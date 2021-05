Το lockdown είναι παρελθόν: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις, το λιανεμπόριο και την καθημερινότητά μας

Καταργείται η αποστολή μηνύματος στους αριθμούς 13032 και 13033.

Παρατείνεται η κυκλοφορία έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Ανοίγουν τα μουσεία.

Ανοίγει ο τουρισμός.

Ανοίγουν τα καζίνο.

Ανοίγουν τα γραφεία συνοικεσίων.





Μετά από σειρά μηνών εγκλεισμού και μάχης με την πανδημία ήρθε πλέον η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τους περιορισμούς. Τοείναι από σήμερα παρελθόν με την ζωή μας να επιστρέφει όσο το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, στην κανονικότητα.Η καθημερινότητα και ηεπανεκκινούν, χωρίς ωστόσο να επιστρέφουν σε καθεστώς. Άλλωστε για να φτάσουμε εκεί… έχουμε δρόμο ακόμα. Όσο η εμβολιαστική διαδικασία προχωρά και χτίζεται ολοένα και ισχυρότερο, τόσο θα βλέπουμε να αίρονται και περιορισμοί στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ωστόσο από σήμερα, αλλά και από αύριο, η πλειονότητα των περιορισμών αίρονται δίνοντάς μας σημαντικές ανάσες ελευθερίας.Έτσι, από σήμερα Παρασκευή (14/5) αίρονται οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, ανοίγει ο τουρισμός, καταργούνται τα SMS στο 13033 ενώ παράλληλα, επεκτείνεται το ωράριο κυκλοφορίας έως τις 00:30. Την ίδια ώρα, απελευθερώνεται το λιανεμπόριο που θα λειτουργεί χωρίς ραντεβού και γραπτό μήνυμα στο. Ωστόσο, τοθα λειτουργήσει με τα υγειονομικά, δηλαδή ένας πελάτης ανά 25 τ.μ., χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.Παράλληλα, με τοστη χώρα απελευθερώνονται και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, με κάποιες ιδιαιτερότητες για μετάβαση από και προς τα νησιά πλην Λευκάδας και Εύβοιας. Ειδικότερα για τα νησιά, όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών θα πρέπει να φέρουν κάποιο από τα εξής:-πιστοποιητικό εμβολιασμού (με διάστημα 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)-αρνητικόPCR(μοριακό) τεστ 72 ωρών είτε αρνητικό rapid ή self test24 ωρών-βεβαίωση νόσησης (τουλάχιστον 2 μήνες μετά τη νόσηση και έως 9 μήνες),τα οποίααπό τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό (Green Pass) που θα διευκολύνει τα ταξίδια σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης/ανάρρωσης.Παράλληλα, τις πόρτες τους ανοίγουν καιΤις επόμενες ημέρες επίσης ανοίγει και μία σειρά από δραστηριότητες, ενώ τον Ιούνιο θα μπορούν να γίνονταισε εξωτερικούς χώρους.οι βρεφονηπιακοί σταθμοίοι θερινοί κινηματογράφοιανοικτό θέαμα – ακρόαμαΠαράλληλα χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης,, έδωσε το επίσημο χρονοδιάγραμμα ανοίγματος των οικονομικών δραστηριοτήτων που παραμένουν κλειστές λόγω του lockdown.➢ Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.➢ Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test➢ ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο➢ Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests την εβδομάδα για τους εργαζόμενους➢ Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής➢ Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης7 Ιουνίου➢ Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020➢ Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70% της δυναμικότητας➢ Λούνα παρκ– εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου εμπορίου➢ Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο➢ Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο»