Ο εκδότης του «Πρώτου ΘΕΜΑτος», Τάσος Καραμήτσος, υποδέχτηκε και συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο «Συνέδριο ygeiamou: Το Σύστημα Υγείας στην COVID-19 και στη μετά COVID-19 εποχή».

Το συνέδριο





Το «» και το ιατρικό siteδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα «».Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο ξενοδοχείο Athens Hilton και έχουν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους ο, στελέχη της κυβέρνησης, οι επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και στελέχη επιχειρήσεων με δραστηριότητα στον κλάδο του Φαρμάκου και της Ασφάλισης.. Η κυρία Μπιμπή έθεσε τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου, χαιρέτισε την παρουσία του πρωθυπουργού, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, αλλά και των διακεκριμένων επιστημόνων και των κυβερνητικών στελεχών που δίνουν το παρών στο συνέδριο.Ακολούθως, ο διευθυντής του Πρώτου ΘΕΜΑτος,σημείωσε ότι το Θέμα μπαίνει στον, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει συνδετήριο ιστό με την κοινωνία. Αφετηρία ένα γεγονός κοσμοιστορικής σημασίας που θα αποτελέσει καταλύτη σε πολλούς τομείς. Στόχος να αναδειχθούν λάθη που έγιναν στη διάρκεια της πανδημίας, να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική, αλλά να δούμε και τι μένει. Χάθηκαν, είπε, πολλοί άνθρωποι, για να αγνοήσουμε τα μαθήματα που πήραμε από την πανδημία. Την επόμενη φορά πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, ό,τι έγινε, μπορεί να ξαναγίνει. Είναι ώρα να οργανωθούμε. Πώς θα συνεργασθούν ιδιωτικός και δημόσιος τομέας: Μπορεί η Πολιτεία να συντηρεί σε βάθος χρόνου ένα σύστημα υγείας προσαρμοσμένο σε συνθήκες πανδημίας; Εκτός από την υγεία έχουμε και την οικονομία.ως πρώτης τάξης ευκαιρία για να γίνει αποτίμηση των επιδόσεων του συστήματος υγείας και να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση, βάση για το νέο σύστημα υγείας. «Η πανδημία χτύπησε ένα ΕΣΥ που βγήκε από τη δεκατή κρίση με σημαντικές αδυναμίες στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.Και πρόσθεσε: «Οι εντατικολόγοι μας εδώ και χρόνια διαπίστωναν ότι οι αντοχές του συστήματος δεν επαρκούσαν. Προχωρήσαμε σε ενίσχυση του συστήματος με έκτακτο προσωπικό, μέρος του οποίου θα μονιμοποιηθεί. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ψηφιακό άλμα. Η ταχύτητα στους εμβολιασμούς δείχνει ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει πολύπλοκους μηχανισμούς».Πιο ειδικά όσον αφορά την πορεία των εμβολιασμών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η επιχείρηση Ελευθερία αγκαλιάστηκε από τόσο μεγάλη θέρμη και από τους πολίτες και εκείνους που τη στελεχώνουν. Αποδείξαμε ότι μπορούμε ως κράτος να σχεδιάσουμε και να φέρουμε εις πέρας αυτον τον σχεδιασμό».«Κάναμε βήματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα σε συνθήκες δύσκολες. Είναι πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα και πρέπει να αξιολογηθεί πώς δούλεψαν μαζί κράτος και ιδιωτικός τομέας. Το σύστημα υγείας πρέπει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο κρατικό, αλλά ποιοτικό», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Στην κρίση του κόβιντ αναδείχθηκαν και παθογένειες του ΕΣΥ που έχουμε υποχρέωση να μην κρύψουμε».«Τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της επόμενης μέρας και το σύστημα πρωτοβάθμιας πρέπει να χτισθεί. Τα μεγάλα προβλήματα τα είχαμε σε περιφερειακά νοσοκομεία» αναγνώρισε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Χρειαζόμαστε έναν νέο χάρτη στην περίθαλψη, να ξέρουμε τις δυνατότητες κάθε νοσοκομείου. Είναι αδιανόητο να έχουμε δύο νοσοκομεία σε μικρή απόσταση και να αποδεικνύεται ότι και τα δύο είναι προβληματικά».Από την πλευρά της η κυρίαεπισήμανε ότι σκοπός ενός συστήματος υγείας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και η φροντίδα των ανθρώπων. Αφού αναφέρθηκε στα αριθμητικα δεδομένα του ΕΣΥ, επισήμανε ότι το μεγάλο πρόβλημα τουείναι αφενός η γήρανση του προσωπικού του, αλλά και η διαρροή νέων γιατρών προς το εξωτερικό. Η σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχολησης θα πρέπει να ισχύει, είπε, μόνο για τους διευθυντές- συντονιστές. Για τους υπολοιπους θα έπρεπε να παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης και σε άλλα νοσοκομεία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μονο αριθμητικά, αλλά και στο επίπεδο της συνεχούς επιμόρφωσης. Παρότι λείπουν στην Ελλάδα πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό και ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες εισαγωγές στις νοσηλευτικές και όχι στις ιατρικές σχολές.«Απαιτείται αναδιάρθρωση του νοσοκομειακού χάρτη, αλλά και εγκαθίδρυση συστήματος ελέγχου μέσω της, καταγραφής και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας. Πριν από τηνο αριθμός των κλινών ήταν εξαιρετικά μικρός. Καταφέραμε να φτάσουμε κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο -περίπου 11-12 κλίνες ανά 100.000 πληθυσμό από 6 που είχαμε προ της πανδημίας. Πρέπει να μειώνουμε τον κίνδυνο μόλυνσης, αφού αν ένας ασθενής υποστεί λοίμωξη, τότε το κόστος αυξάνεται τρεις φορές. Το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτών, είναι πρόβλημα και η αναλογία νοσηλευτών/ κλίνες ΜΕΘ, που παραμένει απαράδεκτα χαμηλή σε σχέση με τα διεθνή στάνταρτς. Η ΜΕΘ δεν είναι χώρος για να μπει ο ασθενής και να πεθάνει, αλλά να επιστρέψει στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε σχεδιασμό με διάρκεια. Εχουμε ανάγκη οργάνωσης, αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πρέπει να δεχθούμε την αξιολόγηση, είναι σημαντικό όλοι να αξιολογηθούμε. Σε κανονικές, αλλά και σε περιόδους κρίσης χρειάζεται αύξηση ανθρωπίνου δυναμικού, συνεχής εκπαίδευση, αύξηση κλινών ΜΕΘ και εκσυγχρονισμό δομών και εξοπλισμού».O πρωθυπουργός σημείωσε ακολούθως ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μια σειρά από έργα, ασφαλώς, είπε, χρειαζόμαστε και νέα νοσοκομεία, αλλά απαιτείται και ψηφιακός ανασχηματισμός. Οι πόροι αφορούν υποδομές και τον τρόπο οργάνωσης του νοσοκομείου. Εχουμε ένα σύστημα υγείας που είναι νοσοκομειοκεντρικό. Αυτό πρέπει να αλλάξει: Επενδύοντας στην πρόληψη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού και τις μισθλογικής ανταμοιβής είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, είναι ένα ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν μιλάμε για το ΕΣΥ πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και τον ΕΟΠΥΥ, αφού εν τέλει θέλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας σε ανταγωνιστικό κόστος, δεν είναι ανάγκη όλες οι υπηρεσίες υγείας να παρέχονται από το κράτος.Η κυρία Κοτανίδου επισήμανε ότι θα πρέπει να στελεχωθούν τα κρεβάτια που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, αφού οι ανάγκες στη συνέχεια θα είναι διαφορετικές.Απαντώντας στην ερώτηση του διευθυντή του Πρώτου ΘΕΜΑτος Μπάμπη Κούτρα για τις δυνατότητες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και ιδιωτικής υγείας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε πολύ δυναμική εγχώρια φαρμακοβιομηχανία που η κυβέρνηση ενισχύει με μια σειρά μέτρα, Θέλουμε, είπε, να δούμε πώς θα γίνει φορέας ανάπτυξης για το μέλλον. Το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας έχει μπει για τα καλά στον ευρωπαϊκό διάλογο.Να μην ξεχάσουμε τον παραμελημένο ασθενή στη χώρα μας, που είναι η ψυχική υγεία. Ξέρουμε ότι οι ασθένειες του μέλλοντος δεν θα είναι ίδιες κατ' ανάγκη με εκείνες του παρελθόντος. Εχουμε συγκροτημένο σχέδιο και καλή ομάδα που δουλεύει τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Και ένα ζήτημα είναι να μιλήσουμε ανοιχτά και δημόσια για ένα ζήτημα που ήταν ταμπού.Η κυρία Κοτανίδου επέδωσε στον πρωθυπουργό έκδοση-λεύκωμα για τα 140 χρόνια του Ευαγγελισμού.Με αντικείμενο «Αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα Υγείας: Οι προτεινόμενες λύσεις» συζήτησαν στο συνέδριο του ygeiamou o υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, η Agata Jakoncic πρόεδρος της PhRMA innovation Forum Greeece, ο Θεόδωρος Τρύφων πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας και ο κ. Γιάννης Βάλβης, consulting partner & Life Sciences & Healthcare Leader Deloitte Ελλάδας. Συντονίζει η δημοσιογράφος Παναγιώτα Καρλατήρα.Τον λόγο πήρε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με αντικείμενο της ομιλίας του τις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας. «Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής» είπε. «Προσυπογράφω τα όσα είπε ο πρωθυπουργός και το όραμά του για την υγεία. Δεν θα υπήρχε δυνατότητα να γίνει αυτό το συνέδριο αν δικαιώνονταν όσοι έλεγαν ότι το ΕΣΥ θα κατέρρεε. Είχαν βάση αυτά που λέγανε; Ναι, Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο στο ύψος των περιστάσεων, είναι φτιαγμένο να υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και κυρίως εκείνους που δεν μπορούν ή δεν έχουν. Το ΕΣΥ άντεξε με 10.000 υγειονομικούς που προστέθηκαν στο σύστημα αυτούς τους μήνες, έγιναν υποδομές, η προσπάθεια είχε ξεκινήσει και από το να έχουμε μάσκες, που άλλοι δεν το κατάφεραν, να έχουμε τον εξοπλισμό καίτοι όχι η πιο ισχυρή και πλούσια χώρα στον κόσμο. Φτιάξαμε νέες ΜΕΘ με προσωπικό, εξοπλισμό και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα που έφτασε να εφημερεύει μαζί μας, όταν πάλι κάποιοι στοιχημάτιζαν ότι δεν θα τα καταφέρναμε. Κουλτούρα συνεργασίας έγινε, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου υγειονομικού χάρτη στη χώρα».«Πήραμε εύσημα από τον ΠΟΥ και τον Χανς Κλούγκε για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας» συνέχισε ο κ. Κικίλιας. «Κάποιοι αμφισβήτησαν αν μπορούμε να οργανώσουμε σωστά τους εμβολιασμούς στη χώρα. Ξεκινήσαμε με 50 εμβολιασμούς την ημέρα, υπήρχε αμφιβολία ακόμη και για το αν θα έρθουν τα εμβόλια. Προφανώς έγιναν όλα, φτάσαμε να εμβολιάζουμε πάνω από 100.000 συμπολίτες μας την ημέρα με άριστο τρόπο. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις επαφές του δημοσίου με τον πολίτη. Παραλάβαμε το claw back στα 700 εκατ και φέτος μετά από πέντε χρόνια θα μειωθεί. Ερχεται σε ισορροπία η αγορά, είναι ευχαριστημένοι όλοι οι παίκτες: παροχή φθηνού φαρμάκου, χωρίς επιβάρυνση των πολιτών, με αύξηση των κωδικών για το φάρμακο και με τη δυνατότητα να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος και να πείθονται οι επιχειρήσεις με μια σειρά μέτρων».«Ο στόχος του μέλλοντος είναι να γίνουν οργανισμοί όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ποιος θα είναι ο χάρτης της υγείας στο μέλλον; Είναι η περίθαλψη το πρώτο στο μυαλό μας. Το πρώτο βήμα είναι η δημόσια υγεία, κάναμε ρεμπράντινγκ στον ΕΟΔΥ, κοστολογήσαμε το πρόγραμμα Δοξιάδης για όλους, σε κάθε ηλικιακή ομάδα: Παράδειγμα, μαστογραφία στις γυναίκες, PSA για τους άνδρες, 1 δισ. τα επόμενα πέντε χρόνια εξασφαλισμένα, για τις εξετάσεις πρόληψης».«Δεύτερο βήμα: μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν. Προχωράμε σε διασύνδεση των υφιστάμενων δομών και υποδομών, διασύνδεση των οικογενειακών γιατρών με τον ΕΟΠΠΥΥ. Ο χάρτης υγείας πρέπει να αναδιοργανωθεί, υπάρχουν εργαλεία από το ταμείο ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Χρόνος δεν υπάρχουν, πρέπει να τρέξουμε μπροστά στον χρόνο. Είναι διαφορετικές οι ιδιαιτερότητες κάθε υγειονομικής περιφέρειας, άλλες ανάγκες των νησιών, άλλες π.χ. στη Βόρεια Ελλάδα. Για μας είναι ζητούμενο όταν ο πληθυσμός μας γηράσκει, είναι σημαντικό το κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας, αφού οι Ελληνες ζούν τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής τους με υποκείμενα νοσήματα. Μιλάμε για κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, κέντρα φροντίδας ανάμεσα στο νοσοκομείο και το σπίτι, για παροχώ φροντίδας τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους. Μιλάμε για ασθένειες όπως κακοήθειες, αλλά και καρδιαγγειακά και άνοιες, αλτσχάιμερ κλπ».«Μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίζουμε και τις συνέπειες στην ψυχολογία των ασθενών. Για παράδειγμα να μην είναι μαζί στον Αγιο Σάββα μια νέα κοπέλα με καρκίνο στο στήθος με έναν ασθενή τελικού σταδίου. Αναγνωρίζω τις καλές προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν. Για παράδειγμα η εθνική επιτροπή εμβολιασμών, ο διευθυντής της ΥΦΕΤ για τον έλεγχο δαπανών που διόρισε ο κ. Ξανθός. Πιστεύουμε στην ομαδική προσπάθεια, δουλέψαμε με πίεση, αυταπάρνηση και βάλαμε πάνω απ΄όλα τον ασθενή» κατέληξε ο κ. Κικίλιας.Οι προκλήσεις για το ΕΣΥ και την πολιτική υγείας στη μετά covid εποχή ήταν το αντικείμενο της ομιλίας του κ.Ανδρέα Ξανθού, πρώην υπουργού Υγείας και βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ.Οπως είπε η πανδημία άλλαξε πάρα πολλά στην παγκόσμια συλλογική συνείδηση, για το ρόλο των δημόσιων δομών υγείας. Ελπίζω, είπε η κυβέρνηση με βάση αυτή την εμπειρία να έχει αναθεωρήσει προσεγγίσεις επικριτικές για τις δημόσιες δομές υγείας και το μότο «άλλο δημόσιο, άλλο κρατικό». Οι κρατικοί γιατροί, νοσηλευτές σήκωσαν το βάρος της πανδημίας. Αν υπάρχει πράγματι αλλαγή προσέγγισης που λέει ότι η προτεραιότητα είναι το δημόσιο σύστημα υγείας και εκεί πρέπει να υπάρχει πλάνο παρεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα, μπορούμε να συζητήσουμε στοχοθεσία, προτεραιότητες, ανάγκες που ήρθαν στο προσκήνιο με εμφατικό τρόπο: Ελλειμμα στην προνοσοκομειακή οργάνωση των υπηρεσιών, τον οικογενειακό γιατρό, τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση. Πρέπει να δούμε με ειλικρίνεια το ρόλο του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα υπάρξει ενίσχυση, σοβαρό πλάνο για να θωρακισθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με επαρκές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό; Θα υπάρξει σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών για να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα υγείας; Και φυσικά θα υπάρχει πάντα το περιθώριο συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα. Το αποτέλεσμα της πανδημίας είναι οι ανισότητες που έρχονται στο προσκήνιο και απαιτούν για να αντιμετωπισθούν ΄πολιτικές ισότητας. Ο χώρος της υγείας είναι προνομιακό πεδίο για τέτοιες πολιτικές.