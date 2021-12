«Γενική ανανέωση» κάνουν οι «Τελεταί Μπούκουρας» - Δείτε τη νέα εικόνα προφίλ στα social media

This is not a tesθ.



Μετά από 9 έτη (6 στο τουϊτερ) ήγγικεν η ώραν για #NewProfliePic #NewCoverPic και γενική ανανέωση του No1 brand στον χώρο των Τελετών.

Μόνο #ΤΕΛΕΤΑΙ_ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