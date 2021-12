Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στη διάθεση των δωρεάν self test - Τι αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προβλήματα κατά τη διαδικασία διάθεσης των δωρεάνσε εμβολιασμένους και μη πολίτες αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί, σύμφωνα με τον(ΦΣΘ).Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, «για ακόμη μία φορά καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες χωρίς να έχουμε λάβει σαφείς οδηγίες και ερχόμενοι συχνά σε δύσκολη θέση απέναντι στους δικαιούχους».Ο ΦΣΘ επισημαίνει ότι οι φαρμακοποιοί είναι πρώτα απ’ όλα υγειονομικοί και γι’ αυτό συμμετέχουν, όπου χρειάζεται, σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας να αναχαιτίσει την πανδημία. Όμως αυτό προϋποθέτει να υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός που θα διευκολύνει αυτές τις ενέργειες.«Τα φαρμακεία είχαν προμηθευτεί self tests συσκευασμένα σε πεντάδες, τα οποία οι φαρμακοποιοί είναι αναγκασμένοι να αποσυσκευάζουν, να επιλέγουν τα 4 επιμέρους συστατικά και να τα τοποθετούν σε συσκευασίες του ενός για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Η διαδικασία αυτή επιβαρύνει τους συναδέλφους μας, οι οποίοι ήδη εργάζονται υπό πιεστικές και δύσκολες συνθήκες», εξηγεί ο ΦΣΘ.Επίσης, τονίζει ότι «αιφνιδιαστικά δόθηκε παράταση μίας εβδομάδας στη διάθεση των δωρεάν self tests, γεγονός που θα διπλασιάσει τη δουλειά στα, ενώ θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί να δοθούν τα τεστ αυτοδιάγνωσης άπαξ για την περίοδο των γιορτών, χωρίς να χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία στις αρχές του νέου έτους, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία πολιτών και φαρμακοποιών».Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο ΦΣΘ και το γεγονός ότι «δεν έχει προβλεφθεί η ύπαρξη οδηγιών χρήσης για τα self tests. Αποτέλεσμα είναι η πολιτεία να ζητά από τους φαρμακοποιούς να βγάζουν φωτοτυπίες το έντυπο με τις οδηγίες χρήσης που υπάρχει στη συσκευασία με τις πεντάδες των τεστ αυτοδιάγνωσης ή να καταφεύγουν σε άλλες λύσεις, καθόλου πρακτικές».Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΦΣΘ, «δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες και για τον τρόπο καταχώρισης των self tests, καθώς στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, υπάρχουν δύο επιλογές: καταχώριση ανά πεντάδες και καταχώριση ανά ένα self test. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι στη πρώτη επιλογή φαίνεται να καταχωρίζονται συσκευασίες των 5 self tests, ενώ χορηγείται ένα και στη δεύτερη επιλογή καταχωρίζεται μεν η μία συσκευασία, αλλά το σύστημα δεν ανανεώνεται, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τα φαρμακεία ακόμη έχουν απόθεμα σε τεστ αυτοδιάγνωσης, ενώ στην πραγματικότητα το έχουν εξαντλήσει, αλλά αδυνατούν να κάνουν νέα παραγγελία από την φαρμακαποθήκη τους».«Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τον αριθμό των self tests που έχουν διατεθεί, όταν η ίδια η πολιτεία δεν έχει φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος καταχώρισής τους», επισημαίνει οΠαράλληλα, τονίζει ότι «για κάθε απόφαση της πολιτείας που αφορά τα φαρμακεία, πριν αυτή ανακοινωθεί, πρέπει να προηγείται συζήτηση με τους εκπροσώπους του κλάδου, οι οποίοι οφείλουν να προστατεύουν τα μέλη τους. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό πολλές αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό και οργάνωση. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τη συμμετοχή μας στις δράσεις της πολιτείας, αλλά αυτή θα πρέπει να γίνεται χωρίς να επιβαρύνει την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων μας».