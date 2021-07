Ηπατίτιδα: Στην Ελλάδα 200.000 φορείς ηπατίτιδας Β και 80.000 της C

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με, την ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουνεορτάζεται η 28η Ιουλίου που έχει καθιερωθεί ως. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, εν μέσω της πανδημίας Covid 19, είναι μια ευκαιρία να τονιστεί ότι η ηπατίτιδα δεν μπορεί να περιμένει και το σοβαρό αυτό νόσημα δεν πρέπει, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.Η ιογενής ηπατίτιδα εξακολουθεί να μαστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη και αποτελεί τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας.Στην Ελλάδα,είναι φορείς της ηπατίτιδας Β και 80.000 άτομα της ηπατίτιδας C. Ιδιαίτερο γνώρισμα της χρόνιας ηπατίτιδας είναι ο ασυμπτωματικός χαρακτήρας της, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που έχουν μολυνθεί να μην το γνωρίζουν.Ο εμβολιασμός έναντιέχει συμπεριληφθεί στοτης χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Επιπλέον, η χρήση συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα ιάσιμη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέας γενιάς φάρμακα άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C.. Σήμερα όλοι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα που οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λοίμωξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία τουμέχρι σήμερα έχουν λάβει αγωγή με τα νέα θεραπευτικά σχήματα 11848 άτομα.Στρατηγικός στόχος στη χώρα μας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το έτος 2030 (στρατηγική Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).Η σύσταση αυτή προτείνεται αυτόματα κατά τη συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ σε άτομα αυτών των ηλικιακών ορίων, προκειμένου να εντοπισθούν άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C και δεν το γνωρίζουν.«Η σωστή ενημέρωση αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την εξάλειψη της αδικαιολόγητης ανησυχίας, του φόβου και των προκαταλήψεων που οδηγούν στη συναισθηματική και», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.