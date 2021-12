Νέα μέτρα: Δωρεάν self test για όλους τους ενήλικους ενόψει Χριστουγέννων, πότε θα γίνεται η διάθεση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δωρεάνθα μπορεί να προμηθευτεί κάθε ενήλικος, εμβολιασμένος και μη, στο διάστημα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου του 2021 και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου του 2022, προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά του ιού την περίοδο των εορτών,Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.Οπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, από την ερχόμενη Δευτέρα θα διατίθενται δωρεάν self tests για όλους τους ενήλικους πολίτες, ώστε να ελεγχθούν το διάστημα μεταξύ 6 και 12 Δεκεμβρίου.και στοχεύει στο να γίνει η καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα πριν από τα Χριστούγεννα. Θα επαναληφθεί δε την εβδομάδα μετά την Πρωτοχρονιά.Το πρώτο self test θα δοθεί από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ το δεύτερο θα δοθεί από τις 3 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2022. Σημαντικό προς αναφορά είναι το γεγονός πως όλοι οι πολίτες μπορούν να τα προμηθευτούν,ή τις δόσεις εμβολίου που έχουν κάνει.Τα self tests μπορεί να τα προμηθεύεται ο κάθε πολίτηςΗ διάθεση των δωρεάν self tests πρόκειται να βοηθήσει στην ιχνηλάτηση κρουσμάτων, κυρίως ασυμπτωματικών, καθώς διανύουμε μια περίοδο που τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία. Επιπλέον, η νέαδυσχεραίνει την κατάσταση.Την ίδια ώρα ,η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου, παρότρυνε χθες τους πολίτες και κατά τη διάρκεια των γιορτών ναπριν από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε κοινωνική συνάθροιση.