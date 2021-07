Κορωνοϊός: Αντίστροφη μέτρηση για τα μέτρα των ανεμβολίαστων – Παράθυρο για νέους περιορισμούς στις μετακινήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ισχύ νόμου έχουν πλέον οι περιορισμοί που τίθενται σε εφαρμογή από αύριο το πρωί και μέχρι τιςγια τους, καθώς το νέο πλαίσιο μέτρων ενθάρρυνσης τουδημοσιεύτηκε χθες και στο ΦΕΚ, αποσαφηνίζοντας επισήμως τις αλλαγές στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, ο οδικός χάρτης για τονπεριλαμβάνει μεταβολές στις, την, την, τονκαι την, ενώ δεν αποκλείεται οι περιορισμοί να ενταθούν ακόμη περισσότερο το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχόμενο το οποίο δεν απέκλεισε ο«Δεν αποκλείω τίποτα γιατί ο μήνας Ιούλιος είναι πολύ κρίσιμος, αν θέλει κάποιος να κάνει τις διακοπές του τον Αύγουστο, έχει μέσα στον Ιούλιο κάθε δυνατότητα να κάνει το εμβόλιο και να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Πέτσας. Η πρόθεση, άλλωστε, της κυβέρνησης να ασκήσει έμμεση πίεση προς τους ανεμβολίαστους επανέρχεται με ιδιαίτερη συχνότητα τις τελευταίες ημέρες, τη στιγμή που «δεν θα πληρώσει το μάρμαρο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι εμβολιασμένη» ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός,σε σημερινή συνέντευξή του. Στην προοπτική αυτή, από αύριο το πρωί, η καθημερινότητα των ανεμβολίαστων πολιτών θα περνά μέσα από τη διεξαγωγή διαδοχικών ελέγχων και διαγνωστικών τεστ, προκειμένου να ενισχυθεί -μέσα από τα «διαδικαστικά εμπόδια»- ο εμβολιαστικός ρυθμός. Μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας εμφανίζουν τα νέα μέτρα στις μετακινήσεις, με πεδίο εφαρμογής τις αεροπορικές, οδικές, αλλά και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.Αναλυτικά, από αύριο,οι μετακινήσεις με αεροπλάνα και πλοία προς τα νησιά προϋποθέτουν για την επιβίβαση ενηλίκων:· πιστοποιητικό εμβολιασμού (με παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)· πιστοποιητικό νόσησης,· αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή· αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες,ενώ συμπληρώνεται και τοαπό κάθε επιβάτη, πριν την επιβίβασή του στα πλοία.Εντός του πλοίου, η πληρότητα στα επιβατηγά θα πρέπει να μην ξεπερνά το 80% της χωρητικότητάς του (και 85% αν υπάρχουν καμπίνες), ενώ σε ποσοστό 50% ανέρχεται η επιτρεπόμενη κάλυψη στο κατάστρωμα. Επιπλέον, οι ανήλικοι 12-17 ετών μπορούν να ταξιδεύουν έχοντας πραγματοποιήσει self-test 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test,Επιβάτες σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test, σε εβδομαδιαία βάση, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Όσοι μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Ειδικά για τις πτήσεις εσωτερικού προς τα νησιά, δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών θα πραγματοποιούνται από τις αστυνομικές αρχές στα κατά τόπους αεροδρόμια, ενώ οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator Form (PLF), η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.Ως προς τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εξακολουθούν τα μέτρα για περιορισμένες πληρότητες προς αποφυγή συνωστισμού, που ανέρχονται σε 65% στα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και 85% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ και τον σιδηρόδρομο. Με την ίδια πληρότητα θα κινούνται και τα τουριστικά λεωφορεία, αλλά και τα λεωφορεία για την ξενάγηση στα μεγάλα αστικά κέντρα.Στο δημόσιο τομέα εξακολουθεί το μέτρο της εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού (με αναλογία 1 άτομο ανά 16τμ), ενώ παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε εξωτερικό χώρο, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αποστάσεων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε self test μια φορά την εβδομάδα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως και οι στρατιωτικοί δικαστές.Υπενθυμίζεται ότι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα υποχρεούνται σε self test έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που προσέρχονται στην εργασία τους με φυσική παρουσία. Επιπλέον, σταθερή παραμένει η υποχρέωση των ανεμβολίαστων εργαζόμενων για τη διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον τόπο εργασίας, το οποίο θα ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.Το ίδιο σύστημα εισόδου παγιώνεται και για την προσέλευση στο σινεμά, αφού κατά την είσοδο θα απαιτείται:•πιστοποιητικό εμβολιασμού (με παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)•πιστοποιητικό νόσησης,•αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή•αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες πριν την προβολή,αλλά και με self test εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής.Σε λειτουργία παραμένουν μόνο τα ανοιχτά (υπαίθρια) κέντρα διασκέδασης, τα οποία επανεκκίνησαν στις 2 Ιουλίου, εφόσον περιορίσουν την πληρότητά τους στο 25%, με τους πελάτες να επιδεικνύουν κατά την είσοδο:•πιστοποιητικό εμβολιασμού (με παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)•πιστοποιητικό νόσησης ή•βεβαίωση αρνητικού rapid test εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης.Στο νέο πλαίσιο, παραμένουν η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό, όσο και από τους θαμώνες, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά τραπέζι.Με πληρότητα 50% θα λειτουργούν και οι αθλητικοί χώροι, στους οποίους η είσοδος θα επιτρέπεται με:· πιστοποιητικό εμβολιασμού ή· πιστοποιητικό νόσησης· αρνητικό αποτέλεσμα self-test εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα.Πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους, ωστόσο, θα λαμβάνουν χώρα τα πανηγύρια μόνο σε εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές που το ποσοστό του εμβολιασμού του πληθυσμού 14 ημέρες μετά από τηνΣτο εξής η συγκεκριμένη μορφή ψυγαγωγίας (κορυφαία στις νεαρές ηλικίες) θα είναι προσβάσιμη εφόσον στην είσοδο επιδεικνύεται πιστοποιητικό νόσησης ή έχουν αρνητικόή έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση του εμβολίου.