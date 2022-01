Κορωνοϊός - Επιστροφή στα θρανία: Τι θα γίνει από τη Δευτέρα σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη

Δύο εμβληματικά κτήρια φόρεσαν τα γιορτινά τους και έγιναν «talk of the town»

Την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test αντί για δύο από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς - Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για πέντε μέρες τουλάχιστον - Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλονται σε δύο δωρεάν self test την εβδομάδα

- Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες , 2 δύο rapid και 1 self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των 2 σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες.

- Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

-Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: 2 rapid και 1 self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

-Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

-Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία σελφ τεστ πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά μετά τις διακοπές των εορτών, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, αλλά με τρία τεστ την εβδομάδα και νέα, μεστους μαθητές ολόκληρου του τμήματος εφόσον εμφανιστεί κρούσμα. Ηέδωσε το «πράσινο φως» στην κυβέρνηση ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στις φυσικές τους τάξεις για διά ζώσης διδασκαλία με τήρηση αυξημένων μέτρων προστασίας, την ώρα που συνεχίζεται της σαρωτική επέλασης της υπερμεταδοτικής νέα παραλλαγής ‘Ομικρον του κορωνοιού Εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράζουν πάντως την αγωνία τους για το άνοιγμα των σχολείωντης μετάλλαξης, καθώς πολλοί θεωρούν ότι πολλά σχολεία θα υποχρεωθούν να κλείσουν γρήγορα παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει η προυπόθεση του 50% συν ένα για να αναστείλει τη λειτουργία του ένα τμήμα.Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν επίσης φόβους ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν κενά στα σχολεία λόγω απουσίας εκπαιδευτικών που θα βρεθούν θετικοί στον ιό. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα συναντηθεί με τα προεδρεία της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ που θα εκφράσουν προβληματισμούς και απορίες σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν, κυρίως ως προς τη διατήρηση του 50% συν ένα, αλλά και τον μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τμήμα.Τοπαρουσίασε αναλυτικά χθες, η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και ο υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης. Συγκεκριμένα:1. Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10-15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν 3 δωρεάν self test αντί για 2 , που θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα, ενώ θα ισχύουν τα εξής:Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.Η λειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας.Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ, επιπλέον των δύο ράπιντ που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.Όλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα τα υποχρεωτικά ράπιντ τεστ για εκπαιδευτικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, αναφέρθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, αλλά και στην συνεδρίαση της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Όπως είπε, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, κάτι που είναι εμφανές από την έκρηξη των κρουσμάτων και την υψηλή μεταδοτικότητα αυτής της παραλλαγής, συζήτησε τις αλλαγές της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας της Όμικρον και ανασκόπησε τα δεδομένα από τα κρούσματα σε παιδιά την περίοδο που ήταν ανοιχτά τα σχολεία, από τον Σεπτέμβριο δηλαδή μέχρι και τον Δεκέμβριο.Η επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανεξετάζει συνεχώς τα δεδομένα, τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου αλλά εκτίμησε ότι «όλα θα πάνε καλά με βάση τα όσα έχουμε δει έως τώρα από τα ανοιχτά σχολεία». Επισήμανε ότι στην Ελλάδα ήδη ακολουθείται ένα από τα πιο εντατικά και επιτυχημένα πρωτόκολλα διεθνώς, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου να μην παρατηρηθεί σημαντική διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία. Και ανέφερε ότι το 84% των κρουσμάτων στα παιδιά εντοπίστηκαν από τα self test τα οποία προσέφεραν σημαντική υπηρεσία καθώς «τα παιδιά αυτά αν και ασυμπτωματικά απομονώθηκαν εγκαίρως από τον χώρο του σχολείου». Όπως προσέθεσε, σε κάθε κρούσμα που εντοπίστηκε στα σχολεία τους τελευταίους 4 μήνες ο μέσος όρος άλλων κρουσμάτων ήταν 1,4.Και τόνισε ότι όσο διαρκεί η εκρηκτική αύξηση της Όμικρον στη χώρα μας θα αναπροσαρμοστούν τα πρωτόκολλα εφαρμογής και σε εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όλοι λοιπόν θα κάνουν πλέον 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ κάθε εβδομάδα ενώ το σκεπτικό της επιτροπής, , ήταν η διατήρηση της λειτουργίας των σχολείων, κάτι που συμβαίνει πλέον στις περισσότερες χώρες.Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα έχουν οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ προκειμένου να θέσουν απορίες και προβληματισμούς σχετικά με την έναρξη των σχολείων την Δευτέρα. Όπως λέει στοo πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Τσούχλος οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη αναστολή λειτουργίας των τάξεων με το 50% συν ένα το οποίο δεν αλλάζει. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων καθώς θεωρούν ότι είναι λάθος ο χρόνος καθώς τα τμήματα θα έπρεπε να είναι μικρότερα.Αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια, η πλειονότητα των οποίων ξεκινάει εξεταστική γύρω στις 17 Ιανουαρίου. Η υπουργός Παιδείας ανακοινώνοντας τα μέτρα για τα σχολεία δήλωσε: «Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, για παράδειγμα στα Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν και υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, παραμένουν ως έχουν».