• Η πανδημία δεν έχει τελειώσει , απαιτείται υγειονομική εγρήγορση , επιτάχυνση των εμβολιασμών με στόχο την πλήρη ανοσοποίηση των ευπαθών ομάδων , αξιόπιστο testing , καλή επιδημιολογική επιτήρηση και συνεχής ενδυνάμωση του ΕΣΥ. Οι κυβερνητικές θριαμβολογίες , οι μεγαλοστομίες και ή αδικαιολόγητη έπαρση, ειδικά μετά από την τραγική διαχείριση στη διάρκεια του 3ου επιδημικού κύματος , στέλνουν λάθος «σήμα» στην κοινωνία.• Το ΕΣΥ έχει υποστεί μεγάλη αποδιοργάνωση στη διάρκεια της πανδημίας και η «επόμενη μέρα» προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη . Η «κοβιντοποίηση» των νοσοκομείων αλλά και της ΠΦΥ έχει δημιουργήσει ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες , γεγονός το οποίο έχει επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες που αναγκάστηκαν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ( «έμμεση» ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ) , αλλά και έχει αυξήσει την «πλεονάζουσα» θνησιμότητα το 2020 κατά 8,4% ή κατά 8405 θανάτους , το 45% των οποίων δεν αποδίδεται στην covid-19( βλ. μελέτη Κονδύλη-Μπένου).• Είναι επείγουσα ανάγκη και σημαντική προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας , η πλήρης αποκατάσταση της τακτικής λειτουργίας όλων των δημόσιων δομών υγείας ( νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας-ΤΟΜΥ- ΠΙ- ΚΨΥ ) . Και , πάνω απ’ όλα , χρειάζεται μια γενναία και μόνιμου χαρακτήρα επένδυση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στο ανθρώπινο δυναμικό του , αναβαθμίζοντας τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής του προσωπικού και βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες νοσηλείας των πολιτών . Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή «παρακαταθήκη» από την πανδημία , που θα ενισχύσει το ηθικό του προσωπικού , θα «θωρακίσει» το ΕΣΥ σε βάθος χρόνου και θα εγγυηθεί την ισότητα και την ποιότητα στη φροντίδα υγείας.• Η καθολική αναγνώριση της αξίας των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας και του ισχυρού Κοινωνικού Κράτους , είναι σίγουρα η πιο σημαντική «παρακαταθήκη» για την «επόμενη μέρα» . Το συχνά λοιδορημένο και συκοφαντημένο ΕΣΥ κέρδισε με το «σπαθί» του την εμπιστοσύνη των πολιτών και την απαίτηση τους για γενναία ενίσχυση με πόρους ( ανθρώπινους και υλικούς) . Αυτή η νέα συνθήκη διευκολύνει τη δημόσια συζήτηση για ένα καθολικό και ισότιμο κατ’ αρχήν , και προφανώς αποδοτικό και βιώσιμο Δημόσιο Σύστημα Υγείας . Με στόχο να καλύψει αξιόπιστα τις νέες υγειονομικές ανάγκες , να αναδιοργανωθεί με επίκεντρο όχι μόνο το νοσοκομείο αλλά και την πρωτοβάθμια και μετανοσοκομειακή φροντίδα και , κυρίως, να ενισχυθεί με επιπλέον πόρους σε σύγκλιση με το μέσο όρο της ΕΕ ( 7% του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες υγείας ).• Το διαχρονικό και διαρθρωτικό έλλειμα του ΕΣΥ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , φάνηκε πολύ έντονα στην πανδημία . Η ανυπαρξία ενός δημόσιου δικτύου δομών και υπηρεσιών ΠΦΥ με επίκεντρο τον οικογενειακό γιατρό , την κοινοτική φροντίδα και την κατ’οίκον παρακολούθηση , επηρέασε αρνητικά την αποτελεσματική προνοσοκομειακή διαχείριση των κρουσμάτων. Η μεταρρύθμιση που προχωρήσαμε με την ίδρυση 127 νέων Τοπικών Μονάδων Υγείας ( ΤΟΜΥ) και την διεπιστημονική ομάδα υγείας( οικογενειακός γιατρός, νοσηλευτής, επισκέπτης υγείας, κοινωνικός λειτουργός ) που παρακολουθεί και συμβουλεύει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς , ήταν καίριο βήμα που έχει αξιολογηθεί θετικά και από τους ωφελούμενους αλλά και από ειδική ομάδα εξωτερικών αξιολογητών . Έμεινε στη μέση γιατί με πολιτική επιλογή «πάγωσε» και εγκαταλείφθηκε εδώ και 2 χρόνια . Τώρα όμως είναι η ώρα να επανεκκινηθεί και να ολοκληρωθεί . Να καλυφθούν οι κενές θέσεις οικογενειακών γιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας , να αναπτυχθούν νέες ΤΟΜΥ και να ενσωματωθούν οργανικά στο ΕΣΥ μαζί με το προσωπικό τους , ως αποκεντρωμένες δομές των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Τα οποία επίσης πρέπει να αναβαθμιστούν και να στελεχωθούν με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων , για να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό «φίλτρο» προς τα νοσοκομεία . Στόχος πρέπει να είναι ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας προσανατολισμένο στην κοινότητα . Είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί την Ισότητα και την Ποιότητα στην Υγεία.• Η διεθνής τάση σήμερα , μετά την εμπειρία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης , είναι η αύξηση των διαθέσιμων πόρων υπέρ της Δημόσιας Υγείας . Άρα δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για να μην δρομολογηθεί μια γενναία και μόνιμου χαρακτήρα «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού , κτιριακών υποδομών και σύγχρονου εξοπλισμού στο ΕΣΥ , με στόχο διευρυμένου φάσματος και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας .Αρκεί η πανδημία να μην αντιμετωπιστεί ως μια «παρένθεση» . Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι η Δημόσια Υγεία αλλά και η δημόσια περίθαλψη, είναι κρίσιμος όρος υγειονομικής ασφάλειας , ισοτιμίας των πολιτών , κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης-ευημερίας για κάθε πολιτισμένη χώρα.Τοκαι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού ήταν το αντικείμενο της εισήγησης της κυρίας, προέδρου της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς.Όπως είπε, η πανδημία COVID-19όλες τις κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας στον προηγμένο δυτικό κόσμο και αποδείχθηκε ότι είχε τραγικές επιπτώσεις.• Στην Ελλάδα και στην παρούσα συγκυρία το υγειονομικό σύστημα, επιβάλλεται να περάσει παρά τις δυσκολίες και την περιπλοκότητα στην «επόμενη ημέρα», με προτεραιότητα ένα νέο σχεδιασμό του ΕΣΥ.• Εδώ δεν χρειαζόμαστε verba δηλαδή λόγια, χρειαζόμαστε facta δηλαδή πράξεις.Οι υπηρεσίες υγείας και κυρίως τα νοσοκομεία επιβαρύνθηκαν και συνεχίζουν να επιβαρύνονται με την αντιμετώπιση και διαχείριση της πανδημίας.• Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα τελευταία 30 χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειές αναδιάταξης και εκσυγχρονισμού αλλά τώρα προέχει να σχεδιαστεί η ολοκλήρωση του. Η πανδημία αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος Υγείας, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά κυρίως σχεδιασμού, καθώς διεύρυνε τις ανισότητες, ωστόσο, παράλληλα, έστειλε το μήνυμα του «ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ».1. Θωράκιση του συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού- να δούμε επιτέλους τι θα γίνει και με τους επικουρικούς γιατρούς, δεν μπορεί να λειτουργούν με συνεχείς ανανεώσεις.2. Αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων.3. Αύξηση κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ.4. Εκσυγχρονισμός των υγειονομικών μονάδων.5. Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.6. Ανάπτυξη και οργάνωση των ΤΕΠ των νοσοκομείων.7. Προγραμματισμός προγραμμάτων πρόληψης θα επιμείνω, είμαστε πίσω. Τα προγράμματα πρόληψης είναι ό,τι πιο σημαντικό.8. Κίνητρα στους νέους γιατρούς για την στελέχωση σε νησιά και περιφέεια. Θα σας θυμίσω ότι ψάχναμε μαζί γιατρό για το νοσοκομείο της Λήμνου, όταν πρωτοαναλάβατε, το νησί ήταν γεμάτο και δεν υπήρχε γιατρός. Πρέπει να είναι μόνιμοι γιατροί.9. Ανάπτυξη ιατρείς για παρακολούθηση ασθενών μετά COVID-19: Πήραν εξιτήρια, αλλά ένα ποσοστό 10% εξακολουθεί να έχει προβλήματα, καρδιολογικά και αναπνευστικά,πρέπει να οργανώσουμε ιατρείς στα νοσοκομεία.10. Κίνητρα για την παραμονή των νέων γιατρών στη χώρα.Η ιδιωτική υγεία χρειάζεται στη χώρα μας,. Να γίνει ανασυγκρότηση του ΕΣΥ με συντονισμένες δράσεις και εργαλεία.Ενα μείγμα ορθολογικής χρηματοδότησης, αλλά και βελτίωση αποτελεσματικότητας σε ένα περιβάλλον βιώσιμο, που τέτοιο θα γίνει αν γίνει προβλέψιμο ζήτησε για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και γενικός διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάς,Τι διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την περίοδο της πανδημίας;Στέκομαι στην υποχρηματοδότηση των συστημάτων υγείας μετά από μια μακρά περίοδο μνημονίων. Ελπίζουμε στο προσεχές διάστημα να προχωρήσει η μεταρρύθμιση για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η πρόληψη είναι ο τομέας που αναδείχθηκε στην πανδημία πόσο μας λείπει.Η COVID-19 ανέδειξε το έλλειμμα στην καινοτομία. Είδαμε τα παγκόσμια επιτεύγματα με τα εμβόλια κατά της COVID-19.Η Ελλάδα έχει κατά κεφαλήν δαπάνη για φάρμακα μικρότερο από νότιες χώρες. Η δημόσια χρηματοδότηση δεν είναι βιώσιμη με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της φαρμακευτικής δαπάνης να καλύπτεται από το σύστημα επιστροφών από τη φαρμακοβιομηχανία είτε πρόκειται για την εξωνοσοκομειακή είτε για ενδονοσομεικαή δαπάνη,.Η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες όπως ένα ιδιαίτερο κονδύλι για τα εμβόλια καθώς και επιπλέον χρηματοδοτήσεις μικρότερου μεγέθους που δυστυχώς δεν αρκούν λόγω της μακράς περιόδου μνημονίων.2000-2003, τι φάρμακα είχαμε τότε και τι εχουμε σήμερα.Η χωρα γερνάει και μικραίνει σύμφωνα με την επίσημή έκθεση της βουλής για το δημογραφικό. Τα νούμερα είναι αδυσώπητα. Ο γηραιότερος πληθυσμός θα αυξάνεται έως το 2050Διαβήτης, παχυσαρκία συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ κάπνισμα έχει μειωθεί. Ειδικά η παχυσαρκία θα πολλαπλασιαστεί αν δεν επενδύσουμε στην πρόληψη.Η πολιτική των επιστροφών 4:35 έχει κινδύνους γιατί ο μηχανισμός έχει μειώσει την κινητοποίηση της πολιτείας για μεταρρυθμίσεις. Π7 πυλώνες δράσεων για την βιώσιμη φαρμακευτική πολιτικήΕπαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης,Αύξηση αποτελεσματικότητας,Αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών,Ενίσχυση πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες,Προώθηση επενδύσεων,Ενίσχυση εποπτείας συστήματος & αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων,Προώθηση ηθικής και κοινωνικής ευθύνηςΑυτό που ζητάμε από την πλευρά μας είναι ένα μίγμα ορθολογικής χρηματοδότησής και έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων μέσα από ένα βιώσιμο περιβάλλον.Στο ζήτημα της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου αναφέρθηκε εκτενώς κατά τη δική της ομιλία, η Πρόεδρος της PhRMA Innovation Forum Greece (PIF) και Managing Director της MSD Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, κυρία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η καινοτομία είναι σημαντική για την επανάσταση στην κοινωνία και την οικονομία.Εξηγώντας την θέση της αυτή, η κυρία Jakoncic αναφέρθηκε στο παράδειγμα του ιού HIV, ο οποίος πριν 30 χρόνια ήταν σαν καταδίκη για τον πάσχοντα, ενώ σήμερα είναι απλά μια χρόνια νόσος. Στο ίδιο πλαίσιο, όταν εμφανίστηκε ο κορωνοϊός, οι φαρμακευτικές εταιρείες ξεκίνησαν να φτιάχνουν εμβόλια, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα χρειάζονταν 10 χρόνια για να δημιουργηθούν. «Η καινοτομία θα συνεχιστεί και μετά την εποχή COVID-19», τόνισε με σιγουριά η κυρία Jakoncic.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προώθηση της δημόσιας υγείας, παραδεχόμενη, βέβαια, πως η αντοχή των συστημάτων σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα δοκιμάστηκε εκτενώς τον τελευταίο χρόνο. «Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν τρόπους να επενδύσουν στην καινοτομία ώστε να μειώσουν τα κόστη και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους», ανέφερε.Επιπλέον, παρέθεσε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα της αξίας της επένδυσης στις νέες τεχνολογίες, όπως η μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου κατά 10% τα τελευταία χρόνια, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. «Οι ασθενείς σήμερα ζουν περισσότερο και καλύτερα, λόγω της καινοτομίας», τόνισε, σημειώνοντας ότι η καινοτομία στον τομέα αυτό είναι κάτι δύσκολο, αν αναλογιστούμε ότι χρειάζονται 10-15 χρόνια για να δημιουργηθούν τα νέα φάρμακα και μετά από 10 χρόνια ερευνών τελικά μόνο ένα στα 10 φάρμακα καταλήγει να φτάσει στην αγορά. «Η ιατρική καινοτομία, όμως, αφορά όλους».Από φαρμακευτικής άποψης, οι διαδικασίες είναι μακροχρόνιες αλλά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της προόδου που έχει συντελεστεί, ο ιατρικός εξοπλισμός είναι τόσο εξελιγμένος που έχει ενισχύσει το επίπεδο διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας, βοηθώντας τους γιατρούς να πάρουν πιο επικαιροποιημένες αποφάσεις και να κάνουν πιο ακριβείς ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις.Τέλος, η κυρία Jakoncic έκανε μια παρουσίαση των συστημάτων υγείας του μέλλοντος, αναδεικνύοντας ένα ασθενο-κεντρικό σύστημα υγείας με υποστήριξη του κόστους, στρωματοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης, σύνδεση των καταναλωτών με παραδοσιακές υπηρεσίες φροντίδας, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και ενσωμάτωση οικιακών, κοντινών στο σπίτι και απομακρυσμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.