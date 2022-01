Κορωνοϊός: Ανοίγει από αύριο η πλατφόρμα για τα αντιικά χάπια, πώς θα δίνονται

Σε ερώτηση για την επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, η κ. Γκάγκα είπε:

Ξεκινάει από αύριο η διανομή των αντιικών φαρμάκων κατά της Covid, όπως ανέφερε στην ενημέρωση της Πέμπτης για τηνστη χώρα, η υφυπουργός ΥγείαςΗ κ. Γκάγκα έκανε γνωστό πως η χορήγηση μονοκλωνικών φαρμάκων έχει, πλέον, ολοκληρωθεί ενώ έδωσε λεπτομέρειες για τον τρόπο χορήγησης των αντιικών.Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας έχει προς το παρόν παραλάβεισυσκευασίες τηςπου έχει παρασκευάσει η φαρμακευτική εταιρεία(στην Ελλάδα γνωστή ως MSD) και περιμένουμε άλλες«Έχουμε τελειώσει με τα μονοκλωνικά. Ξεκινάμε τη χορήγηση αντιικών χαπιών, η πλατφόρμα ανοίγει αύριο και θα δίνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά και κριτήρια με τα μονοκλωνικά. Θα δίνονται από τα νοσοκομεία ή από φαρμακεία μέσω συνταγογράφησης από ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, στα πρώιμα στάδια εμφάνισης συμπτωμάτων Covid» είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.«71 άτομα ανέλαβαν υπηρεσία στην 3η ΥΠΕ και 59 στην 4η».Σημαντική ήταν η τοποθέτηση της κ. Γκάγκα και στο θέμα του νοσκομείου, με την αύξηση των εμβολιαστικών του γραμμών. «Θεωρήσαμε πως αυτό είναι επιταγή των καιρών, όωπς έχει γίνει με άλλα νοσοκομεία, που έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία αποκλειστικά για περιστατικά Covid. Για το Παίδων Πεντέλης, έγινε πρόταση από την ΥΠΕ. Το Παίδων Πεντέλης εφημέρευε και θα συνεχίσει να εφημερεύει. Είπαμε να μην εφημερεύει μόνο το βραδινό, για δυο ημέρες την εβδομάδα. Υπέγραψα χθες την απόφαση, τα παιδιά εξυπηρετούνται καθημερινά εκεί. Αυτό που αγχώνει το προσωπικό είναι πως ακούνε εδώ και δέκα χρόνια πως το νοσοκομείο θα κλείσει. Τους έχουμε διαβεβαιώσει πως αυτό δεν θα γίνει».ανέφερε από την πλευρά της για την εξέλιξη της πανδημίας: «Σήμερα πάνω από 230.000 πολίτες αποτελούν ενεργά κρούσματα (το 2,5% του πληθυσμού). Ο κυλιόμενος μ.ο. υπολογίζεται στις 31.000 τις τελευταίες επτά μέρες. Παρατηρούμε σταθεροποιήση θετικότητας στο 9%. Δυο είναι τα χαρακτηριστικά της πανδημίας στη χώρα. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά μια δεκαετία, στα 39 έτη και αυτό σημαίνει σοβαρότερη νόσο. Το 1 στα 2 κρούσματα είναι μεταξύ 35 και 44 ετών. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι η διασπορά εκτός των μεγάλων πόλεων. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε πολλά κρούσματα σε νησιά, Ξάνθη, Φθιώτιδα. Περισσότεροι από 5.000 νοσηλεύονται στην επικράτεια και την τελευταία εβδομάδα έχουμε αύξηση 40% στις εισαγωγές. Οι 7 στους 10 νοσηλευόμενοι, είναι άνω των 55 και οι 6 στους 10Κοζάνη, Ημαθία, Κιλκίς, Άρτα και Φλώρινα, έχουν επιβάρυνση. Η κάλυψη στις ΜΕΘ είναι στο 88%. Τα μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν πως θα παραμείνουν οι διασωληνωμένοι στους 600 τις επόμενες δυο εβδομάδες. Για την Omicron, έρευνα τις Καλιφόρνια επιβεβαιώνει ηπιότερη νόσο. Οι ασθενείς είχαν 53% μικρότερη πιθανότητα εισαγωγής σε νοσοκομείο και 91% μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν, αν και η ηλικία τους είναι μικρότερη. Την προηγούμενη εβδομάδα, 1 στους 2 ασθενείς που έκανε εισαγωγή στην Αττική, είχε μολυνθεί με τη Δέλτα. Για την επαναλειτουργία των σχολείων, η ομάδα των μαθητών αποτελεί τη μοναδική στο σύνολο του πληθυσμού που εξετάστηκε στο σύνολό της. Από Κυριακή ως Τρίτη, ο δείκτης θετικότητας στα παιδιά ήταν μόλις 1,4% σε 2.000.000 τεστ ».