Κακοκαιρία «Ελπίς»: Με αντιολισθητικές αλυσίδες η κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου από Ελευσίνα

Μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, από τα διόδια της Ελευσίνας έως τα διόδια Καλαμακίου και στα δύο ρεύματα.Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, από τη γέφυρα Καλυφτάκη έως τον κόμβο Οινοφύτων και στα δύο ρεύματα.Ακολουθεί η ενημέρωση από την Αστυνομία για τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων24-01-2022 22:37 Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΩ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ24-01-2022: 21:34 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ24-01-2022 21: 18 ΔΙAKOΠH KYKΛOΦOPIAΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ58,520 (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ Ν.Ε.Ο. Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΝΩ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ24-01-2022 17:58 ΔΙAKOΠH KYKΛOΦOPIAΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ24-1-2022 16:49 ΔIAKOΠH KYKΛOΦOPIAΣ, Δ.Π.Λ. YMHTTOY, ΠEPIΦEPEIAKHΣ AIΓAΛEΩ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ. ΔYΣXEPEIA ΣTHN KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN: 1. ΣTHN ATTIKH OΔO KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO ΠAIANIA EΩΣ METAMOPΦΩΣH, KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ EΞOΔOYΣ AYTHΣ. ENEPΓOYNTAI ANTIΔPOMHΣEIΣ ΣTIΣ EΞOΔOYΣ ΓIA THN AΠOΣYMΦΩPHΣH 2. ΣTH Λ. MEΣOΓEIΩN KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO ΠENTAΓΩNO EΩΣ THN OΔO MIXAΛAKOΠOYΛOY. 3. ΣTH Λ. BAΣ. ΣOΦIAΣ PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΣYNTAΓMA. H KYKΛOΦOPIA ΔIEΞAΓETAI KANONIKA ΣTHN N.E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ Λ. B. AMAΛIAΣ, Λ. AΛEΞANΔPAΣ, Λ. ΠOΣEIΔΩNOΣ, Λ. KHΦIΣIAΣ, KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ OΔOYΣ ΠEIPAIΩΣ, ΣTAΔIOY KAI ΣTON EYPYTEPO KENTPIKO TOMEA AΘHNΩN.24-1-2022 14:07 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTHN Λ.AΠO TH ΣYMBOΛH THΣ ME THN Λ. MEΣOΓEIΩN KAI ΣTA ΔYO PEYMATA.24-1-2022 12:35 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ.AΠO THN ΠΛATEIA 28HΣ OKTΩBPIOY ΠPOΣ THN ΠEP. KAPEA.24-1-2022 12:25 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHNAΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY TITAN PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA. 2) ΣTHNKAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO TO 12O XΛM. ΘEΣH ΛOYMΠA ΠPOΣ MEΓAPA. 3) ΣTHN Λ.AΠO THN OΔO ΠINΔOY ΠPOΣ THN ΠEP. YMHTTOY.24-1-2022 10:53 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΣΤΗΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 2) ΣΤΗΝΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 3) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.24-1-2022 10:30 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN 1) ΣTHNAΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA ΘANAΣHΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA 2) ΣTHN Π.E.O.AΠO TO YΨOΣ ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.24--01-2022 09:50 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN(ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO. 2) ΣTHKAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH. 3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHNAΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA. 2) ΣTHNAΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI 3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O.AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.