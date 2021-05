ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid tests την Τετάρτη

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:





Την Τετάρτη του Πάσχα, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του(ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00 -15:00Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00 -15:00Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00 -15:00Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00 -15:00Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 10:00 -15:00Δ. Καισαριανής, Πλατεία Καισαριανής, 10:00 -15:00Δ. Αργυρούπολη-Ελληνικό, Πλατεία Δημαρχείου, Κύπρου 68, 10:00 -15:00Δ. Χαλανδρίου, Πλατεία Χαλανδρίου, 10:00 -15:00Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 09:00-15:00Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ελαιόρεμα, 10:00-15:00Δ. Χαλκηδόνας, στα Κουφάλια, 10:00-15:00Drive throughστο δήμο Θέρμης, στο άλσος Αγίου Τρύφωνος, 10:00-15:00Δ. Παύλου Μελά, Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου, Πολίχνη, 10:00-15:00Δ. Ωραιοκάστρου, έμπροσθεν ΙΝ Τιμίου Σταυρού, Γαλήνη, 10:00-15:00Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, ΑιτωλοακαρνανίαΚοινότητα Καλυβίων, ΑιτωλοακαρνανίαΠλατεία Φαρμάκη, ΝαύπακτοςΊδρυμα Τσώνη, ΝαύπακτοςΠλατεία ΜεσολογγίουΠλατεία Αιτωλικού, ΑιτωλοακαρνανίαΚοινότητα Πιτσιναίικων, ΑιτωλοακαρνανίαΠλατεία Τριών Ναυάρχων, ΝαύπλιοΠλατεία Πετρινού, ΤρίποληΚοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, ΑρκαδίαΚοινότητα Αγίου Ανδρέα, ΑρκαδίαΚοινότητα Κερασιάς, ΑρκαδίαΚοινότητα Βλαχοκερασιάς, ΑρκαδίαΠλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 10:00-14:00Δημαρχείο Άρτας, 09:00-15:00Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, ΠάτραΠλατεία Ορχομενού, ΒοιωτίαΑίθουσα Χορωδίας Δήμου ΘηβαίωνΔημαρχείο ΓρεβενώνΕξεταστήριο Θ. Ζιάκα, ΓρεβενάΚέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρου, Δράμα, 09:00ΚΑΠΗ Δοξάτου, Δράμα, 09:00Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00Drive through στο Πάρκο Καρτάλη, Αλεξανδρούπολη, 09:00-15:00Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00Τυχερό, Δ. Σουφλίου, 09:30-15:00Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30Κεντρική πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα, 10:00Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 08:00Συντριβάνι Καράμπαμπας, ΧαλκίδαΚοινότητα Λεπιανά, ΕυρυτανίαΚοινότητα Ραπτόπουλο, ΕυρυτανίαΚεντρική Πλατεία ΠύργουΚυλλήνη, ΗλείαΔημαρχείο Λαλας, ΗλείαΚοινότητα Ζερβοχωρίου Νάουσας, 10:00-15:00Κοινότητα Παλατίτσια Βέροιας, 10:00-15:00Πλατεία Ελευθερίας, ΗράκλειοΠλατεία Αγίας Αικατερίνης, ΗράκλειοΦορτέτσα, ΗράκλειοΚ.Υ. Πρίνου, ΘάσοςΠλατεία Δημαρχείου, ΗγουμενίτσαΠλατεία Πύρρου, ΙωάννιναΑρχοντικό Πυρσινέλλα, ΙωάννιναΚεντρικό Λιμένας ΚαλύμνουΚαμάρα, Λέρος, 09:00-12:00Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, 10:00-15:00Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, 10:00-15:00Πρόδρομος Καρδίτσας, 11:00-14:00Λ. Κύκνων, ΚαστοριάDrive through στο Άργος Ορεστικό, ΚαστοριάΔημοτικό Θέατρο ΚέρκυραςΠλατεία Σπιανάδα, ΚέρκυραΠλατεία Βαλλιάνου, ΚεφαλονιάΠνευματικό Κέντρο ΠτολεμαΐδαςΔημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00Πλατεία Ευαγγελίστριας, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 09:30-14:00Επαρχείο ΚωΚεντρική Πλατεία Λάρισας, 10:00-16:00Κτελ Λάρισας, 10:00-14:00Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 10:00-14:00Δημαρχείο Ιεράπετρας, ΛασίθιΚΑΠΗ ΛευκάδαςDrive through στη Μύρινα, ΛήμνοςDrive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00Κτίριο Π.Ε. Μαγνησίας, 09:00-14:00Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΗ Ιωλκού, 09:00-14:00Drive through στην Αργαλαστή Πηλίου, 09:00-12:00Drive through στα Καλά Νερά Πηλίου, 12:30-14:00Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00Κεντρική Πλατεία ΞάνθηςΚ.Υ. Σταυρούπολης, ΞάνθηΠλατεία Νάουσας, ΠάροςΔημαρχείο ΓιαννιτσώνΔημαρχείο Κρύας Βρύσης, ΠέλλαΠλατεία Σετσκου, Αριδαία ΠέλλαςDrive through στην Ανδρομάχη, ΠιερίαDrive through στο Αιγίνιο, ΠιερίαΠλατεία Ελευθερίας, ΚατερίνηΚτελ Φιλιππιάδας, ΠρέβεζαΓ.Ν. ΠρέβεζαςΚοινότητα Ρουσσοσπιτίου, ΡέθυμνοΠλατεία Ειρίνης, ΚομοτηνήΠλατεία Αγίου Νικολάου, Ρόδος, 09:30-14:30Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30Κ.Υ. Καρλοβάσου, ΣάμοςΓ.Ν. ΣάμουDrive through στο Εθνικό Στάδιο Σερρών, 09:00-14:00Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00Περιοχή Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα, 09:00Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 11:00Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα, 11:30Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 10:00-14:00Ηπείρου 26, ΦλώριναΛαϊκή Αγορά ΦλώριναςΠνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 10:00Πολύδροσο Φωκίδας, 10:00Νέα Μουδανιά, ΧαλκιδικήΠολύγυρος, ΧαλκιδικήΠλατεία Βουνακίου, Χίος