είπε: «Είχαμε αύξηση 21% στις διαγνώσεις και μείωση 7% στους θανάτους. Η διασπορά είναι μαζική, αν και ελαφρώς μειωμένη από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα ο συνολικός αριθμός διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα έδειξε βελτίωση 20%, αν και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 10% και οι εισαγωγές στις ΜΕΘ κατά 5%. Βλέπουμε επιτάχυνση 30% στα εξιτήρια λόγω της Omicron. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 94 εκατ. self test, έχουν γίνει 70 εκατ.».Ο κ. Μαγιορκίνης έκανε ειδική αναφορά στα εργαστηριακά τεστ. «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κανένα τεστ δεν μπορεί να αποκλείσει 100% ότι κάποιος έχει κολλήσει τον ιό. Ακόμα και το μοριακό τεστ είναι πιθανό να μην μπορεί να διαγνώσει ένα μικρό ποσοστό ασθενών, είτε γιατί ο ιός δεν ανιχνεύεται στην μύτη που έχει γίνει λήψη, είτε γιατί ο πολλαπλασιασμός του ιού δεν έχει φτάσει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα». Πρέπει να καταλάβουμε, προσέθεσε, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά απίθανο να μεταδώσουν τον ιό. Ο ρόλος των τεστ σε αυτή τη φάση της επιδημίας, εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης, είναι να ανιχνευθούν και να απομονωθούν οι πιο μεταδοτικοί φορείς του ιού και έτσι να επιβραδυνθεί η διασπορά.Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, «τα αντιγονικά τεστ, είτε rapid είτε self, παίζουν καθοριστικό ρόλο, διότι ανιχνεύουν τον ιό στην μολυσματική του μορφή και σε επίπεδο που είναι πιθανό να γίνει μετάδοση. Οπότε η συμπεριφορά μας και η χρήση της μάσκας σε αυτή την εξαιρετικά επιδημική φάση παίζει καθοριστικό ρόλο».Ο κ. Μαγιορκίνης, είπε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τα αντιγονικά τεστ πριν πάμε σε κοινωνική συνεύρεση και να χρησιμοποιούμε την μάσκα.Ο κ. Μαγιορκίνης ξεκαθάρισε επίσης ότι όταν μιλάμε για επαναμόλυνση δεν εννοούμε Omicron και πάλι Omicron, διότι ο χρόνος κυκλοφορίας της στην Ελλάδα είναι περίπου ένας μήνας και χρειάζεται πάνω από 60 μέρες για να υπάρξουν συμπεράσματα. «Δεν έχουμε ενδείξεις επαναμόλυνσης Omicron από Omicron προς το παρόν. Έχουμε όμως ενδείξεις ότι κάποιος είχε κολλήσει Dέλτα και κόλλησε Omicron, όπως και Δέλτα μετά από Δέλτα έχει παρατηρηθεί διότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από την εμφάνισή της».Σε ερώτηση για τη νόσηση των παιδιών, η κείπε: «Έχουμε αύξηση θετικών τεστ στα παιδιά, όχι όμως αύξηση σε νοσηλείες. Δεν έχουμε αύξηση στη νοσηρότητα, στη βαρύτητα της νόσου. Μετά το self και το rapid test δεν χρειάζεται τα παιδιά να πάνε στο νοσοκομείο ή στον παιδίατρο. Χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση, αυτό αρκεί».Για τη νοσηλεία ασθενών με Omicron σε ΜΕΘ, η υφυπουργός Υγείας ανέφερε: «Έχουμε εντοπίσει δυο περιπτώσεις μέχρι τώρα».Για τη γρίπη στα παιδιά, η κ. Παπαευαγγέλου είπε: «Έχουμε τρια νοσηλευόμενα παιδιά με ήπια συμπτώματα με γρίπη τύπου Β».