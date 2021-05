Lockdown: Σηκώνει ρολά η εστίαση – Τι αλλάζει στις ζωές μας από σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πυρετώδεις ήταν οι προετοιμασίες που έκαναν οι καταστηματάρχες τις προηγούμενες ημέρες μιας και μετά από έξι μήνες λουκέτου εξαιτίας της πανδημίας σηκώνουν ρολά και υποδέχονται πελάτες, έστω και σε εξωτερικούς χώρους και με αυστηρούς κανόνες.Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται μέχρι τις 11 το βράδυ και όχι μέχρι τις 10 όπως ίσχυε την προηγούμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά, πρόκειται για ακόμα ένα βήμα επιστροφής στην κανονικότητα, που ενισχύεται και από την θετική πορεία καιγια όλο και περισσότερες ηλικιακές ομάδες.Πελάτες και καταστηματάρχες ανυπομονούν για το άνοιγμα, ωστόσοτουλάχιστον το πλαίσιο λειτουργίας θα είναι αυστηρό. Έτσι, οι πολίτες από σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, θα πρέπει να στέλνουνπροκειμένου να επισκεφτούν καφέ ή εστιατόρια.Επιτρέπεται επίσης για όλα τα καταστήματα εστίασης και καφέ η χρήση υπαίθριων χωρών και μόνο για καθήμενους.επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τουςστα καταστήματα αυτά.απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζιατοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζιυποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονήςμέχρι έξι άτομα ανά τραπέζιτήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινήςχρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπόδυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτώνλειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).Σημειώνεται πως, Δευτέρα του Πάσχα, αλλά και Τρίτη 4 Μαΐου, καθώςΤέλος, για τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Για τα κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ) υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού (διευρυμένου) ωραρίου λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00, και επιπλέον δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Την ίδια ώρα, μετά από μία ημέρα «ανάπαυσης», κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί, συνεχίζονται από σήμερα κανονικά οι εμβολιασμοί για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 30 ετών, με τη συμμετοχή να αναμένεται μαζική, όπως κατέδειξαν και τα στοιχεία για όσους έκλεισαν ραντεβού τη Μεγάλη Εβδομάδα.Στο πρόγραμμα εμβολιασμού έχουν ήδη μπει οι ηλικιακές κατηγορίες 30-39 και 40-44 ετών, ενώ από το Μεγάλο Σάββατο έχει ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους πολίτες ηλικίας 45-49 ετών, με περίπου 130.000 άτομα να έχουν ήδη κλείσει το ραντεβού τους από τις πρώτες 24 ώρες.