Στις επιπτώσεις, αλλά και στο ρόλο που καλείται να αναλάβει την επόμενη μέρα της πανδημίας στην Ελλάδα ο κλάδος του φαρμάκου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ELPEN,Οπως σημείωσε υπό προϋποθέσεις,, από το περίπου 25% που καλύπτει σήμερα. Στο κομμάτι των επενδύσεων, το claw back δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμών με επενδύσεις. Κινητοποιήθηκαν 50 επενδυτικά προγράμματα. Ο κλάδος, είπε, έχει δυναμική και δημισουργούνται προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να γίνει κόμβος παραγωγής, αλλά απαιτείται περιβάλλον σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Εχουμε υποβάλει σχέδιο οι ελληνικές βιομηχανίες για νέα 12 νέα εργοστάσια και 29 γραμμές παραγωγής. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας: Πρόσβαση του ασθενούς σε νέα φάρμακα και τα παλιά φάρμακα να καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. Μπορούμε να παράγουμε και να εξάγουμε. Η ελληνική βιομηχανία δείχνει τι σημαίνει ένας δυνατός κλάδος.Η πανδημία ανέδειξε τις δομικές αδυναμίες και τις στρεβλώσεις της φαρμακευτικής πολιτικής οι οποίες οδήγησαν πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στην έντονη εξάρτηση από τις εισαγωγές φαρμάκων από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους, εκτός Ε.Ε. Τα κράτη αυτά βρέθηκαν εκτεθειμένα όταν η πανδημία διέρρηξε τις εφοδιαστικές αλυσίδες με αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις στην εισαγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών. Η χώρα μας δεν αντιμετώπισε προβλήματα επάρκειας/κάλυψης καθώς οι ελληνικές παραγωγικές φαρμακοβιομηχανίες, εξασφάλισαν πλήρη κάλυψη σε περισσότερους από 3 εκατ. ασθενείς κυρίως χρονίων νοσημάτων, ενώ στήριξαν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες με απαραίτητα φάρμακα, ιδιαίτερα κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.Η επόμενη ημέρα – Νέα ευρωπαϊκή φαρμακευτική στρατηγικήΗ επόμενη ημέρα μετά την πανδημία σηματοδοτεί και την αλλαγή προσανατολισμού της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής στρατηγικής. Η νέα ευρωπαϊκή στοχοθεσία εστιάζει:• στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές τρίτων χωρών• στην διασφάλιση συνθηκών επάρκειας στα φάρμακα ιδιαίτερα σε συνθήκες απότομης αύξησης της ζήτησης• στην απρόσκοπτη πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε κάθε απαραίτητη θεραπεία.• στην ενίσχυση του ερευνητικού και παραγωγικού δυναμικού στον τομέα του ΦαρμάκουΟι άξονες της στρατηγικής αυτής αφορούν• στον επαναπατρισμό στο έδαφος της Ευρώπης της παραγωγής φαρμάκων,• στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών περιφερειακών αλυσίδων αξίας και• στην παροχή κινήτρων για την προώθηση της βιοφαρμακευτικής έρευνας.Τι σημαίνει η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ελλάδα;Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που προσπαθούν -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- να καλύψουν το επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας, υλοποιώντας σημαντικά επενδυτικά προγράμματα με στόχο:• την αναβάθμιση/εξειδίκευση των παραγωγικών τους υποδομών• την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.Σημειώνεται ότι η χώρα μας ήδη διαθέτει σήμερα 40 από τα συνολικά 450 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων στην Ευρώπη, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την δημιουργία 12 νέων εργοστασίων, με 29 μονάδες παραγωγής.Η επενδυτική αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται σε αντίξοο περιβάλλον:• Υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης• Υπερφορολόγηση 70% - (φορολογία & υψηλά ποσοστά rebate από 14% έως και 30% & τεράστια clawback).Σημειώνεται ότι μόνο το 2020 η φαρμακοβιομηχανία καλείται να καταβάλει ~1,3 δις. ευρώ σε clawback. Ας αναλογιστούμε τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε, επενδύοντας έστω το 50% του ποσού αυτού.Η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και του RRF- Recovery and Resilience FacilityΤο 2019, δόθηκε η δυνατότητα συμψηφισμού ενός μικρού τμήματος του clawback με επενδύσεις (50 εκατ. ευρώ, ~8% του clawback). Το μέτρο σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς οδήγησε στην κατάθεση 39 επενδυτικών σχεδίων από ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες ύψους 80 εκατ. ευρώ.Το 2020, το ύψος του κινήτρου διπλασιάστηκε και το τελικό ύψος των επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά προγράμματα του κλάδου έχουν μέσο χρόνο υλοποίησης που συχνά ξεπερνά την πενταετία. Με αυτό το δεδομένο, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει το μέτρο του συμψηφισμού στο πλαίσιο του RRF για τα επόμενα χρόνια.Ελληνική φαρμακοβιομηχανία και επενδύσειςΟι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν σημαντικά ποσά κάθε χρόνο, με στόχο την κάλυψη του 70% των αναγκών με φάρμακο που παράγεται στη χώρα μας. Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:• Η επαρκής χρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης• Η επιτάχυνση της εφαρμογής των διαθρωτικών μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης/ κατανάλωσης• Η βιώσιμη αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας βιοφαρμακευτικής τεχνολογίας και των ακριβών θεραπειών που αυξάνουν την δαπάνη.• Η αξιοποίηση των ευκαιριών του Ταμείου Ανάκαμψης και η ενίσχυση των κινήτρων για την διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων από τη φαρμακοβιομηχανία, ανεξάρτητα από τους χωροθετικούς περιορισμούς του Γενικού Απαλλακτικού Κώδικα και με βάση ένα δείκτη Συνολικής Προστιθέμενης Αξίας.H αξιοποίηση του momentum της Επόμενης Ημέρας και οι ευκαιρίες του RRF επιτρέπουν:• Την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανταποδοτικότητας για κάθε ευρώ που η χώρα μας δαπανά για φάρμακα.• Την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικά, οικονομικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα ελληνικής παραγωγής.• Την παραγωγή εξοικονομήσεων και τη δημιουργία του απαραίτητου χρηματοδοτικού χώρου για την αποζημίωση των νέων φαρμακευτικών θεραπειών.• Την σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο φαρμακευτικής έρευνας και παραγωγής.Η περίπτωση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, είναι απτή απόδειξη της ύπαρξης μιας Ελλάδας που δραστηριοποιείται με εξωστρέφεια, συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις και επιμένει να ερευνά και να καινοτομεί.Στις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αναφέρθηκε ο Consulting Partner & Life Sciences & Healthcare Leader Deloitte Ελλάδος,. Ο κ. Βαλβής εξήγησε πως η σχέση δημόσιων - ιδιωτικών δομών δεν έχει βαθιά προϊστορία, ξεκινά, όμως, μια σειρά πρωτοβουλιών που τη θέτουν σε νέες βάσεις. Για παράδειγμα, ο ιδιωτικός τομέας διέθεσε απλές και κλίνες ΜΕΘ, αλλά και πλήρεις δομές για αποκλειστική χρήση COVD-19, ενώ καταγράφηκε και η εθελοντική προσφορά ιδιωτικών γιατρών και νοσηλευτών με συμβολική και ουσιαστική αξία.Επιπλέον, ιδιαίτερος ήταν ο ρόλος των ιδιωτικών δομών στους διαγνωστικούς ελέγχους, παρέχοντας περισσότερες επιλογές ως προς την εξέταση των πολιτών, αλλά και επέκταση χωρητικότητας εμβολιαστικού προγράμματος με προσθήκη ιδιωτικών δομών.«Όταν ο στόχος είναι κοινός υπάρχει χώρος και προϋποθέσεις για συνέργεια», υπογράμμισε ο κ., παρουσιάζοντας στη συνέχεια το μοντέλο συνεργασίας καταδεικνύει τις δυνατότητες για συνέργειες προς όφελος του ασθενούς:• Διάθεση κλινών και κλινικών.• Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού.• Ευελιξία με κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών ιδιωτών και επιχειρήσεων, παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, πυκνό δίκτυο, άμεση εξυπηρέτηση.• Η υγεία μεταβαίνει προς ένα μοντέλο που θέτει τον Ασθενή στο επίκεντρο.• Δομικές αδυναμίες της χώρας μας: πολύ υψηλές δαπάνες, μη καλυπτόμενες ανάγκεςΣτη συνέχεια, ο κ.ανέλυσε την προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την επόμενη ημέρα, λέγοντας πως το τελευταίο διάστημα υλοποιούνται σημαντικές δράσεις μετασχηματισμού και προετοιμασίας της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικά:• Χάρτης Υγείας• Κεντρικοποίηση Προμηθειών (ΕΚΑΠΥ)• Αξιολόγηση Νοσοκομείων (ΟΔΙΠΥ)• Εφαρμογή των DRG(KETEKNY)• Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΜε βάση την εμπειρία της πανδημίας, το Εθνικό Σύστημαγια την περαιτέρω συνεργασία του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.Με αντικείμενο την αξία του Δημοσίου Συστήματος Υγείας συζήτησαν στο συνέδριο τουη πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κυρίαμε τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος του Πρώτου ΘΕΜΑτος,Η αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής μίλησε για την ανάγκη σημαντικών αλλαγών που θα καλύπτουν τηκαι έδωσε έμφαση στην ανάλυση των προτάσεων για το πεδίο της πρόληψης. Η κυρία Γεννηματά αναφέρθηκε στο αποτύπωμα της πανδημίας και στην προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την επόμενη μέρα της επιδημιολογικής κρίσης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της κατάστασης, το άνοιγμα δραστηριοτήτων και το εμβολιαστικό πλάνο και περιέγραψε τις προτεραιότητες που θέτει το ΚΙΝΑΛ για την ενίσχυση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας.«Συζητούμε σήμερα για το ΕΣΥ ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην κρίση. Η πανδημία είναι ακόμα εδώ παρά την εικόνα και τον εφησυχασμό που δημιουργεί η Κυβέρνηση.Απελευθερώνονται δραστηριότητες σταδιακά. Η απόφαση δεν στηρίχθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν ήταν καλύτερα ή επειδή παρουσίασε ένα σχέδιο η κυβέρνηση, που σημαίνει ότι ανοίγουμε με ασφάλεια, όπως το ζητούσαμε εμείς από το Νοέμβριο και δεν μας άκουσε.Αλλά επειδή η Κυβέρνηση, με το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη, εξάντλησε την υπομονή της ελληνικής κοινωνίας και την αντοχή της ελληνικής οικονομίας.Η κυβέρνηση παραιτήθηκε ουσιαστικά από την ευθύνη που έχει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και τη μετέθεσε στον ελληνικό λαό, λέγοντας του ότι όλα είναι θέμα ατομικής ευθύνης, πάρτε το self test και βγάλτε τα πέρα.Τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού παραμένουν από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες άνω των 60 ετών. Επίσης η χώρα μας είναι από τον Φεβρουάριο μέσα στις 20 χώρες με τους περισσότερους θανάτους σε αναλόγια με τον πληθυσμό.Εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας και άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ. Με ενιαίο συντονιστικό κέντρο και ένταξη σε αυτό όλων των δομών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των στρατιωτικών νοσοκομείων. Με τη δημιουργία της Πρώτης Γραμμής με κινητά συνεργεία της ΠΦΥ για επισκέψεις στο σπίτι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.Για να φθάσουμε στην «ελευθερία», χρειάζεται προσοχή, συστηματική επιτήρηση-έλεγχοι παντού με ευθύνη του κράτους για την εφαρμογή των μέτρων.Βάρος στον εμβολιασμό του πληθυσμού, στους ηλικιωμένους, στους υγειονομικούς και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Να μην επαναληφθούν τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς.Η αξία του ΕΣΥ στην πανδημίαΜέσα στην πανδημία αναδείχθηκε ιδιαίτερα η αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.Προστάτης και στήριγμα όλων μας .Αισθανόμαστε υπερήφανοι και δικαιωμένοι. To ΕΣΥ φέρει την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚΕίναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που σχεδίασε και υλοποίησε η παράταξή μας που άντεξε στο χρόνο. Παρά την αμφισβήτηση που δέχθηκε από την αρχή και τον πόλεμο που ακολούθησε.Κάθε φορά που μιλώ για το ΕΣΥ είμαι συναισθηματικά φορτισμένη, δεν το κρύβω. Έζησα τον αγώνα και την αγωνία του πατέρα μου, του Γιώργου Γεννηματά, να στήσει το ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας, τη μάχη του κατά ιδιωτικών συμφερόντων που πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν .Η κυβέρνηση δεν στήριξε το ΕΣΥ και τους ανθρώπους τουΤο ΕΣΥ κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απαξιωμένο, φτηνό προνοιακό σύστημα. Ένα σύστημα με κακοπληρωμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαλυμένες υποδομές. Σύμφωνα δε με την τελευταία έκθεση της; Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της Υγείας. Τα στοιχεία δείχνουν σοβαρές ελλείψεις στη στελέχωση μονάδων ΠΦΥ, την επείγουσα φροντίδα, την εντατικολογία και τη γηριατρική σε αντίθεση με την υπερπληθώρα επαγγελματιών σε άλλες ειδικότητες. Βασικές προτεραιότητες είναι η εξάλειψη εμποδίων στην πρόσβαση, η καθολική υγειονομική κάλυψη και η ενίσχυση της ΠΦΥ.Βασικό χαρακτηριστικό η ανισοκατανομή προσωπικού και τα μεγάλα κενά στη στελέχωση τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Χρειάζεται επίσης χαρτογράφηση του μεγάλου ιδιωτικού τομέαΠίσω από τα μεγάλα λόγια του Πρωθυπουργού για το ΕΣΥ εν μέσω καραντίνας, η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ δεν έχει εγκαταλείψει τον σχεδιασμό της να τεμαχίσει το ΕΣΥ και να το παραδώσει σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.Δεν είναι τυχαίο ότι παρά τις μεγάλες ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας και την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση δεν το στήριξε αποτελεσματικά. Ούτε όσον αφορά τις κλίνες ΜΕΘ, οι νέες έγιναν από δωρεές, ούτε τις υποδομές συνολικότερα και βέβαια τίποτα δεν για το προσωπικό. Ούτε μόνιμες προσλήψεις, ούτε έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους. Στοιχειώδης υποχρέωση η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και μονιμοποίηση των επικουρικών.