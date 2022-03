ΕΟΔΥ: Ο Ηλίας Μόσιαλος επικεφαλής συμβούλιου εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας

Με την πρωτοβουλία GR for Growth, η Microsoft επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες που θα βοηθήσουν κάθε άνθρωπο, επιχείρηση και οργανισμό στην Ελλάδα να επιτύχει περισσότερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Microsoft αναδεικνύει ιστορίες επιτυχίας και ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων που κάνουν το άλμα προς ένα αισιόδοξο ψηφιακό μέλλον





Τη συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο , ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Τα μέλη του Συμβουλίου συνιστούν ευρύ φάσμα καταξιωμένων επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας και επιδημιολόγων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στους τομείς των πολιτικών υγείας, των μεταδιδόμενων νόσων, των χρόνιων ασθενειών, της ετοιμότητας έναντι πανδημιών, της στατιστικής και της διαχείρισης των big data στην υγεία.Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων θα παρέχει στον ΕΟΔΥ τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη σε όποιο πεδίο ζητείται κάθε φορά, ενώ θα συγκαλείται από τον ΕΟΔΥ κατά περίπτωση για την εξέταση και διατύπωση τεχνικών συστάσεων επί ζητημάτων που κρίνονται ως κρίσιμα για τη Δημόσια Υγεία.Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στην έδρα Brian Abel-Smith του London School of Economics (LSE) (Chair), αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Υγείας και Διευθυντής του Τμήματος Υγείας του LSE.Consultant, Infectious Diseases and Epidemiologist στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του CambridgeΚαθηγητής Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, Διευθυντής Προγράμματος του Ομοσπονδιακού Τμήματος Ιατρικής Εργασίας στο Harvard T.H. Chan School of Public HealthΝοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνων Νοσηλευτικών Μονάδων – ΟΔΙΠΥΚαθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών του ΜΙΤ, μέλος του Εργαστηρίου Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης (CSAIL) και του Broad Institute του ΜΙΤ και του HarvardΑναπληρωτής Επικεφαλής και Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Αντικαρκινικού Κέντρου MD Anderson του Πανεπιστημίου του ΤέξαςΕπικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην ΟυκρανίαΚαθηγήτρια Ιολογίας και Σύμβουλος επί τιμή για παιδιατρικά λοιμώδη νοσήματα στο Νοσοκομείο Great Ormond Street, Διευθύντρια του Τμήματος Κλινικής Ιολογίας του Νοσοκομείου του University College του ΛονδίνουΚαθηγητής Ογκολογίας και Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns HopkinsΚαθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια της Γ ’ Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»Επίκουρος Καθηγητής Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΕπίκουρη Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΚαθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Μονάδος Ρευματολογίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο (πρώην Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου ΚρήτηςΚαθηγητής Καρδιολογίας στο ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν».Πρόκειται για ένα καίριο βήμα της νέας διοίκησης του ΕΟΔΥ, υπό τον Καθηγητή Παιδιατρικής Θεοκλή Ζαούτη , προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του Οργανισμού και τη λειτουργία του στα πρότυπα των διεθνών Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων (CDC), ο οποίος επισημαίνει:«Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί η Δημόσια Υγεία, και έδωσε μια ισχυρή ώθηση για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το έργο στρατηγικά και αποτελεσματικά για τον ΕΟΔΥ, έχουμε αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, ώστε να λειτουργεί ως σύγχρονο CDC. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι περήφανος που κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες, από την Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας προκειμένου να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να φέρουν την έρευνα στο επίκεντρο για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας».