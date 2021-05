Self Test: Πότε θα τα προμηθεύονται οι υπαλληλοι του Δημοσίου

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10-16 Μαΐου και 17-23 Μαΐου ενώ το αποτέλεσμα τους θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (self-testing.gov.gr) μέχρι τις 23 Μαΐου.





Απο τις 13 εως και τις 19 Μαϊου θα προμηθεύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι τα self test σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (COVID-19) σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, επισημαίνεται ότι θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self test) από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως την Τετάρτη 19 Μαΐου».«Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 – 16 Μαΐου και 17 – 23 Μαΐου ενώ το αποτέλεσμα τους θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (self-testing.gov.gr) μέχρι τις 23 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης».«Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή».