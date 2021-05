«Η Βιολογία στον 21ο Αιώνα» στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Ομότιμο Καθηγητή Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.Η συζήτηση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα γενετιστή Κώστα Κριμπά, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Ο Κώστας Κριμπάς ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας είχε διατελέσει και πρόεδρος., Καθηγήτρια Βιολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, ΕMBO Member, Chair EMBO Conferences and Workshop Committee.Τίτλος ομιλίας: «Βιολογία και Υγεία: από τη βασική έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας», Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας-Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Ιατρός-Ρευματολόγος.Τίτλος ομιλίας: «Ανοσολογική απόκριση και εμβόλια για τον SARS–CoV-2», Καθηγητής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ). Αντιπρόεδρος του European Research Council. Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.Τίτλος ομιλίας: «Νευροεκφυλιστικά νοσήματα: από τη βασική στην εφαρμοσμένη έρευνα και την κλινική πράξη», Chief Human Retrovirus Section, Vaccine Branch, Center for Cancer Research, USA.Τίτλος ομιλίας: «Βιοϊατρική σαν κλάδος της οικονομίας», Professor Emeritus of Cell Biology, Harvard Medical School. Professeur au College de France. President, Fondation Sante. Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).Τίτλος ομιλίας: «Βιολογία, βασική έρευνα και κοινωνία στην Ελλάδα»Για να κάνετε την εγγραφή σας στην δεύτερη ‒διαδικτυακή‒ συζήτηση των «Συναντήσεων Επιστήμης» του Ιδρύματος Ευγενίδου πατήστε ΕΔΩ Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο κανάλι του Ιδρύματος Ευγενίδου στο YouTube με δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής ερωτήσεων.