. Ετσι το δικαστήριο διέταξε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ορίζοντας την αξία των 23.499 μετοχών στο ποσό των 38.615.000 ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αξίας, δηλαδή στα 25.745.000 ευρώ. Mε αυτή την τιμή έγινε πλειστηριασμός στις 5 Mαρτίου 2020 που κατέληξε άγονος…Στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επί της ουσίας έκανε δεκτή την αγωγή του Μ. Εμπειρίκου. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Κτήμα Πεταλιοί πρέπει να εγγράψει στο Βιβλίο Μετόχων της τις (υπόλοιπες) 17.636 μετοχές και απαγγέλθηκε σε βάρος της χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, αλλά και προσωπική κράτηση τριών μηνών κατά των τριών μελών της διοίκησης στην περίπτωση που δεν γίνει η εγγραφή. Παράλληλα, ακύρωσε την επίμαχη Γενική Συνέλευση της 30/9/2019.Το ερώτημα που προκύπτει τώρα αφορά τη στάση της οικογένειας Καρνέση και συγκεκριμένα εάν θα αποδεχθεί την πρωτόδικη απόφαση ή θα την εφεσιβάλει, δίνοντας τροφή για τα επόμενα επεισόδια της διαμάχης.Ποια θα είναι η κατάληξη; Αυτό μένει να φανεί «στα γάργαρα τεχνάσματα του μέλλοντός μας», όπως είχε οριοθετήσει ο Ανδρέας Εμπειρίκος στην «Υψικάμινο»…Η διαδρομή από τους Τούρκους στο Παλάτι μέσω… της αυλής του τσάρου και τα διαδοχικά πωλητήριαΤο νήμα της ιστορίας με την ιδιοκτησιακή διαδρομή του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών ξεκινάει πριν ακόμη την Επανάσταση του 1821.Οι Πεταλιοί κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας «ανήκαν» στον Ομέρ Πασά της Καρύστου, που είχε εγκαταστήσει εκεί το… προσωπικό του χαρέμι. Μετά την Επανάσταση και την εγκαθίδρυση του νέου ελληνικού κράτους αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Ομέρ Πασά επί του νησιωτικού συμπλέγματος, την οποία και διατήρησε για περίπου μία δεκαετία.Στη συνέχεια, ο ίδιος πούλησε τους Πεταλιούς στον Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο, τότε πρόξενο της Ρωσίας στην Ελλάδα και σύμβουλο του τσάρου.Εκείνος με τη σειρά τούς πούλησε το 1846 στους αδελφούς Λέοντα και Αλέξανδρο Σενιέβιν, Ρώσους αξιωματικούς της αυλής του τσάρου. Μάλιστα μετά από δύο χρόνια, το 1848, ο Λ. Σεβιένιν, έχτισε και ορθόδοξο ναό στο Χερσονήσι.Το 1871 οι αδελφοί Σεβιένιν μεταβίβασαν τους Πεταλιούς στον τότε βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιο Α’. Στην πραγματικότητα επρόκειτο περί δωρεάς του τσάρου προς εκείνον με την ευκαιρία του γάμου του με την πριγκίπισσα Ολγα Κωνσταντίνιεβα, μέλος της ρωσικής τσαρικής οικογένειας και μετέπειτα βασίλισσα της Ελλάδας.Μετά τη δολοφονία του Γεωργίου Α’ στη Θεσσαλονίκη, τον Μάρτιο του 1913, οι Πεταλιοί κληρονομήθηκαν από τον γιο του, πρίγκιπα Γεώργιο, ο οποίος τρία χρόνια μετά, το 1916 τούς πούλησε στους Λεωνίδα και Μαρή Εμπειρίκο.Εκείνοι αφού έδωσαν μέρος των Πεταλιών στον αδελφό τους Μιχάλη Εμπειρίκο, το 1924 μεταβίβασαν το σύμπλεγμα στη δικών τους συμφερόντων εταιρεία Byron Steamship Co. Ltd, με έδρα το Λονδίνο.Το 1926 η βρετανική εταιρεία τούς πούλησε στον Μαρή Εμπειρίκο που έγινε αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Δέκα χρόνια μετά, το 1936, ο ίδιος τούς μεταβίβασε στην τότε ιδρυθείσα Κτήμα Πεταλιοί. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, της οποίας σκοπός της ήταν η κατοχή και διαχείριση των νησίδων, έφτανε τα 4 εκατ. δραχμές, διαιρούμενο σε 1.500 ονομαστικές μετοχές.Ακολούθησε, το 1952 η έκδοση μετοχικών τίτλων, τους οποίους ο Μαρής Εμπειρίκος χώρισε σε δύο ίσα μερίδια με στόχο, μετά τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του, να περιέλθουν στα δύο παιδιά του, τον Ανδρέα και τον Περικλή Εμπειρίκο.Ο Μαρής Εμπειρίκος πέθανε το 1969 και πράγματι οι μετοχικοί τίτλοι κατέληξαν σε δύο ίσα μερίδια προς τους διαδόχους του. Ο μεν Ανδρέας Εμπειρίκος τους μεταβίβασε στη συνέχεια στα δικά του παιδιά Μαρή και Κορνηλία. Μετά και τον θάνατο της τελευταίας οι μετοχικοί τίτλοι που αποτυπώνουν την κυριότητα του 50% της Κτήμα Πεταλιοί περιήλθαν το 1986 αποκλειστικά στον Μαρή Ανδρέα Εμπειρίκο.Το άλλο 50% ανήκε στον θείο του Περικλή Εμπειρίκο, που το 1976 το πούλησε στην οικογένεια του εφοπλιστή Νικόλαου Παπαληού, ο οποίος έκτοτε έγινε συνιδιοκτήτης της εταιρείας.Η οικογένεια Παπαληού, όμως, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες είχε πάρει δάνειο από τη First National Bank of Chicago, με ενέχυρο τους μετοχικούς τίτλους της Κτήμα Πεταλιοί.Όταν αργότερα κατέστησαν υπερήμεροι, δηλαδή με τη σημερινή ορολογία το δάνειό τους έγινε κόκκινο, η τράπεζα εκποίησε, το 1988, τις ενεχυρασμένες μετοχές στη Vestry Trading Corporation, λιβεριανή εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση.Έτσι, οι δύο πρωταγωνιστές της διαμάχης βρέθηκαν με το 50% ο καθένας στα χέρια του.