Η Κυβέρνηση αρκέστηκε στο χειροκρότημα.Το ΕΣΥ έφτασε στα όρια του. Τα Νοσοκομεία στο κόκκινο. Διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στους διαδρόμους. Ελλείψεις σε ειδικούς γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολόγους. Ελλείψεις σε οξυγόνο και μέσα.Για τις ανάγκες του COVID-19 επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη προσλήφθηκαν μόλις 430 μόνιμοι γιατροί και 3.500 επικουρικοί υγειονομικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες.Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να υποχρηματοδοτει το ΕΣΥΑπό το 7,2% του ΑΕΠ το 2010, πέσαμε στο 5% σήμερα.Η επιχορήγηση των Νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 860 εκατομμύρια από το 2015 ως σήμερα.Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή η δυνατότητα χρηματοδότησης των αλλαγών, μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων.Όμως η Κυβέρνηση κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.Στο σχέδιο της για την αξιοποίηση των πόρων διαθέτει 317 εκατομμύρια ευρώ μόνο, για τα 120 Νοσοκομεία του ΕΣΥ και για 6 χρόνια. Για την ΠΦΥ 273 εκ. για το ίδιο χρονικό διάστημα. Πόροι ανεπαρκείς που δεν φτάνουν για μια ουσιαστική τομή. Είναι μια ιδεοληπτική, συντηρητική λογική.Το έργο του ΠΑΣΟΚ , η απαξίωση του ΕΣΥ από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.Είναι η ίδια λογική που δημιούργησε την απαίτηση και ανάγκη για αλλαγή τη δεκαετία του 80.Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ άλλαξαν τον χάρτη της υγείας. Οι υποδομές με νοσοκομεία και κέντρα υγείας έφτασαν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ κάθε πολίτης απέκτησε την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας.Στην πορεία του χρόνου με πράξεις και παραλήψεις των Κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, το Ε.Σ.Υ απαξιώθηκε.Ιδιαίτερα η Κυβέρνηση Καραμανλή το 2004-09, εγκατέλειψε ουσιαστικά το σύστημα, άφησε χρέη 6,9 δις ευρώ, ενώ η σπατάλη δις ευρώ στα φάρμακα και στο υγειονομικό υλικό έφθασε σε δυσθεώρητα ύψη, γεγονός που συνέβαλε στον εκτροχιασμό της οικονομίας.Την κατάσταση αυτή επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε την περίοδο 2009-2012 με σημαντικές παρεμβάσεις. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έγιναν τότε.Οι κυβερνήσεις Τσίπρα άφησαν το ΕΣΥ αβοήθητο με υποχρηματοδότηση και διαρκείς διακηρύξεις για προσλήψεις που ποτέ δεν έγιναν.Το Ε.Σ.Υ. οδηγήθηκε σε υποστελέχωση, ενώ η πελατειακή λειτουργία κατέλαβε χώρο έναντι της αξίας της υγείας ως δημόσιου αγαθού.Η αναγέννηση του ΕΣΥ/ οι προτάσεις μαςΤο ΕΣΥ δεν έτυχε, πέτυχε, μια ριζοσπαστική αλλαγή που έκανε ένα όραμα πραγματικότητα.Είναι και παραμένει πάντα η κεντρική πολιτική επιλογή μας, κόντρα σε αυτούς που το διέλυσαν και ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα σήμερα για να καλύψουν τις ευθύνες τους.ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ με βάση τις εξελίξεις και τις νέες ανάγκες ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ στη ψηφιακή εποχή.Γι’ αυτό και προτείνουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας.Ένα σύστημα που δίνει βάρος στην πρόληψη. Γιατί σήμερα εστιάζει στην αντιμετώπιση της ασθένειας και όχι στην προαγωγή της υγείας.Που μπορεί να προστατέψει τη Δημόσια υγεία από κάθε είδους επιδημία.Που εξασφαλίζει πρόσβαση, για όλους τους πολίτες, καλύπτει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τους χρόνια πάσχοντες.Που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία και την καινοτομίαΜε ειδικές ρυθμίσεις για απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.Ένα σύστημα που εξασφαλίζει σε κάθε μονάδα υγείας και γιατρό του συστήματος όπου κι αν βρίσκεται ότι έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες για εξετάσεις, πληροφορίες, θεραπείεςΈνα σύστημα που εξασφαλίζει τη διασύνδεση των διαφόρων επιπέδων των μονάδων υγείας και αξιοποιεί την τηλεϊατρική.Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, ενδεικτικά αναφέρω:1ον Σύγχρονες, αναβαθμισμένες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Σε κάθε Περιφέρεια μια ειδική υπηρεσία δημόσιας Υγείας-κοινωνικής ιατρικής, θα ενισχύσει την βιοασφάλεια, την θωράκιση μας από μεταδοτικά νοσήματα, μέσω της κατάλληλης επιδημιολογικής επιτήρησης.2ον Ενιαίο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό δημόσια εποπτεία και έλεγχο. Θα φθάνει στο σπίτι μας με κινητά συνεργεία όταν έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού.3ον Σύγχρονα λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία με ολοήμερη λειτουργία ιδίως στους επεμβατικούς τομείς και με επαρκή αριθμό ΜΕΘ. Με αξιοκρατικά επιλεγμένες Διοικήσεις, επαρκή αριθμό προσωπικού, και χωροταξική ανακατανομή με βάση τις νέες πληθυσμιακές ανάγκες.4ον Ο ασθενής θα έχει τον ψηφιακό του φάκελο. Ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και αρχείων, των Νοσοκομείων μεταξύ τους, αλλά και με τους οικογενειακούς γιατρούς.5ον Δημιουργία Κέντρων Χρόνιων παθήσεων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, θα αντιμετωπίζονται από ειδικά κέντρα, με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.Κέντρα που θα εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση, συνεχή παρακολούθηση, αξιοπρεπείς συνθήκες θεραπείας.6ον Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. Με σύγχρονα οργανογράμματα, κάλυψη των κενών, εκπαίδευση, και αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών ώστε να προσελκύεται έμπειρο προσωπικό υψηλών προδιαγραφών.7ον Η υγεία στα νησιά Ένας πολυδύναμος φορέας τηλεϊατρικής στην Αττική, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες-και όλες τις ειδικότητες, με δυνατότητα επικοινωνίας 24 ώρες το 24ωρο.Ισχυρά κίνητρα για τους γιατρούς που θα έρθουν στο ΕΣΥ στα μικρά νησιά, με δυνατότητα και για πλήρη, αλλά όχι αποκλειστική απασχόληση.Σύγχρονο σύστημα μεταφοράς των ασθενών.8ον Νέα φαρμακευτική πολιτική. Ο πολίτης θα γνωρίζει ότι θα έχει δωρεάν εμβόλια για την αντιμετώπιση κάθε νέας απειλής.Και μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκου για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, άνεργους.Εμείς έχουμε προτείνει την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης στο 6% του ΑΕΠ και τον Ενιαίο Προγραμματισμό των πόρων από όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την υγεία.Από Προϋπολογισμό, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά και από Ιδιωτικές δωρεές που πρέπει να εντάσσονται στον προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών-Όταν πρόκειται για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία του ανθρώπου, δεν αρκούν οι συγκρίσεις, οι βελτιώσεις και τα άλματα που έγιναν σ’ αυτό το χώρο για να κερδίσεις απλά μια μάχη στη Βουλή.Απαιτείται με αίσθημα ευθύνης να δώσουμε τις προοπτικές, να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να προδιαγράψουμε τις βελτιώσεις που θα κατοχυρώσουν την ολοκλήρωση και πλήρη ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.Και σε αυτή την ώρα ευθύνης βρισκόμαστε».Ερωτηθείσα για τηνκαι το πώς θα γίνει κατεύθυνση προς τις δομές της πρωτοβάθμιας αντί για τα νοσοκομεία, η κυρία Γεννηματά, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει δίκτυο, που να αντιμετωπίζουν ενιαία τα ζητήματα που υπάρχουν. Αν κεντρικά ένα σύστημα εντοπίσει τις δυνατότητες κάθε δομής και το επικοινωνήσει με τους πολίτες, χωρίς να αποκλεισθούν δομές, τότε μπορεί να λειτουργήσει. Τα νοσοκομεία και δη οι ναυαρχίδες του συστήματος δεν μπορεί να αποδυναμώνονται από τον ιδιωτικό τομέα, αν το δημόσιο δεν έχει μηχανήματα, να τα πάρει. Αν ισχυροποιηθεί ο δημόσιος τομέας της υγείας, τότε θα είναι συμπληρωματικός ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, που σε περιπτώσεις όπως της πανδημίας, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να εξαιρείται και η κυβέρνηση κράτησε ενα χρόνο εκτός τα ιδιωτικά νοσοκομεία.Στιςπου ανέδειξε η πανδημία σε όλο τον κόσμο, αλλά και τα βήματα που απαιτείται να γίνουν προκειμένου νααναφέρθηκε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, καθηγητής, στη συζήτηση με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κυρία Φώφη Γεννηματά στοεπισήμανε ότι σε διεθνές επίπεδοεπιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων, ώστε να υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση για την επερχόμενη πανδημία. Αφού τόνισε τη συμβολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και των κλινικών του στη νοσηλεία των ασθενών covid, ο κ.Δημόπουλος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του συστήματος υγείας στο εξής, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την ανάγκη στελέχωσης των μονάδων του, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του ΕΣΥ.Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο, κατέθεσεγια την αναβάθμιση των νοσοκομείων, την ενίσχυσή τους σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και τη γεννέα χρηματοδότηση του συστήματος δημόσιας υγείας.Κάλεσε δε να δούμε μήπως έχει έρθει η ώρα να υπάρξει αλληλοεπικοινωνία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με τη δυνατότητα των γιατρών ιδιωτικών νοσοκομείων να παρέχουν υπηρεσίες και στον δημόσιο τομέα. Θα μπορούσε για παράδειγμα, εξετάσεις που δεν είναι συχνές, να γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς μετακύλιση του κόστους στον ασθενή.Η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε και αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τα δημόσια συστήματα υγείας, αναδεικνύοντας παθογένειες, αλλά και τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς, καθώς και τα δυνατά στοιχεία τους, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της.Στα δυνατά στοιχεία θεωρούμε ότι βρέθηκε όλο το δυναμικό των Κλινικών και των Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, που ήταν εξαρχής στο επίκεντρο της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας, υπηρετώντας την Ελληνική κοινωνία και καλύπτοντας πολύ μεγάλο μέρος των Κλινικών και Εργαστηριακών αναγκών στο Λεκανοπέδιο Αττικής.Στις Κλινικές αναφοράς του ΕΚΠΑ έχει νοσηλευθεί περίπου το ένα τρίτο των διασωληνωμένων ασθενών με την λοίμωξη COVID-19 και περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που δεν διασωληνώθηκαν τους πρώτους 12 μήνες της πανδημίας. Τα Εργαστήρια Μικροβιολογίας και άλλων ειδικοτήτων του ΕΚΠΑ ήταν εξαρχής στο επίκεντρο των δράσεων καλύπτοντας τις διαγνωστικές ανάγκες πολλών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών με μοριακές εξετάσεις κλινικών δειγμάτων για την ανίχνευση του νέου κορωνοϊού.Επίσης, το ΕΚΠΑ συμμετέχοντας στην Εμβληματική Εθνική Δράση SARS-CoV-2-GR έχει πραγματοποιήσει την ανάπτυξη και εφαρμογή εγχώριων μοριακών και ανοσολογικών διαγνωστικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2.Καθοριστική ήταν και είναι η συμβολή του ΕΚΠΑ σε Εθνικό επίπεδο όσον αφορά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΤ, το οποίο προχώρησε στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την πανδημία και έχουν δημοσιευτεί από ελληνικούς φορείς κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 21η Δεκεμβρίου 2020, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην πρώτη θέση με συνολική συνεισφορά η οποία ανέρχεται στο 37,8% των συνολικά παραχθέντων επιστημονικών δημοσιευμάτων.Ειδικότερα δε, οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ έχουν λάβει ήδη 5.347 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, με h-index 25!Η δε συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ σε διεθνείς ερευνητικές κλινικές μελέτες για τη νόσο COVID-19 είναι ιδιαίτερα σημαντική.Από τις αρχές του 2020, έγινε σαφές σε διεθνές επίπεδο ότι τα συστήματα υγείας δεν είχαν διαμορφώσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση επερχόμενης επιδημικής έξαρσης, αλλά και της μεταδοτικότητας και της βαρύτητας της νόσου.Επομένως:1. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η επαρκής στελέχωση αποκεντρωμένων μονάδων επιδημιολογικής επιτήρησης σε όλο τον κόσμο, με τη συνεργασία και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.2. Αντιστοίχως, απαιτούνται εργαστηριακές υποδομές και τεχνολογίες με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Η συμβολή της τεχνολογίας των «μεγάλων δεδομένων – big data», των μοντέλων γενωμικής επιτήρησης και τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σημαντική.Η έλευση της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας ανέδειξε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο χρήζει ουσιαστικής αναδιάρθρωσης και μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι αλλαγές θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών, ανεξάρτητα από το ένα είναι οξείες ή χρόνιες.Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτούνται:1. Εθνική συνεννόηση για την οργάνωση και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με απόδοση κινήτρων για στελέχωση των ιατρονοσηλευτικών δομών.• Τα τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας κλήθηκαν να ανταποκριθούν στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με COVID-19, ενώ παράλληλα συνέχισαν τη φροντίδα οξέων και χρόνιων περιστατικών χωρίς COVID-19, και ταυτόχρονα λειτούργησαν και λειτουργούν ως εμβολιαστικά κέντρα.• Υπό αυτές τις συνθήκες της υπέρμετρης ζήτησης υπηρεσιών υγείας, καθίσταται σαφής η ανάγκη αποκέντρωσης και ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε τα ηπιότερα περιστατικά να αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο ή σε εξωτερική βάση, όπως και ο εμβολιασμός.2. Προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού αλλά και διοικητικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού υποστήριξης των νοσηλευτικών δομών. Είναι σαφές ότι στις εξάρσεις των επιδημικών κυμάτων, όπου τα νοσοκομεία μπορεί να είχαν πληρότητα άνω του 100%, σωθήκαμε χάρη στην αυτοθυσία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που εργαζόταν με αυτοθυσία καλύπτοντας μεγάλο αριθμό ασθενών με μεγάλη πίεση.3. Ριζική αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις του υγειονομικού προσωπικού . Με δεδομένη τη δυσκολία της Πολιτείας να προβεί σε σημαντικές αυξήσεις των απολαβών του υγειονομικού προσωπικού, δηλαδή σε επίπεδα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης και στον ιδιωτικό τομέα.4. Προσέλκυση υγειονομικών που εργάζονται στην αλλοδαπή. Κατά τη διάρκεια των μνημονίων χάσαμε πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό και τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την επιστροφή του. Επομένως, χρειάζεται προκήρυξη νέων θέσεων και ειδικά κίνητρα για να πετύχουμε το brain gain.5. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής με διασφάλιση επάρκειας υλικών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού.6. Ένταξη των νεότερων εφαρμογών της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως ιατρικής στην κλινική πρακτική, που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποκέντρωση στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να μειωθούν οι επισκέψεις ασθενών στα νοσοκομεία.7. Αναγκαία είναι επίσης η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου αντίδρασης και ανακατάταξης των νοσοκομειακών κλινών σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλητικών νόσων για τη δημόσια υγεία.8. Διευκόλυνση της διενέργειας των κλινικών μελετών, που απαιτούν ταχύτητα και αξιοπιστία στην διεκπεραίωσή τους, όπως διαπιστώσαμε όλοι ότι χρειάζεται, για να παραχθούν άμεσα και με αξιοπιστία αποτελέσματα όσον αφορά τις εμπειρικές /αρχικές θεραπείες κατά του covid.9. Κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας, ώστε να είναι ικανές να παράγουν εμβόλια και αντιικά φάρμακα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.Η πανδημία COVID-19 έχει αναμφίβολα αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη και θωράκιση του συστήματος υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε προσφάτως ότι επενδύει 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια με σκοπό να προσλάβει περισσότερους εργαζόμενους στον τομέα της δημόσιας υγείας για να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19 και τις μελλοντικές κρίσεις υγείας. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα μπορούσαν να δώσουν μια αναγκαία ώθηση στις δομές δημόσιας υγείας των ΗΠΑ. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τις ελλείψεις στο αμερικανικό δημόσιο σύστημα υγείας και σημείωσε την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης.Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια, τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος επιχορήγησης για την εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας υγείας των ΗΠΑ. Αυτή είναι μια επιλογή που σαφώς επενδύει στο μέλλον της Δημόσιας Υγείας.Μάλιστα, μια έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Trust for America's Health διαπίστωσε ότι η υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας των ΗΠΑ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη μη ικανοποιητική αντίδραση της χώρας έναντι στην πανδημία COVID-19.Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία η συνεχιζόμενη υποστήριξη του συστήματος υγείας όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης υγειονομικής κρίσης, ώστε το σύστημα υγείας να έχει ισχυρά θεμέλια και να βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών, το οποίο θα έχει και συνολικό οικονομικό όφελος.Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την πανδημία και η ταχύτητα μετάδοσης των μηνυμάτων μέσω των κοινωνικών δικτύων καθιστούν εύκολη την παραπληροφόρηση.• Επομένως, απαιτείται η συνεχής επιστημονική ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίασή τους στο κοινό με εύληπτο τρόπο από ειδικούς επιστήμονες και επιστημονικές επιτροπές.Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι η πανδημία COVID-19 κατέστησε σαφή την αξία της δημόσιας υγείας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.Οι πανεπιστημιακές κλινικές αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όπου η επένδυση που γίνεται έχει πολλαπλά οφέλη: στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία και στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.Στην ερώτηση του συντονιστή της συζήτησηςπώς μπορεί να αναπτυχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς τον ιδιωτικό τομέα, από τη στιγμή που οι επενδύσεις έχουν γίνει, ο κ.Δημόπουλος επισήμανε ότι οι μεγάλες κρίσεις όπως η πανδημία τονίζουν τηνπράγμα που διαφαίνεται ως στροφή και στις ΗΠΑ. Ολα πρέπει να γίνουν συντεταγμένα, οργανωμένα, όχι ευκαιριακά. Η αλληλεπίδραση η συνέργεια με κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να βοηθήσει. Χρειάζεται κινητικότητα με οργανωμένο σχήμα.Το «μείγμα» δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη και την προστασία των πολιτών συζητούν αυτή την ώρα στο συνέδριο του ygeiamou.gr ο υπουργός Εργασίας,, ο, πρώην υπουργός και γραμματέας του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΚΙΝΑΛ, ο κ., καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Πειραιά και ο κ., πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife FFH. Αυτόν τον κύκλο της συζήτησης συντονίζει ο κ.διευθυντής σύνταξης του Πρώτου ΘΕΜΑτος.Τα δυσμενή δεδομένα που προκαλούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στο σύστημα υγείας, αλλά και της δημόσιας ασφάλειας περιέγραψε στην εισήγησή του με θέμα το παρών και το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης ο πρώην υπουργός και γραμματέας του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στη δέσμη των μέτρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν προκειμένου να επανέλθει στην ομαλότητα η κατάσταση στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να αποδευχθεί νέα μείωση συντάξεων. Μάλιστα, έκανε εκτενή αναφορά τόσο στην κατάργηση του ΕΚΑΣ ως βασικού παράγοντα για τη διεύρυνση της φτώχειας, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, όσο και στο γεγονός ότι χιλιάδες συντάξεις εκκρεμούν και ένα και δύο χρόνια έως την απονομή τους. Ο πρώην υπουργός επισήμανε και τον κομβικό ρόλο που θα πρέπει να έχει ο ΕΟΠΠΥΥ στη διαπραγμάτευση με προμηθευτές ώστε να γίνεται οικονομία κλίμακας σε όφελος των ασφαλισμένων.Είναι προφανές ότι διανύουμε μια περίοδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκειμένου να δούμε τις εξελίξεις στον κρίσιμο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να σταθούμε πρώτα στα στοιχεία που συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα.Σε αυτό λοιπόν το πεδίο έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:1. Την αύξηση του ελλείμματος στον ΕΦΚΑ το τρέχον έτος κατά 1,3 περίπου δις ευρώ , κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία.2. Την πρωτόγνωρη λειτουργική ανεπάρκεια του μεγάλου ασφαλιστικού φορέα του ΕΦΚΑ , μέσα από την οποία έχουμε τόσο σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων και των άλλων παροχών . Ήδη οι εκκρεμότητες στις κύριες , επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα ξεπερνούν τις 360.000.3. Τη διεύρυνση της φτώχειας στα άτομα της τρίτης ηλικίας , μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ αλλά και τη σημαντική μείωση των συντάξεων μετά τις παρεμβάσεις της τελευταίας πενταετίας . Η νέα μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 665 ευρώ μειωμένη κατά 18% σε σχέση με τις συντάξεις όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2014 ( 810 ευρώ).Τούτων δοθέντων και με μια οικονομία που θα καθυστερήσει να επανέλθει σε μια σχετική κανονικότητα ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης στον ΕΦΚΑ και η αποτροπή νέων μειώσεων στις συντάξεις.Τα νέα βήματα που θα πρέπει να γίνουν:1. Εθνικό σχέδιο οπωσδήποτε που θα εφαρμοστεί τουλάχιστον για μια πενταετία , με στόχο την σταθερή ανάκαμψη στην οικονομία , με ενίσχυση της απασχόλησης . Βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς βιώσιμη οικονομία.2. Ολοκλήρωση των διαδικασιών ενοποίησης στον Ενιαίο Φορέα ΕΦΚΑ , με την ψήφιση των αναγκαίων ρυθμίσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική ενοποίηση. Σήμερα έχουμε ένα φορέα στον οποίο λειτουργούν πολλά ασφαλιστικά συστήματα με τεράστια λειτουργικά προβλήματα , τα οποία υπονομεύουν το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος και θέτουν σε δοκιμασία της σχέσεις του κράτους με τον πολίτη. Η απόλυτη διαφάνεια και η πλήρης ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι αυτή η ενοποίηση ήταν εξαρχής προβληματική , ωστόσο έγινε και σήμερα δεν μπορούμε να πάμε πίσω στη λειτουργία 3 ταμείων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών , όπως θα ήταν το σωστό. Ας προχωρήσει λοιπόν αυτή η ενοποίηση για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να μην αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που είχαν τα επιμέρους ταμεία. Και είναι γεγονός ότι το τεράστιο πλέον κοινωνικό πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την προκαταβολή σύνταξης ή την διεύρυνση του μέτρου της καταβολής της προσωρινής , ούτε βεβαίως με την ανάθεση της έκδοσης των αποφάσεων σε ιδιώτες . Όλα αυτά μπορεί να έχουν μια αξία αλλά είναι μέτρα προσωρινά και ανεπαρκή. Η οριστική λύση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από 2 μέτρα που είναι η τροποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών και η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού μητρώου των ασφαλισμένων.3. Θεσμοθέτηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους συνταξιούχους με επαναφορά μιας νέας μορφής ΕΚΑΣ. Υπάρχουν σήμερα συνταξιούχοι που καλούνται να ζήσουν με ποσό σύνταξης 250 ευρώ, ποσό χαμηλότερο και από τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα.4. Ενίσχυση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί κίνητρο ασφάλισης. Ο νόμος 4670/2020 επέφερε οριακές μόνο βελτιώσεις στον τομέα αυτό και δεν αντιμετώπισε το σημαντικό πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με το νόμο 4387/2016.5. Ανάπτυξη του 2ου πυλώνα της ασφάλισης με τη δημιουργία συμπληρωματικού πυλώνα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Ο πυλώνας αυτός θα πρέπει να αναπτυχθεί με τη σύσταση επαγγελματικών ταμείων στα οποία σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με την τεχνογνωσία τους. Έχουμε επιφυλάξεις σε ότι αφορά το προωθούμενο από την Κυβέρνηση σχέδιο για τη δημιουργία του 2ου πυλώνα για τους νέους εργαζόμενους. Αξίζει πιστεύουμε και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αξιοποιήσουμε και να ακολουθήσουμε την αντίστοιχη πρακτική των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και δεν μπορεί να υπάρχει πλέον καμιά καθυστέρηση στη λήψη και υλοποίηση των αναγκαίων αποφάσεων , όταν μάλιστα μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα τεράστιο οικονομικό πακέτο στήριξης. Δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία.Στον τομέα τηςαναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή τους στο συνέδριο του ygeiamou.gr ο, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Eurolife FFH.Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κύριος«όταν ασφαλίζεσαι, βάζεις κεφάλαια και αναλαμβάνεις κινδύνους όπως τις φυσικές καταστροφές, το δημογραφικό και τις συντάξεις. Το πώς ασφαλίζεσαι (ιδιωτική ασφάλιση ή κρατική), όμως, είναι το μείζον ζήτημα. Η Ελλάδα σταθερά και διαχρονικά μόνη ανάμεσα σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ στο μείγμα, λέγοντας ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι για τους πλούσιους».Στη συνέχεια, ο κύριοςανέδειξε στα αντικίνητρα για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, λέγοντας πως εδώ και 40 χρόνια υπάρχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική ασφάλιση υγείας, αλλά όταν κάποιος ασφαλιστεί ιδιωτικά για την υγεία του έχει μόνο αντικίνητρα. «Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 15% των συμπολιτών μας ασφαλίζονται με ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας. Οι μελέτες δείχνουν ότι το πρώτο σε ζήτηση προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης είναι τα προγράμματα υγείας. Σημαντικό κομμάτι των συμπολιτών μας λοιπόν επιλέγει να πληρώσει διπλά ασφάλιστρα για τον ίδιο κίνδυνο, ενώ το σύστημ αθα μπορούσε να είναι συμπληρωματικό», σημείωσε και συμπλήρωσε:«Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 πληρώσαμε ως Έλληνες 14,4 δις για την υγεία, εκ των οποίων τα 8 δις το κράτος, 700 εκ. οι ασφαλιστικές εταιρείες και 5,7 δις οι Έλληνες πολίτες από την τσέπη τους. Κι όλα αυτά επειδή ο ασθενής πάει στον γιατρό και το δημόσιο σύστημα δεν έχει τα σωστά και κατάλληλα μηχανήματα, με αποτέλεσμα να απευθύνεται τελικά στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Σαν ποσοστό, οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από την τσέπη τους για την υγεία από τον μέσο Ευρωπαίο.Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε αν τελικά το μείγμα που έχουμε επιλέξει ως κράτος είναι το σωστό ή πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα στην ιδιωτική ασφάλιση;», κατέληξε ο κ.Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην πατρίδα μας μετρά περίπου σαράντα έτη λειτουργίας. Ο χαρακτήρας της, απ’ όταν πρωτοξεκίνησε η συγκεκριμένη ασφαλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα, σε αντίθεση με την κοινωνική ασφάλιση της που είναι υποχρεωτική, είναι αμιγώς εθελοντικός, συνάπτεται, δηλαδή, με πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών.Οι πολίτες που διαθέτουν κατ’ επιλογήν τους και ιδιωτική ασφάλιση στην πατρίδα μας δεν απαλλάσσονται των εισφορών προς το ταμείο της κοινωνικής τους ασφάλισης, αλλά ούτε τυγχάνουν κάποιας φορολογικής απαλλαγής για τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν για το ιδιωτικό ασφαλιστήριό τους, το οποίο, επίσης, βαρύνεται και με Φόρο Ασφαλίστρων.Εντούτοις, η ιδιωτική ασφάλιση υπάρχει, παρά την ύπαρξη της υποχρεωτικής κοινωνικής αντίστοιχής της και παρά το καθόλου προς αυτήν «φιλικό» οικονομικό περιβάλλον και πλαίσιο, γιατί, ξεκάθαρα, καλύπτει υπάρχουσες, πραγματικές ανάγκες των πολιτών.Οι χρονίζουσες δυσλειτουργίες του δημόσιου συστήματος, με την έλλειψη ταχύτητας απόκρισης και τις μακρές σειρές αναμονής στις δευτεροβάθμιες, ειδικά, υπηρεσίες και τις κατά καιρούς ηχηρές ελλείψεις των νοσοκομείων είναι οι βασικές αιτίες που αναγκάζουν τους πολίτες, να συμπληρώσουν την ασφάλιση της υγείας τους, με ιδιωτικά ασφαλιστήρια. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, διασφαλίζουν την πρόσβασή τους σε ποιοτικά αναβαθμισμένες και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες υγείας σε ιδιωτικές δομές, τις οποίες δεν θα μπορούσαν με αμιγώς ιδιωτική δαπάνη να προσεγγίσουν, αποφεύγοντας, παράλληλα, τις δυσκαμψίες της κοινωνικής τους ασφάλισης.Ιδιαίτερη αξία έχει να αναφερθεί ότι η ασφάλιση της υγείας λαμβάνει την υψηλότερη θέση στην αξιολόγηση των αναγκών από τους ίδιους τους πολίτες. Κι αυτό προκύπτει τόσο από τις απαντήσεις που δίνουν, όποτε ερωτώνται, σε σχετικές έρευνες, όσο και από την «αντοχή» που έχουν επιδείξει οι ασφαλίσεις υγείας παρά τα πιεσμένα διαθέσιμα εισοδήματα, τόσο κατά τα δύσκολα χρόνια των Μνημονίων, όσο και τώρα, στην οικονομική συρρίκνωση που επέφερε η πανδημία. Το ίδιο, ωστόσο, επιβεβαιώνουν και οι διαρκώς αυξανόμενες αποζημιώσεις που πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες για τους ασφαλισμένους τους όλα αυτά τα έτη.Η απάντηση, συνεπώς, στο ερώτημα αν η ιδιωτική ασφάλιση είναι ανταγωνιστής ή συνοδοιπόρος της κοινωνικής, δίνεται de facto, από την υφιστάμενη κατάσταση. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι ανταγωνιστική προς το δημόσιο. Δεν μπορούμε, ωστόσο, στη βάση της υφιστάμενης κατάστασης, δυστυχώς, να την χαρακτηρίσουμε, ούτε «συνοδοιπόρο»!Η ειλικρίνεια επιβάλλει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα δύο «συστήματα» - δημόσιας/κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης - μάλλον βαίνουν παράλληλα, παρά συνοδοιπορούν στην ουσία, εξ ου και ο χαρακτηρισμός του όλου συστήματος της χώρας μας (δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης) ως «διπλού».Χαρακτηρίζεται ως «διπλό» γιατί δημόσιος και ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας ασφαλίζουν τους ίδιους κινδύνους, ουσιαστικά, χωρίς καθορισμένα και ξεκάθαρα όρια ως προς τις καλύψεις και τις παροχές (τί και «από -έως», δηλαδή, αναλαμβάνει ο καθένας) ύψους και τί αναλαμβάνει ο άλλος) και οι ασφαλισμένοι, πληρώνουν, βεβαίως, διπλά (για την κοινωνική και την ιδιωτική ασφάλιση). Αυτό αφορά τουλάχιστον το 15% των συμπολιτών μας που διαθέτουν ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα, ενισχύοντας και συμπληρώνοντας την κοινωνική τους ασφάλιση.Καθίσταται αντιληπτό, λοιπόν, ότι, έστω και υπό αυτές τις πραγματικές συνθήκες, η ύπαρξη και λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί ήδη ένα μοντέλο συνεργασίας με την κοινωνική. Το ερώτημα, όμως, που τίθεται είναι αν αυτό συνιστά την καλύτερη, την ωφελιμότερη, την αποδοτικότερη μορφή συνεργασίας που είναι δυνατό να υπάρξει.Το ερώτημα αυτό, ωστόσο, τόσο με βάση την επεξήγηση του τι σημαίνει «διπλό σύστημα» που προαναφέραμε, όσο και με βάση τα επίσημα στοιχεία για την χρηματοδότηση της υγειονομικής δαπάνης στη χώρα μας, αποδεικνύεται μάλλον ρητορικό.Και μόνο να κοιτάξουμε το πώς επιμερίζεται η χρηματοδότηση των δαπανών υγείας στη χώρα μας και πόσο πληρώνουν από την τσέπη τους τα νοικοκυριά, παρά την ύπαρξη δημόσιας περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, θα πάρουμε την απάντησή μας. Το υφιστάμενο όλο σύστημα… πάσχει, ασθενεί και μάλιστα βαριά, εδώ και πολλά έτη!Το ζήτημα των διαρκώς αυξανόμενων δαπανών υγείας και της χρηματοδότησής τους αναδεικνύεται από τα πλέον οξέα σε όλα τα κράτη. Εικάζουμε, ωστόσο, ότι δεν θα προκαλέσει έκπληξη, αν αναφέρουμε ότι οι περισσότερες χώρες, παγκοσμίως, έχουν εντοπίσει ότι για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας (ότι δηλαδή, αναπόφευκτα, με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και την επίτευξη μακροζωίας, οι δαπάνες υγείας θα εξακολουθήσουν την ανοδική τους πορεία), το «κλειδί» αποτελεί η βελτιστοποίηση του μείγματος της χρηματοδότησης αυτής της δαπάνης.Στον αγώνα εύρεσης αυτού του «κλειδιού», του βέλτιστου, δηλαδή, μείγματος της χρηματοδότησης των δαπανών υγείας, η χώρα μας «σκοράρει» πολύ χαμηλά, όντας ουραγός σε ευρωπαϊκό, και όχι μόνο, επίπεδο.Όπως, λοιπόν, αποκαλύπτουν και τα επίσημα δημοσιευμένα από το 2011 κι εξής στοιχεία του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας της ΕΛΣΤΑ, οι Έλληνες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για την περίθαλψη της υγείας τους. Ενδεικτικά, για το 2019 πού έχουμε τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, επί συνόλου 14,4 δις ευρώ δαπανών υγείας στη χώρα, παρά την θεσμοθετημένη ευρεία και καθολική δημόσια περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση, οι ίδιοι οι πολίτες χρηματοδοτούν το 40%, δηλαδή, σχεδόν 6 δις (5,7 για την ακρίβεια), με άμεσες ιδιωτικές πληρωμές, αλλά και μέσω της ιδιωτικής τους ασφάλισης.Σαν ποσοστό η άμεση, κατευθείαν από το πορτοφόλι τους, συμμετοχή των Ελλήνων στη χρηματοδότηση των συνολικών δαπανών υγείας της χώρας μας είναι διπλάσια από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό συμβαίνει επειδή ως λαός παραμένουμε στην πραγματικότητα επικίνδυνα ανασφάλιστοι και στην υγεία.Λέμε αυτό, καθώς από το ποσό των 6 περίπου δις, που προαναφέραμε, μόλις 672 εκατ., (δηλαδή περίπου το 12% της ιδιωτικής χρηματοδότησης και το 4,7% της συνολικής δαπάνης της χώρας) πληρώνονται μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ όλη η λοιπή ιδιωτική χρηματοδότηση, στην οποία περιλαμβάνονται και άτυπες πληρωμές, εκταμιεύεται, άμεσα, από τα ίδια τα νοικοκυριά.Tυχόν απορία σχετικά με το γιατί τόσοι πολλοί πολίτες εμμένουν ακόμη στην άμεση, εξ ιδίων, πληρωμή των μη κοινωνικά καλυπτόμενων δαπανών υγείας τους, αντί μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, δύναται να αποδοθεί:- πρώτον και ως ένα βαθμό, στην γνωστή και μάλλον αφελή αντίληψη ότι «δεν πρόκειται να συμβεί σε μένα» κάτι που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω εξ ιδίων. Μέχρι που αυτό συμβαίνει, βέβαια!- Κατά δεύτερον, η ηχηρή απουσία φορολογικών κινήτρων για την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης σαφέστατα συμβάλλει στο ίδιο αποτέλεσμα, αφού αποθαρρύνει αυτούς, τους πολύ περισσότερους, που έχουν συναίσθηση της ανάγκης και του κινδύνου, αλλά έχουν μάλλον περιορισμένα οικονομικά δεδομένα!- Τέλος, μέρος της απάντησης του ερωτήματος εντοπίζεται, ασφαλώς, και στην επί δεκαετίες επιλογή του κράτους να μη προωθεί και να μην αναθέτει στο θεσμό που εκπροσωπούμε επίσημο και ουσιαστικό ρόλο στο όλο σύστημα υγείας της πατρίδας μας.Είναι σαφές ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αξιολογηθεί ορθά από την πολιτείαούτε τα στοιχεία της διασποράς και της καλύτερης διαχείρισης του αναλαμβανόμενου κινδύνου που επιτυγχάνονται με την συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιριών στο σύστημα της χώραςούτε τα αντισταθμιστικά οφέλη που η αναγνώριση και η ανάθεση ενεργού ρόλου στην ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να προσφέρουν σε ένα νέο σύστημα υγείας.Το υφιστάμενο σύστημα ασφάλισης και περίθαλψης στην Ελλάδα έχει ξεπεραστεί και δεν είναι πλέον αποτελεσματικό, ούτε βιώσιμο, ώστε να εκτελέσει τους σκοπούς της σύστασής του. Το υπάρχον σύστημα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας κοινωνίας που έχει αλλάξει τόσο ως προς τα δημογραφικά, τα νοσολογικά, όσο και τα οικονομικά χαρακτηριστικά της.Ο επανασχεδιασμός του επείγει. Αν μη τι άλλο, ακόμη κι αν καταφέρναμε να «κάνουμε τα στραβά μάτια» τις προηγούμενες δεκαετίες, η μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας, η οποία «έκανε ποδαρικό» στη νέα δεκαετία που διανύουμε και το υγειονομικό αποτύπωμα και φορτίο που αυτή αφήνει στην κοινωνία μας, μας έχει θέσει όλους προ των άμεσων ευθυνών μας, χωρίς περιθώρια απόδρασης. Απαιτείται συνένωση όλων των εθνικών δυνάμεων για ένα βιώσιμο ΕΣΥ.Δεδομένου ότι ο επανασχεδιασμός του συστήματος συνιστά ένα σύνθετο και εξαιρετικά σοβαρό έργο, άποψή μας είναι ότι, σε πρώτη, άμεση φάση, ευεργετική θα ήταν η απαλοιφή παρωχημένων ιδεολογικών προκαταλήψεων για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, η άρση αντικινήτρων και η θέσπιση κινήτρων για την σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.Περαιτέρω, ο επανασχεδιασμός του συστήματος, κατά την άποψή μας, οφείλει να δομείται:(α) επί τη βάσει ενός γνήσια συμπληρωματικού - κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης - συστήματος, στο οποίο θα είναι σαφή τα όρια και οι ευθύνες κάθε ασφαλιστικού φορέα, προς όφελος, πρώτα απ’ όλα, των ασφαλισμένων. Και, βέβαια, η διεθνής εμπειρία έχει να μας καταδείξει αρκετά μοντέλα από τα οποία μπορούμε να «εμπνευστούμε» και να αφομοιώσουμε στοιχεία(β) εφ’ ενός σύγχρονου και κοινά εφαρμοζόμενου σε όλο το φάσμα των παρόχων υγείας (δημόσιους και ιδιωτικούς) συστήματος αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας. Ένα σύστημα σωστά ανεπτυγμένων και ορθά κοστολογημένων ελληνικών DRGs είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο για τον εξορθολογισμό της δαπάνης, όσο και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, χωρίς έκπτωση της ποιότητας των υπηρεσιών.Για το θέμα του ιδανικού ασφαλιστικού συστήματος ο, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιά αναφέρθηκε στις 3 μορφές συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον τομέα της υγείας:Υποκατάσταση κράτους όπως στις ΗΠΑΣυμπληρωματικά στις παροχές (Ολλανδία)Συμπληρωματικότητα μεταξύ δημόσιου-ιδιωτικού ως προς τις δαπάνες (Γαλλία)Μετά τη δημιουργία τουδεν έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Ένα έντονο αίσθημα δυσαρέσκειας από 70% το 2005, στο 92% το 2016 και η πανδημία δεν επέτρεψε βελτίωση. Περάσαμε πρώτοι στην Ευρώπη των 27 όσον αφορά την άποψη των πολιτών για το σύστημα υγείας (ΕΣΥ)Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες υφίστανται την μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, σε σχέση με όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αφού ληφθεί υπόψη και η έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης των δαπανών αυτών. Η συνολική επιβάρυνση των νοικοκυριών ανέρχεται στο 40% της συνολικής δαπάνης υγείας. Αλλά αυτή η τεράστια επιβάρυνση μειώνεται μόνο κατά 5% μετά την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.5,6 δις πληρώνουν για idivtik;h ασφάλιση οι ελληνες πολίτες (υψηλότερο στον κόσμο) 10-15% στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμοΜεγαλύτερη κατάρρευση στο σύστημα συντάξεων μεταπολεμικά. Το ιδιο και στην υγεια που δεν επτύχαμε μια συνάινεση.Μετά το 2030, με τη γήρανση του πληθυσμού θα γιγαντωθούν,Πρόταση από 7 καθηγητές από περσι δημοσιεύτηκε από διανεοσις, 5 μεγάλοι άξονες παρεμβάσεων για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας.Να αποκτήσουν τα δημόσια σε καλύτερο στατους από τα ιδιωτικά όπως στον υπόλοιπο κόσμο. Με αυτόν τον ανταγωνισμό θα βελτιωθεί και ο ιδιωτικός τομέαςΤι θα γίνει με αυτές τις δαπάνες που θα επιβαρύνουν τα νοικοκυριά;ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣΠλαίσιο Συνεργασίας ΕΟΠΠΥ- Ιδιωτικού Τομέα: ΣΔΙT. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να συγκεντρώσει κρατική χρηματοδότηση και εισφορές και να αποτελεί τον μοναδιkό αγοραστή υπηρεσιών προς μεγάλη αποτελεσματικότητα χωρίς κόστος. ΣΔΙΤ : Συμπληρωματικός ρόλος της Ιδιωτικής προς την Δημόσια Ασφάλιση Υγείας, αντί της διπλής ασφάλισης που υπάρχει σήμερα.Στόχος: Δραστική μείωση της τρέχουσας ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών (υψηλότερη στον ΟΟΣΑ).Συντονισμός παροχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος Co-payments, με βάση το «Γαλλικό Σύστημα Υγείας».Η Ιδιωτική ασφαλιστική αγορά θα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το ολιγοπώλιο των ιδιωτικών νοσοκομείων, με βελτίωση του μέσου κόστους νοσηλείας και μείωση της προκλητής ζήτησης. Το ένα δις ασφαλίστρωνΕυέλικτο σχήμα που μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της δημόσιας χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, με στόχο τον περιορισμό των αυξητικών τάσεων των δαπανών υγείας διαχρονικά.