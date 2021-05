Lockdown: Στις 15 Μαΐου τέλος τα sms και στις 12 τα μεσάνυχτα η απαγόρευση κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δεξιώσεις για γάμους σε κτήματα θα επαναλειτουργήσουν μέσα στον Μάιο και θα είναι σε ροτόντες των 6 όπως και στην εστίαση, αλλά την πυκνότητα θα την αποφασίσουν μέσα στην εβδομάδα οι επιστήμονες εντός της εβδομάδας.

Σε πορεία ταχείας «αποκλιμάκωσης» έχει μπει πλέον για τα καλά το lockdown αφού εβδομάδα με την εβδομάδα ολοένα και περισσότερα μέτρα περιορισμού αίρονται με αποτέλεσμα να παίρνουμε πτυχές της καθημερινότητάς μας και της οικονομικής δραστηριότητα ξανά στα χέρια μας.Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ήταν το πρώτο στο οποίο η εστίαση λειτουργούσε υπό όρους (μόνο στους εξωτερικούς χώρους) καιΚαι τις δύο δραστηριότητες οι πολίτες τις... τίμησαν δεόντως αφού τόσο οι πλαζ «βούλιαξαν» από κόσμο και το Σάββατο και την Κυριακή όσο και τα εστιατόρια και τα καφέ ήταν γεμάτα.Αύριο, επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των γυμνασίων με αυστηρά μέτρα όπως τα υποχρεωτικά self tests δύο φορές την εβδομάδα. Επίσης, δόθηκε το πράσινο φως για τη διά ζώσης επαναλειτουργία των φροντιστηρίων από τις 10 του μήνα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές, καθώς και των κέντρων ξένων γλωσσών για την προετοιμασία των εξετάσεων μετά τη σχετική εισήγηση της επιτροπής ειδικών.Εκτός, όμως από το ήδη γνωστό χρονοδιάγραμμα άρσης των μέτρων που περιλαμβάνει επανέναρξη εκδηλώσεων στον Πολιτισμό, τα θερινά σινεμά κ.α., εντός της εβδομάδας αναμένονται νέες ανακοινώσεις για μερικές ακόμη δραστηριότητες οι οποίες ωστόσο αφορούν στο σύνολο των πολιτών.Συγκεκριμένα, όπως δήλωσαν το πρωί της Κυριακής σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, το αμέσως επόμενο διάστημα προς κατάργηση βαίνει το μέτρο των click away και click inside στο λιανεμπόριο, ενώ αναμένεται να υπάρξει αναπροσαρμογή του ωραρίου επιτρεπόμενης κυκλοφορίας, κάτι που θα συμπαρασύρει και το να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση.«Από τις 15 του μηνός λογικά το ωράριο στην εστίαση θα πάει 12 το βράδυ, και μετά μια - δύο εβδομάδες θα διευρυνθεί περαιτέρω, ενώ τα click away - click inside τελειώνουν στις 14 του μηνός» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης.Από πλευράς του στο MEGA,σημείωσε πως «πολλά θα αλλάξουν στις 15 του μήνα. Μπορεί το click inside, η μετακίνηση μεταξύ νομών, η επέκταση του ωραρίου. Για να μη χτίζουμε προσδοκίες θα πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Είναι μια ημερομηνία – κλειδί που θα ξεκλειδώσει πολλά πράγματα», είπε αναφερόμενος στην 15η Μαΐου όταν και θα ανοίξει ο τουρισμός.Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας αναμένεται να αλλάξει με τις μετακινήσεις να επιτρέπονται έως τα μεσάνυχτα αντί για τις 23:00 που ισχύει τώρα.Άλλο ένα θέμα που απασχολεί όλο τον πληθυσμό είναι και η υποχρέωση αποστολής SMS στα 13033 και 13032 (για το λιανεμπόριο). Το θέμα έχει απασχολήσει καιΣύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αυτό που συζητείται είναι να καταργηθεί πλήρως το SMS στο 13033 και το 13032 στις 15 Μαΐου.Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, πάντως εμφανίστηκε επιφυλακτικός σημειώνοντας πωςτουλάχιστον για το. Το θέμα θα συζητηθεί και εντός της εβδομάδας και αναμένονται ανακοινώσεις με τις πληροφορίες να θέλουν τους επιστήμονες να παραμένουν επιφυλακτικοί την ώρα που από πλευράς κυβέρνησης έχει εκφραστεί πολλάκις η θέση πως τα SMS πρέπει να καταργηθούν.Παράλληλα ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6, ο είπε πως μέσα στο Μάιο θα ανοίξουν γυμναστήρια, catering για δεξιώσεις κλπ. «Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα το ανακοινώσουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα με όρους και κανόνες» τόνισε. Ειδικά για τα γυμναστήρια πάντως, όπως είπε αναμένετακαι αργότερα, στις αρχές Ιουνίου για τους υπόλοιπους.Την ίδια ώρα ημερομηνία ορόσημο χαρακτηρίζεται η 10η Μαΐου, καθώς τότε οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων θα επιστρέψουν και πάλι στα θρανία τους.Τα self tests για μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό θα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία και θα διενεργούνται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, δρώντας έτσι συμπληρωματικά στο υφιστάμενο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποχρεωτική χρήση μάσκας και διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών.Επίσης, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.επαναλειτουργούν και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.ανοίγουν τα μουσεία, βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου, ενώ στις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν τα ωδεία με αναλογία 1:1.Ακόμη, όπως ανακοινώθηκεπροκειμένου, να μην υπάρξει μαζικό άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, σταθμίζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και ελλείψει της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στις συγκεκριμένες ηλικίες των παιδιών.επανεκκινούν οι πρακτικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75%, ενώ τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους επανεκκινούν στις 28 Μαΐου. Αυτό αφορά μόνο καθήμενους, όχι ορθίους με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% με συγκεκριμένη ταξιθεσία.