Επέκταση συνεργασίας και στη ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Long-Term Care).Κίνητρα για επέκταση της Ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης, με προώθηση:Α) των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Υγείας, καιΒ) των Ομαδικών και Ατομικών Ασφαλίσεων Υγείας.Η ουσία της προτεινόμενης σύμπραξης αφορά στην ασφαλιστική «πακετοποίηση» όλων των δαπανών υγείας που βαρύνουν τους πολίτες, ως αφαιρετέες απαλλαγές (deductibles) και ποσοστά συνασφάλισης (coinsurance) για πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και συμμετοχή για φάρμακα, ιατρικά υλικά, γυαλιά, και οδοντιατρικές δαπάνες.Η ασφάλιση βέβαια θα είναι προαιρετική, αλλά οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν συστηματικά για τα δυνητικά οφέλη.Στη Γαλλία, το 93% του πληθυσμού έχει μια τέτοια κάλυψη, με αποτέλεσμα οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας να κινούνται στο 10% των συνολικών δαπανών.Ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρίες, γίνονται οι κυρίαρχοι ρυθμιστές στην συνεχώς διευρυνόμενη αγορά υγείας στη χώρα.Η επιτυχής μεταστροφή των δημόσιων νοσοκομείων σε νοσηλευτικά ιδρύματα υψηλού επιπέδου, θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικά ποσά εισροών από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Τα ποσά αυτά θα πολλαπλασιαστούν εάν υλοποιηθεί με επιτυχία η προτεινόμενη «Σύμπραξη» δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Οι πρόσθετες εισροές θα κατευθυνθούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και θα ενισχύσουν σημαντικά τις αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.Βελτίωση κινήτρων του υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις.Η ασφαλιστική αγορά εξισορροπεί αποτελεσματικά την ολιγοπωλιακή ισχύ των ιδιωτικών νοσοκομείων, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα ασφάλιστρα και, επομένως, την επέκταση των ασφαλίσεων υγείας.Καταξίωση της Ασφαλιστικής αγοράς και κοινωνική αποδοχή για νέα ΣΔΙΤ με τον Δημόσιο τομέα.Στιςπου είχε για την κοινωνική ασφάλιση από τον πρωθυπουργό όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιό του, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας. Το ένα είναι να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα της επικουρικής ασφάλισης και το δεύτερο το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων. Όπως είπε, το 2016 έγινε μια σωστή κίνηση ενοποίησης των ταμείων, αλλά με λάθος τρόπο. Επί της ουσίας, λογισμικά, διαδικασίες, είπε ο κ.Χατζηδάκης και σημείωσε ότι η παρούσα κυβέρνηση κληρονόμησε πάνω από 1 εκατ. εκκρεμών συντάξεων.Οι προσπάθειες που κάνουμε ώστε να τελειώνουμε με αυτό το απαράδεκτο πρόβλημα είναι συγκεκριμένες. Εχουμε μια πρώτη κίνηση ανακούφισης δίνοντας τη δυνατότητα να πάρουν οι άνθρωποι μια προκαταβολή σύνταξης, 30.000 άνθρωποι το ζήτησαν και πήραν αυτές τις συντάξεις. Στη συνέχεια ζητήσαμε τη βοήθεια πιστοποιημένων επαγγελματιών που θα μπορούν να βγάζουν σχέδιο προσωρινής, αλλά και οριστικής σύνταξης. Ο στόχος είναι το θέμα να κλείνει το ταχύτερο δυνατό. Δεν μένουμε σ' αυτά, έχουμε ξεκινήσει και τρίτη προσπάθεια, πιο μόνιμη, να μηχανοργανώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε το σύστημα. Πάμε να εφαρμόσουμε ένα αντίστοιχο σχέδιο «εμβολιασμών», γιατί αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα., ελπίζω ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε μείωση εκκρεμών. Υπάρχει ήδη μείωση, που όμως δεν μας ικανοποιεί. Θα πάμε πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά.Σε ό,τι αφορά τοπου θα τεθεί σε διαβούλευση για τις επικουρικές, το χειρίζεται ο υφυπουργός ιο κ.Τσακλόγλου. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει προς την κατεύθυνση που κινείται το νομοσχέδιο. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεις στον ασφαλισμένο να παίρνει αποφάσεις για την επικουρική του σύνταξη. Με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία θα εισαχθεί για όσους μπαίνουν στην αγορά εργασίας και όσους είναι έως 35 ετών, το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης που δίνει παραπάνω επιλογές, που δημιουργεί τις βάσεις για ένα υγιέστερο ασφαλιστικό σύστημα.Για την κοινωνική διάσταση της υγείας συζητούν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και ο καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, στο πλαίσιο του συνεδρίου του ygeiamou.gr. Τη συζήτηση συντονίζει ο Αντώνης Σρόιτερ, αρχισυντάκτης του Πρώτου ΘΕΜΑτος.Ένα νέο ΕΣΥ που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τις προκλήσεις της «επόμενης μέρας».Για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ η πανδημία είναι μια ιστορική τομή που αναγκάζει το πολιτικό σύστημα να αλλάξει τρόπο σκέψης και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του με στόχο την ενίσχυση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Ο ίδιος άλλωστε κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «φιλοσοφία» διαχείρισης της επιδημιολογικής κρίσης, επιχείρησε με την παρέμβασή του στο Συνέδριο να περιγράψει με ενάργεια το «επικαιροποιημένο» πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ και τις «διαχωριστικές γραμμές» ανάμεσα σε αυτό και εκείνο της κυβέρνησης. Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό υποστήριξε την ανάγκη άμεσων προσλήψεων στον χώρο της Υγείας κατηγορώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση ότι «έχοντας πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του ΕΣΥ μέσω των ΣΔΙΤ και όχι σχέδιο ανάπτυξης του, αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση ως μια «παρένθεση» αναγκαστικής στήριξης του ΕΣΥ με συμβασιούχους «μιας χρήσης», χωρίς προοπτική σοβαρής και μόνιμου χαρακτήρα επένδυσης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας». Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα τα θεμέλια του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ βασίζονται- όπως σημείωσε- σε τρεις συγκεκριμένους άξονες:Ο πρώτος άξονας είναι ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο με τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό : Η γενναία αύξηση των απολαβών τους, αλλά ταυτόχρονα η πολύ αυστηρή τήρηση των νόμων απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.Ο δεύτερος άξονας είναι η γενναία αύξηση των οικονομικών πόρων του συστήματος συνολικά, ώστε αυτοί σε βάθος τετραετίας να εναρμονιστούν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι σήμερα στο 7% του ΑΕΠ.Ο τρίτος άξονας του σχεδίου μας είναι η αναδιανομή των οικονομικών πόρων εντός του συστήματος. Η αύξηση των δαπανών δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη. Αν δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε αλλά να επενδύσουμε πόρους, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα άλλο μοντέλο αξιοποίησής τους.«Η πανδημία είναι μια ιστορική τομή που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας.Βασική ιδεολογική και πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις τα τελευταία 40 χρόνια ήταν η θέση για το κοινωνικό κράτος.Και ιδιαίτερα για το σύστημα υγείας.Η Δεξιά στη χώρα μας αν και άργησε να ασπαστεί τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, ήταν εξ αρχής επικριτική στο ΕΣΥ.Το 1983 όταν ψηφίστηκε και ιδρύθηκε το ΕΣΥ, στη Βουλή μιλούσε για σοβιετικού τύπου σύστημα και καταψήφιζε.Αργότερα υπουργοί της πρωτοστάτησαν στην απαξίωσή του, με χαρακτηριστικότερο απόφθεγμα αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη την εποχή των μνημονίων, ότι δε του πάρει η τρόικα τη δόξα των απολύσεων.Αλλά και πρόσφατα όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε 123 τοπικές μονάδες υγείας, η ΝΔ τις χαρακτήριζε αχρείαστες και πεταμένα λεφτά, ενώ προεκλογικά μιλούσε για νέο ΕΣΥ με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Τελικά ήρθε η πανδημία και δεν πρόλαβε.Εντούτοις πρόλαβε να «παγώσει» όλες τις μόνιμες προσλήψεις που ήταν σε εξέλιξη, και να μην ανοίξει ούτε ένα παραπάνω κρεβάτι Εντατικής μέχρι το Μάρτιο του 2020 που βρεθήκαμε με τη πλάτη στο τοίχο.Η σύγκρουση, λοιπόν, δυο ολικά διαφορετικών αντιλήψεων στον τομέα της υγείας δεν είναι καινούργια ιστορία.Είναι πολύ παλιά.Η μία υπερασπίζεται ένα ισχυρό δημόσιο και δωρεάν ΕΣΥ, ως δικλείδα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού.Η άλλη θεωρεί ότι το δημόσιο είναι από τη φύση του δυσλειτουργικό και δεν έχει ταμπού, και ότι ο τομέας της Υγείας είναι πεδίο και ευκαιρία για την κερδοφορία μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.Το καινούργιο είναι ότι η πανδημία ήρθε και έβαλε τη σφραγίδα της στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν αυτή τη διάσταση απόψεων.Μέχρι πέρυσι το Μάρτη το ΕΣΥ ήταν αρνητικά φορτισμένη έννοια στη κοινή γνώμη.Τα Δημόσια νοσοκομεία άχρηστα.Και οι γιατροί τους διεφθαρμένοι.Σήμερα που όλοι είδαμε ότι πλούσιοι και φτωχοί εκεί έτρεξαν για να σωθούν και όχι στα πολυδιαφημισμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια.Που γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν με αυταπάρνηση και αλτρουισμό τη μάχη ενάντια στη πανδημία, η εικόνα έχει αλλάξει.Και δημιουργείται μια τάση καθολικής αναγνώρισης της αξίας των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας και υποχωρεί η μέχρι χθες κρατούσα νεοφιλελεύθερη λογική για «λιγότερο Κράτος και περισσότερη αγορά στην Υγεία».Αυτό που δημιουργείται είναι η απαίτηση για ισχυρό, ανθρώπινο και αποτελεσματικό κράτος, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και της πρόνοιας.Αυτή κατά την άποψή μου αποτελεί τη πρώτη μεγάλη ιδεολογική επικράτηση της αριστεράς έναντι της δεξιάς, για να το πω σχηματικά, μετά τη πτώση του τοίχους.Ας μη ξεχνάμε όμως ότι η υπόθεση του ΕΣΥ δεν είναι μια θεωρητικού τύπου αντιπαράθεση.Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.Για εμάς ήταν πάντα έτσι και αυτή ήταν η προσέγγισή μας, ακόμη και τη περίοδο της δημοσιονομικής ασφυξίας που βρεθήκαμε στη διακυβέρνηση.Η παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα άφησαν «πληγές» στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, στη Δημόσια Διοίκηση, στο Κοινωνικό Κράτος και φυσικά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.Γιατί η κρίση δεν «παράγει» μόνο ανεργία και φτώχεια, «παράγει» και ψυχοσωματική ευαλωτότητα και ασθένειες. Δημιουργεί ανάγκες αυξημένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.Αυτό σε συνδυασμό με τις ακραίες περικοπές στην υγεία τη περίοδο 2010-2014, δημιούργησε μια εκτεταμένη «ζώνη υγειονομικής φτώχειας» στη χώρα, που έθεσε σε διακινδύνευση τα υγειονομικά standards, την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια των πολιτών.Η κορυφαία πολιτική προτεραιότητα, λοιπόν, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ήταν να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των ανασφάλιστων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Να αποτρέψει το λειτουργικό blackout στο ΕΣΥ και να αναδιοργανώσει το δημόσιο σύστημα υγείας.Παρά τα συνεχιζόμενα και διαχρονικά προβλήματα, παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς, ο βασικός αυτός στόχος νομίζω επιτεύχθηκε.Η «υγειονομική φτώχεια» αντιμετωπίστηκε δραστικά και η ανισότητα στη φροντίδα υγείας μειώθηκε με μετρήσιμο τρόπο:Οι πολίτες με ανικανοποίητες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 14,4% του πληθυσμού το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποχώρησαν στο 10,4% το 2018.Μπήκε μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων σε εξοπλισμό και υποδομές του ΕΣΥ που ξεπέρασε τα 300 εκ. €, συμπεριλαμβάνοντας επενδύσεις σε τεχνολογία ακριβών και καινοτόμων θεραπειών.Και παράλληλα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη ένεση ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ την τελευταία 20ετία, που περιλάμβανε 3360 μόνιμους γιατρούς, 5026 μόνιμους νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας και συνολικά πάνω από 19.000 εργαζόμενους στο Σύστημα Υγείας.Και στην κορυφή όλων αυτών, ήταν η κάλυψη και ένταξη των ανασφάλιστων πολιτών στο σύστημα υγείας καθώς και η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τη δημιουργία νέων αποκεντρωμένων δομών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πληθυσμό και στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες υγείας, που περιλαμβάνουν οικογενειακούς γιατρούς και παιδιάτρους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς.Αυτή ήταν η «προίκα» της δικής μας κυβέρνησης στη σημερινή, που αν δεν την είχε παραλάβει θα ήταν αναγκασμένη να διαχειριστεί τη πανδημία με πολύ χειρότερους όρους.Η κυβέρνηση της ΝΔ έχοντας πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του ΕΣΥ μέσω των ΣΔΙΤ και όχι σχέδιο ανάπτυξης του, αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση ως μια «παρένθεση» αναγκαστικής στήριξης του ΕΣΥ με συμβασιούχους «μιας χρήσης», χωρίς προοπτική σοβαρής και μόνιμου χαρακτήρα επένδυσης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.Έτσι υπήρξαν πολλαπλές ολιγωρίες, ανεπάρκειες, ιδεοληπτικές επιλογές και λάθη στην προετοιμασία του ΕΣΥ μπροστά στο 2ο και στο 3ο επιδημικό κύμα, τα οποία αποτυπώθηκαν στη συνολική πορεία της πανδημίας στη χώρα και τα πληρώσαμε ακριβά.Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι.Η υγειονομική κρίση απέδειξε ότι χωρίς ισότητα στη φροντίδα, χωρίς αλληλεγγύη στους ευάλωτους, χωρίς δικαιοσύνη στην ιεράρχηση των αναγκών, καμία κοινωνία δε μπορεί να προσφέρει το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας στα μέλη της.Ωστόσο είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα, μόλις η κρίση αρχίσει να περνάει, κάποιοι θα επανέλθουν στις βασικές προγραμματικές και ιδεολογικές τους αρχές.Διότι είναι ζήτημα αρχών, αξιών και προτεραιοτήτων.Αν αξία μας είναι ο άνθρωπος και η ανθρώπινη ζωήή αν αξία μας είναι τα κέρδη.Για εμάς η Υγεία αποτελεί ύψιστο δημόσιο αγαθό και η δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, αποτελεί δείκτη δικαιοσύνης.Όραμά μας, λοιπόν, και κορυφαία πολιτική μας προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια, είναι ένα νέο ΕΣΥ με αξία τη ζωή, που θα εμπνέει σιγουριά, αξιοπιστία και κύρος, που θα αντιμετωπίζει κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες του και όχι ανάλογα με το πορτοφόλι του.Τα θεμέλια του σχεδίου μας βασίζονται σε τρεις συγκεκριμένους άξονες:Ο πρώτος άξονας είναι ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο με τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό : Η γενναία αύξηση των απολαβών τους, αλλά ταυτόχρονα η πολύ αυστηρή τήρηση των νόμων απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.Ο δεύτερος άξονας είναι η γενναία αύξηση των οικονομικών πόρων του συστήματος συνολικά, ώστε αυτοί σε βάθος τετραετίας να εναρμονιστούν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι σήμερα στο 7% του ΑΕΠ.Ο τρίτος άξονας του σχεδίου μας είναι η αναδιανομή των οικονομικών πόρων εντός του συστήματος. Η αύξηση των δαπανών δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη. Αν δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε αλλά να επενδύσουμε πόρους, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα άλλο μοντέλο αξιοποίησής τους.Γι` αυτό είναι απαραίτητη η εσωτερική ανακατανομή των πόρων με βάση τις διεθνείς οικονομικές μελέτες και πρακτικές. Πόροι που θα αξιοποιούνται για περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.Ξεκινάμε λοιπόν από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, με 15.000 μόνιμες προσλήψεις, την ένταξη στο ΕΣΥ του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε τη μάχη της πανδημίας, την αυτόματη προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αποχωρήσεων, τα ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές, τη θέσπιση εισαγωγικού μισθού 2.000 € για τον πρωτοδιόριστο γιατρό (που θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες βαθμίδες), τη μέριμνα για το υπόλοιπο προσωπικό με αναλογικές αυξήσεις, και ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.Στο πλαίσιο ενός Νέου ΕΣΥ, όμως, προβλέπουμε σημαντικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, όπως: Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τον πολλαπλασιασμό των ΤΟΜΥ και την καθολική εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.Η ανάπτυξη Κινητών Ομάδων Υγείας, που ως διεπιστημονικές ομάδες υγείας, αποτελούμενες από διάφορες ειδικότητες θα υποστηρίζουν περιοδικά τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων της περιοχής ευθύνης τους.Η ανάπτυξη Δικτύων κατ’ οίκον φροντίδας από τις δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) σε συνέργεια με προνοιακές δομές και δομές των ΟΤΑ (Βοήθεια στο Σπίτι) για ανθρώπους με δυσκολία μετακίνησης, που θα παρέχουν υγειονομική και ψυχοκοινωνική κατ’ οίκον φροντίδα, με την βοήθεια επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών φροντιστών υπό ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού και βοήθειας. Παρέμβαση που αφορά ΑμεΑ, χρόνιους πάσχοντες, ηλικιωμένους με δυσκολία μετακίνησης.Η συγκρότηση των ΣΟΦΥ (Σχολικές Ομάδες Φροντίδας Υγείας) αποτελούμενες από σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους. Σταδιακά θα λειτουργήσουν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της χώρας και αφορούν άμεσα 1,4 εκατ. Μαθητές.Η ανάπτυξη διεπιστημονικών ομάδων «ειδικής αγωγής και φροντίδας» μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας για παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας, λογο-έργο-φυσικο-θεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Παρέμβαση που αφορά 120.000-140.000 παιδιά και τις οικογένειές τους τους που κάνουν χρήση υπηρεσιών ειδικής αγωγήςΗ γηριατρική φροντίδα, με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-νόσο Alzheimer και βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη Κέντρων Ημέρας και στεγαστικών δομών για άτομα με άνοια και νόσο Alzheimer, που αριθμούν περίπου 200.000 σε όλη τη χώρα.Άλλες οριζόντιες στρατηγικές για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, για τον καρκίνο, για τη φυσική ιατρική και αποκατάσταση, για την αναπαραγωγική υγεία, για την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, για την ολιστική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (παλιών και νέων)Στο νέο ΕΣΥ βέβαια προβλέπουμε την αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας με το Φιλόδημο για την Υγεία και το Ψηφιακό ΕΣΥ.Προβλέπουμε επίσηςΤη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ για το σύνολο του πληθυσμού, τη πλήρη κάλυψη και των ανασφάλιστων πολιτών, αλλά και τη κάλυψη νέων υπηρεσιών, όπως η οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά και ενήλικες.Την εγγυημένη πρόσβαση ΟΛΩΝ των ασθενών στις σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες, τη καθοριστική μείωση της συμμετοχής στο φάρμακο για τους χρόνια πάσχοντες.Και βέβαια την αύξηση της χωρητικότητας και της δυναμικότητας των Νοσοκομείων, με έμφαση στην αύξηση κρεβατιών σε ειδικά τμήματα, με έμφαση στις ΜΕΘ, με έμφαση στη λειτουργική επάρκεια των Νοσοκομείων της περιφέρειας, ώστε να αποφεύγεται η μεγάλη μετακίνηση ασθενών προς τα κεντρικά Νοσοκομεία, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων ειδικών νοσοκομειακών δομών (ογκολογικά, παιδιατρικά, καρδιοχειρουργικά).Στόχος η δραστική μείωση των χρόνων αναμονής και η συρρίκνωση της ιδιωτικής δαπάνης.Όλα αυτά απαιτούν ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, που αφορά, όπως είπα τόσο τους εργαζόμενους του ΕΣΥ, όσο όμως και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.Για εμάς αυτή είναι η πρόκληση και η προτεραιότητα της νέας μετά COVID εποχής.Και όπως έχω ξαναπεί, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου αποτελεί πραγματοποίηση των αξιών μας.Είναι οι αξίες μας στην πράξη.Ειναι η πρώτη φορά που επιστήμονες συνυπάρχουν με πολιτικούς, ενώ οι επιστήμονες, οι δύο από τους τρεις είμαστε αιματολόγοι (σ.σ. ο ίδιος και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ κ.Θάνος Δημόπουλος), παρατήρησε ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ.Γρηγόρης Γεροτζιάφας, αναφερόμενος στις πρωτοτυπίες, όπως είπε, του συνεδρίου του ygeiamou.gr.Οπως σημείωσε, η covid-19 είναι μια αιματολογική- αγγειακή νόσος και καταλάβαμε γρήγορα ότι πιο άμεσα κινδυνεύουν οι άνθρωποι με αγγειακά προβλήματα, όπως και οι άνθρωποι με καρκίνο.Ο ιός στην πραγματικότητα «βάζει φωτιά» στα αγγεία, είπε ο κ.Γεροτζιάφας. Πρόσθεσε δε, ότι η covid 19 δεν τελείωσε και δεν τελειώνει.Ο κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας, Καθηγητής Ιατρικής, ανέλυσε βασικά στοιχεία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και της COVID-19, αποτιμώντας μέσα από την δύσκολη περιπέτεια της πανδημίας την κοινωνική διάσταση της υγείας μετά-covid εποχή, θέμα που απασχολεί και την τελευταία ενότητα του συνεδρίου του ygeiamou.Ο καθηγητής επαίνεσε δύο παγκόσμιες πρωτοτυπίες του συνεδρίου σύμφωνα με τον ίδιο, ότι αφενός κορυφαίοι επιστήμονες συνομιλούν με πολιτικούς, πρακτική που συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής κουλτούρας στη χώρα και διεθνώς και, αφετέρου, στα πάνελ συμμετείχαν τρεις αιματολόγοι, με τον ίδιο και τον κ. Δημόπουλο να έχουν ασχοληθεί επισταμένως με την COVID-19.«Μέσα στο πρώτο 15ήμερο καταλάβαμε ότι ασθενείς με αγγειακά προβλήματα καταλήγουν στις ΜΕΘ όπως επίσης ότι ο καρκίνος πενταπλασιάζει τον κίνδυνο.Παθογένεση της COVID-19. O ιός στην πραγματικότητα βάζει φωτιά στα αγγεία που περιβάλλουν τις κυψελίδες. Οι άνθρωποι που καταλήγουν στις ΜΕΘ αυτοί που πήζει γρηγορότερα το αίμα στους πνεύμονές τους.Ένα 80% θα εμφανίσει ήπιο γριπώδες σύμπτωμα, το 20% θα νοσηλευτεί, το 5% θα καταλήξει σε μεθ απ τους οποίους το 35-45% θα πεθάνει λόγω νοσοκομειακής λοίμωξης.Άρα, πρέπειΝα ελαττώσουμε τη διασποράΝα εντοπίσουμε την ομάδα υψηλού κινδύνου προς τις κατάλληλες φαρμακευτικές παρεμβάσεις.Όσο γρηγορότερα προχωρούμε στη θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο συντομότερα έχουμε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, τόνισε ο καθηγητής.Για κάποιους ασθενείς ο κίνδυνος θανάτου είναι δυσανάλογος. Σύμφωνα με τον κ. Γεροτζιάφα, έως και διπλάσιος έχει αποδειχθεί για τους καρκινοπαθείς και αυξημένος και για τους αγγειοπαθείς, κάτι που σημαίνει ότι τα οφέλη που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια από την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων αναστρέφονται.Λόγω των lockdown η περίθαλψη στους εν λόγω ασθενείς έχει υποχωρήσει, ο νέος χάρτης περίθαλψης πρέπει να λάβει υπ όψιν την πρότερη επιβάρυνση λόγω της πανδημίας για την μετα-covid εποχη. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο του συστήματος περίθαλψης στην Ευρώπη, εξήγησε ο καθηγητής, βάσει του οποίου «ο χρόνος νοσηλείας θα μειωθεί». Πρακτικά, πρέπει να γίνεται καλή διαλογή στις εισαγωγές και να δοθεί προσοχή στην κατ’ οίκον περίθαλψη μετά το εξιτήριο, φροντίδα που θα πρέπει να παρέχεται όχι από τον ιατρό αλλά το νοσηλευτικό προσωπικό. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω σε αυτό τον τομέα.Εκτενή αναφορά στο εργαλείο COMPASS-COVID-19 που δημιούργησε μαζί με τους συνεργάτες του από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ο καθηγητής Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου για τυχόν επιδείνωση της νόσου, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ημέρες. «Αντίστοιχα, για το CANCER-COMPASS Project χρειαστήκαμε 15 χρόνια, είχαμε όμως τη γνώση], σημείωσε ο καθηγητής συμπληρώνοντας ότι η επιδημία του κορωνοϊού θα συνεχίσει να υπάρχει και με τη νόσο αυτή θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε για πολλά χρόνια.Ανάμεσα στους παράγοντες πρόβλεψης του κινδύνου επιδείνωσης της νόσου που ανέδειξαν οι επιστήμονες είναι:ΠαχυσαρκίαΑρσενικό φύλοΕπιβεβαιωμένη COVID-19, κ.α.Βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της νέας αυτής κατάστασης θα αποτελέσει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ωστόσο στην Ευρώπη –και άρα στην Ελλάδα- υστερεί, επομένως θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις για ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας.Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Γεροτζιάφας:Το 16% των ασθενών πεθαίνουν στο σπίτιΤο 40% πεθαίνει σε εξωνοσοκομειακή δομή – να στρέψουμε την προσοχή μας στην κατ’οίκον νοσηλεία.Το 38% των ασθενών έχουν φλεβική θρόμβωση.Το 28% των ασθενών που νοσηλεύονταν με θρόμβωση στο πρώτο κύμα έπεσε στο 3% μέσω της ιατρικής ακριβείας – Ο χρόνος έχει σημασία.10 από τους 26 ασθενείς που πέθαναν στο σπίτι είχαν υποστεί VTEΟι ασθενείς που νοσηλεύονται βρίσκονται από 15 μέρες έως 1 μήνα σε ΜΕΘ και παθαίνουν θρόμβωση ενώ παίρνουν αντιπηκτική θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική ρουτίνα που περιλαμβάνει την «τυφλή» χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής δεν έχει αποτέλεσμα – Χρειάζεται εξατομικευμένη ιατρική ακριβείας, αυτό που αποτελεί τους κεντρικούς άξονες της περιόδου που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο του 2021 με στόχο ένα σύστημα υγείας με πολύ υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.Στο μεγάλο ζήτημα των θρομβολικών επεισοδίων δεν παρέλειψε να αναφερθεί ο κύριος Γεροτζιάφας, σημειώνοντας ότι έχουν οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες είχαν ήδη καταγράψει συμπτωματικά περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19. Συγκεκριμένα, σε μετα-ανάλυση 49 μελετών και δείγμα 18.093 ασθενών μέσης ηλικίας 52-71 ετών διαπιστώθηκε ότι το 17% των ασθενών υπέστη θρομβοεμβολικό επεισόδιο και το 27,9% εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.Στο ερώτημα του Αντώνη Σρόιτερ για το πώς θα εξελιχθεί η νόσος, τί θα γίνει με τις μάσκες με δεδομένο ότι ο κ.Γεροτζιάφας είχε τονίσει στη διάρκεια της ομιλίας του ότι ο ιός θα συντροφεύσει τη γενιά μας, είπε ότι αν δεν εστιάσουμε τον εμβολιασμό σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης, αν δεν δημιουργηθεί δίκτυο προστασίας με τη χρήση και των υποδομών που έχει δημιουργήσει το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πρέπει να προετοιμαστούμε, ακόμη κι αν δεν υπάρξει νέο κύμα της πανδημίας. Πρέπει να ανταποδώσουμε στους πολίτες που στερήθηκαν στα χρόνια της πανδημίας, αλλά και ελευθερίες τους τον τελευταίο χρόνο.Ερωτηθείς για τα μέτρα στη Γαλλία και το αντιστάθμισμα που δόθηκε στους πολίτες, ο κ.Γεροτζιάφας είπε ότι υπήρξαν ενισχύσεις όπως για παράδειγμα στους εργαζόμενους στην εστίαση και τον πόλιτισμό, αλλά και στους εργαζόμενους στα τουριστικά επαγγέλματα. Το πρόβλημα όμως, είπε, είναι πόσο γρήγορα θα εμβολιασθούν, αφού οι ρυθμοί είναι αργοί.Οι δυνατότητες εμβολιασμού στην Ελλάδα είναι ΄πολύ μεγαλύτερες από εκείνες στη Γαλλία.Ο κ.Τσίπρας παρατήρησε ότι πανευρωπαϊκά οι ρυθμοί εμβολιασμού είναι χαμηλοί και αποτελεί αποτυχία συνολικά της ΕΕ και ακολούθησαν το μπίζνες πλαν εταιρειών.O κ.Γεροτζιάφας σημείωσε ότι αποτυχία υπήρξε και στη διαχείριση υλικών -δεν είχαμε φάρμακα ή μάσκες για παράδειγμα, αφού η νεοφιλελεύθερη αντίληψη λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε στοκ. Νοσοκομεία είχαν ελλείψεις προσωπικού. 